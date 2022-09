Mavenir et NEC propulsent l'Open RAN sur le devant de la scène avec le déploiement de MIMO massif sur le réseau expérimental 5G SA d'Orange en France

READING, Angleterre et TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Mavenir et NEC Corporation (NEC) ont procédé au déploiement de la technologie MIMO massif (mMIMO) sur le réseau expérimental 5G autonome (SA) d'Orange.

Le logiciel Open virtualised Radio Access Network (Open vRAN) de Mavenir, basé sur le cloud, a été déployé sur l'infrastructure cloud d'Orange avec l'unité d'antenne active (AAU) 32T32R mMIMO de NEC pour proposer une capacité élevée et une couverture optimisée. L'interopérabilité entre les radios et les unités distribuées virtualisées (vDU) sur l'interface Open Fronthaul de l'Alliance O-RAN joue un rôle déterminant dans la capacité de l'Open vRAN à rationaliser le déploiement de réseaux multifournisseurs et à prévenir le risque de dépendance vis-à-vis des fournisseurs.

Les technologies ont été déployées sur le campus Orange Gardens situé à Châtillon, en banlieue parisienne, et font partie de l'extension du projet Pikeo - le réseau expérimental 5G SA d'Orange, basé sur le cloud et entièrement automatisé, également appelé Pikeo sur ce site.

« Le déploiement Open RAN réussi de mMIMO par Mavenir et NEC sur le réseau expérimental Innovation 5G SA d'Orange marque un tournant majeur en vue de déployer des solutions Open RAN et illustre l'engagement d'Orange pour soutenir le développement de solutions Open RAN multifournisseurs avec des partenaires innovants. Notre Centre d'intégration Open RAN, ouvert à nos partenaires du monde entier, participe au développement d'un écosystème Open RAN dynamique en Europe », déclare Arnaud Vamparys, VP principal, réseaux d'accès radio et micro-ondes, Orange.

« Le déploiement de la technologie 5G SA mMIMO est une avancée importante dans le développement de l'Open RAN et la transition des réseaux virtualisés vers les réseaux sur le cloud. Notre collaboration continue avec Orange, NEC et d'autres entreprises qui prouvent le potentiel de l'approche multifournisseurs, native du cloud et basée sur des normes, est une grande fierté », déclare Hubert de Pesquidoux, président exécutif de Mavenir.

« Le déploiement de l'Open RAN mMIMO en Europe s'avère être une nouvelle étape décisive pour l'Open RAN, qui a nécessité une étroite collaboration et une intégration poussée entre plusieurs fournisseurs. Cette synergie est exactement ce dont l'Open RAN a besoin pour tenir sa promesse d'un écosystème multifournisseur véritablement ouvert », déclare Naohisa Matsuda, directeur général de la stratégie et des activités 5G, NEC. « Les opérateurs mobiles à la pointe du progrès, comme Orange, sont en train de prouver le potentiel de l'Open RAN mMIMO. C'est le bon moment pour l'industrie mobile de suivre le plan établi par les opérateurs leaders du marché pour passer à la nouvelle ère de la connectivité optimisée par l'Open RAN. »

