Front Office Sports和PointsBet為當代博彩高手推出尊享博彩資訊服務

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--為當代運動消費者打造的一流多平臺媒體品牌Front Office Sports，與美國快速成長的線上運動博彩平臺PointsBet展開突破性合作，將二者獨特的優勢融為一體。

憑藉Front Office Sports的核心科技和內容實力，PointsBet如今將能夠為其博彩高手受眾的訂閱郵箱提供最新的資訊、頂級博彩項目以及熱門活動，繼而成為那些尋求有利優勢的博彩玩家的數位聖地。

PointsBet內容業務資深副總裁Liam Roecklein表示：「我們十分高興與Front Office Sports合作，打造同類首個針對當代博彩玩家的時事通訊。PointsBet的‘Hustle’將提供內幕新聞、洞察、獨家內容，而且還有更多服務將在今秋橄欖球賽季開始之際與世人見面。博彩高手一直在尋找有利優勢，因此我們對於‘Hustle’成為其必讀刊物充滿信心。」

Front Office Sports和PointsBet之間獨特的合作將在多個領域創造價值，包括業務成長、變現和受眾互動。

Front Office Sports營收長Andrew Budkofsky表示：「我們非常高興能夠為運動博彩領域的領軍企業之一開發和推送訂製的時事通訊。數千萬受眾如今將能夠享有專業製作的時事通訊，獲得博彩業無與倫比的洞察和觀點。」

該時事通訊由Front Office Sports內部內容工作室創作，將於9月8日（週四）與世人見面，每週三期（週日、週一和週四）。公司計畫在秋季將時事通訊的發行頻率提高至每週五期。

關於FRONT OFFICE SPORTS

Front Office Sports (FOS)是多平臺媒體品牌，專為當代運動消費者打造。FOS的時事通訊、網站、播客和社群頻道每月可接觸超過2000萬名有影響力且快速擴增的受眾群。

FOS的投資者是總部位於紐約的投資與策略資訊公司SC.Holdings和頂級私人商業媒體公司之一Crain Communications，後者在北美、歐洲和亞洲擁有21個知名的商業、貿易和消費品牌。

2021年，Front Office Sports入選《Fast Company》「最具創新力公司」排行榜，客戶的作品也曾入圍多個業界獎項的決賽名單。

關於POINTSBET

PointsBet是一家企業賭注登記商，在澳洲證券交易所上市，業務遍佈澳洲、美國、加拿大和愛爾蘭。PointsBet已經開發出可擴充的雲端下注平臺，透過此平臺為客戶提供創新的運動和競賽下注產品、賽馬預付定金押注(ADW)和iGaming平臺。

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