Front Office Sports携手PointsBet为当代高阶博彩玩家推出尊享博彩资讯服务

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--为当代体育消费者打造的领先跨平台媒体品牌Front Office Sports携手美国快速增长的线上体育博彩平台PointsBet，开展突破性的合作，将二者独特的优势融为一体。

凭借Front Office Sports的核心科技和内容实力，PointsBet如今将能够为其高阶博彩玩家受众的订阅邮箱提供最新的资讯、顶级博彩项目以及热门活动，继而成为那些寻求前沿信息的博彩玩家的数字圣地。

PointsBet内容业务高级副总裁Liam Roecklein表示：“ 我们十分高兴与Front Office Sports合作，打造同类首个针对当代博彩玩家的时事通讯。PointsBet的‘Hustle’将提供内幕新闻、洞见、独家内容，而且更多服务将在今秋橄榄球赛季开幕之际与世人见面。高阶博彩玩家一直在寻找前沿信息，因此我们对于‘Hustle’成为其必读刊物充满了信心。”

Front Office Sports和PointsBet之间独特的合作将在多个领域创造价值，包括业务增长、变现和受众互动。

Front Office Sports首席营收官Andrew Budkofsky表示：“ 我们非常高兴能够为体育博彩领域的领军企业之一开发和推送定制式时事通讯。数千万受众如今将能够畅览专业制作的时事通讯，获取博彩行业无与伦比的洞见和观点。”

该时事通讯由Front Office Sports内部内容工作室打造，将于9月8日周四与世人见面，每周三期（周日、周一和周四）。公司计划在秋季将时事通讯的发布频率提高至每周五期。

关于FRONT OFFICE SPORTS

Front Office Sports (FOS)是一个跨平台媒体品牌，专为当代体育消费者打造。FOS通过其时事通讯、网站、播客和社交渠道，每月覆盖超过2000万名有影响力且快速增长的受众群。

FOS的投资方是总部位于纽约的投资与策略资讯公司SC.Holdings和顶级私营商业媒体公司之一Crain Communications，后者在北美、欧洲和亚洲拥有21个领先的商业、贸易和消费品牌。

2021年，Front Office Sports入选《快公司》“最具创新力公司”榜单，帮助客户打造的作品也曾入围多个行业奖项的决选名单。

关于POINTSBET

PointsBet是一家企业赌注登记商，在澳大利亚证券交易所上市，业务遍布澳大利亚、美国、加拿大和爱尔兰。PointsBet已经开发了一个可扩展的云下注平台，通过此平台为客户提供创新体育和竞赛下注产品、赛马预付定金押注(ADW)和iGaming平台。

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