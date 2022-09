Front Office Sports et PointsBet annoncent la publication d'une newsletter exclusive sur les paris premium pour les parieurs modernes et expérimentés

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--La célèbre marque de média multiplateforme Front Office Sports, conçue pour le consommateur de sport moderne, se lance dans un partenariat innovant avec PointsBet, le site de paris sportifs en ligne qui enregistre la croissance la plus rapide aux États-Unis, afin de réunir les avantages uniques qu'offrent les deux sociétés.

En s'appuyant sur les compétences de Front Office Sports en matière de technologie et de contenu, PointsBet sera désormais en mesure d'informer son public de parieurs expérimentés sur l'actualité, de proposer les meilleurs paris et de présenter les promotions les plus intéressantes dans la boîte de réception de leurs abonnés. La destination numérique idéale pour les parieurs à la recherche des meilleurs avantages.

« Nous sommes ravis de nous associer à Front Office Sports pour créer et diffuser cette newsletter unique en son genre dans le total intérêt du parieur moderne », a déclaré Liam Roecklein, Vice-président principal chargé du contenu chez PointsBet. « La newsletter "Hustle" de PointsBet proposera des informations exclusives, des idées, des offres uniques et plus encore, dès cet automne pour le début de la saison de football américain. Les parieurs expérimentés sont toujours à la recherche d'un avantage et nous sommes convaincus que la newsletter "Hustle" sera un incontournable. »

Ce partenariat unique entre Front Office Sports et PointsBet permettra également de créer de la valeur dans plusieurs domaines, notamment la croissance, la monétisation et l'engagement du public.

« Nous sommes ravis de pouvoir apporter notre expertise dans la création et la mise en œuvre d'une newsletter personnalisée pour l'un des leaders du secteur des paris sportifs », a déclaré Andrew Budkofsky, Directeur des revenus de Front Office Sports. « Des millions de personnes pourront désormais profiter d'une newsletter rédigée par des professionnels qui offre un niveau extraordinaire d'analyse et de compréhension des paris. »

La newsletter, créée par le studio de contenu interne de Front Office Sports, sera publiée trois fois par semaine (dimanche, lundi et jeudi) à partir du jeudi 8 septembre. La périodicité de la newsletter sera portée à cinq fois par semaine à l'automne.

À PROPOS DE FRONT OFFICE SPORTS

Front Office Sports est une marque de médias multiplateforme conçue pour le consommateur sportif moderne. FOS touche un public influent et en pleine expansion de plus de 20 millions de personnes par mois grâce à ses newsletters, son site Internet, ses podcasts et ses réseaux de médias sociaux.

FOS est soutenu par SC.Holdings, une société d'investissement et de conseil stratégique basée à New York, tout comme par Crain Communications, l'une des plus grandes sociétés privées de médias d'affaires, avec 21 grandes marques d'affaires, de commerce et de consommation en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.

En 2021, Front Office Sports a été désigné comme l'une des entreprises les plus innovantes par le magazine Fast Company et son travail avec les clients a été classé parmi les finalistes de plusieurs prix du secteur.

À PROPOS DE POINTSBET

PointsBet est une entreprise de bookmakers cotée à la bourse australienne et présente en Australie, aux États-Unis, au Canada et en Irlande. PointsBet a développé une plateforme de paris évolutive basée sur le Cloud, grâce à laquelle elle propose à ses clients des produits innovants de paris sur les sports et les courses, des paris sur les courses avec dépôt préalable (Advance Deposit Wagering ou ADW) et des jeux en ligne.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.