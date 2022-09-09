花旗私人银行和剑桥家族企业集团为家族企业渡过动荡的2020年代提供路线图

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--花旗私人银行今天发布了《家族企业的未来：2020年代的动荡与转型》报告。这份报告是花旗私人银行与剑桥家族企业集团(CFEG)研究和教育部门合作进行的长达一年研究的成果。三分之二接受调查的家庭表示，他们对未来的动荡感到中度甚至极度担忧，包括它对于下一代领导者的影响。报告探讨了这些主要问题，并为未来提供了最新思路、战略和方法。

很明显，大多数企业和行业都将被2020年代的动荡彻底改变，或至少受到严重影响。在当今这个复杂且高度互联的世界，变化的步伐已经加快，破坏发生的频率更高，任何地方的危机都可能产生蝴蝶效应，波及全球。家族企业和家族办公室将受到影响，那些没有准备好应对新威胁和新机遇的企业将被甩在后面。家族经营的企业和拥有这些企业的家族需要一套独特的策略来延续它们的实力和韧性。

花旗私人银行全球负责人Ida Liu表示：“花旗私人银行致力于帮助全球家族将成功延续到子孙后代。这项研究特别为富有进取精神的家族描绘了一幅独特蓝图，帮助他们在当下的起起落落中实现繁荣发展。报告内容涉及从围绕领导权转移展开的艰难对话到对新技术的投资等方面，可用于在家族内部引发关于如何主动适应即将到来的挑战和机遇的重要代际对话。”

《家族企业的未来》研究和采访研究显示，富有进取精神的家族预计未来会出现动荡，并意识到了改变的必要性——尽管他们不太确定自己是否有能力以成功所需的方式进行改变。虽然他们对未来的成功普遍持乐观态度，但相比下一个世代（25年），他们更相信自己能在2020年代（10年）做出出色表现。

报告解释了家族企业通过改变方向和制定战略走上高效发展道路的方式，旨在帮助家族设计有效的短期和长期战略，从而应对即将到来的挑战。报告还描述了全球宏观格局的转变，新的家族企业成功公式的关键维度，并提出了实施该公式的五大战略：

重新定位并调整企业所有者构成：确保所有者为当今瞬息万变、高度互联的世界做好充分准备，这对于家族企业的成功越来越重要。



做好转向准备：通过转向来应对威胁和抓住机遇的能力是成功家族最显著的特征。



加速数字化转型：强大的数字化能力往往能转化为强大的财务业绩，家族企业必须迎头赶上。



将缔造社会影响作为优先事项：无论是通过社区活动、慈善事业还是可持续投资，全面对待社会影响在未来十年对家族而言十分重要。



调动家人并让其加入家族企业：家族企业的成功需要发展家族治理和包含各代人和各类人才的家族文化。

领导这项研究的麻省理工学院教授、剑桥家族企业集团董事长John Davis博士表示：“在今天这个不断变化的世界中，家族需要改变思考管理的方式。如今，良好的管理不是只关注保留和传承传统的家族业务，而是根据家族的价值观来增加多种价值。这可能包括保留家族的传统业务，也可能不保留。每一代人都可以，而且往往需要通过不同的资产和活动来增加价值，这就要求如今的家族为他们所拥有的东西部署一个灵活的战略。”

可在此处下载报告。

关于花旗私人银行和剑桥家族企业集团：

花旗私人银行致力于为富有的个人和家庭提供定制的跨境私人银行服务。该特许经营公司的客户业务总额约为5,000亿美元，为100多个国家的50个城市的客户提供服务。花旗私人银行帮助客户赚取和保有财富，为资产融资，更充分地利用资金来理财，保障资产价值，保护传承，满足家族和家族业务的需求。公司为客户提供的产品和服务覆盖资本市场、投资托管、资产组合管理、信托和财产规划、投资理财、银行和飞机融资、艺术咨询和融资，以及体育融资等。

剑桥家族企业集团(CFEG)是家族企业和家族财富领域全球公认的权威机构，由John Davis教授创立于1989年。CFEG是一个思想领导、咨询、教育和研究机构，致力于帮助全球拥有资产的家庭实现多代成功和应对不断变化的时代。剑桥家族企业研究所(CIFE)是其研究和教育部门。如需了解更多信息，请访问cfeg.com。

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