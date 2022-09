O Citi Private Bank e o Cambridge Family Enterprise Group oferecem um roteiro para que empresas familiares naveguem pela turbulenta década de 2020

NOVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Citi Private Bank lançou hoje O Futuro da Empresa Familiar: Turbulência e Transformação na Década de 2020, um relatório que é o resultado de um estudo de um ano em cooperação com a divisão de pesquisa e educação do Cambridge Family Enterprise Group (CFEG). Dois terços das famílias pesquisadas para o relatório disseram que estão moderada a extremamente preocupadas com a turbulência pela frente, incluindo como isto irá afetar a próxima geração de líderes. Este relatório examina estas preocupações principais e fornece as últimas ideias, estratégias e abordagens para o futuro.

Está claro que a maioria das empresas e indústrias serão afetadas ou pelo menos seriamente impactadas pela turbulência da década de 2020. No mundo complexo e hiperconectado de hoje, o ritmo das transformações acelerou, as disrupções ocorrem com mais frequência e uma crise em qualquer lugar pode ter um efeito borboleta com ramificações mundiais. Empresas e escritórios familiares serão afetados, e aqueles que não estiverem preparados para lidar com novas ameaças e oportunidades ficarão para trás. As organizações familiares, e as famílias que as possuem, exigem um conjunto distinto de estratégias para garantir seu vigor e resiliência contínuos.

"No Citi Private Bank, estamos comprometidos em ajudar as famílias em todo o mundo a continuar seu sucesso nas gerações futuras. Este estudo identifica um projeto original exclusivo, sobretudo para famílias empreendedoras prosperarem nos altos e baixos de hoje", disse Ida Liu, Diretora Global do Citi Private Bank. "Desde conversas difíceis sobre transferência de liderança até investimentos em novas tecnologias, este relatório pode ser utilizado para desencadear importantes conversas multigeracionais dentro das famílias sobre como se adaptar de modo proativo aos próximos desafios e oportunidades."

O estudo O futuro da empresa familiar, baseado em entrevistas, mostra que as famílias empreendedoras esperam tempos turbulentos pela frente e reconhecem o imperativo de mudar, embora tenham menos certeza sobre sua capacidade de mudar nas formas necessárias para ter sucesso. Embora geralmente otimistas sobre seu futuro sucesso, estão mais confiantes em sua capacidade de obter um bom desempenho até a década de 2020 (10 anos) do que na próxima geração (25 anos).

O relatório visa ajudar famílias a conceber estratégias eficazes a curto e longo prazos para enfrentar os desafios no horizonte, explicando como as empresas familiares podem mudar de rumo e definir estratégias para seguir um caminho eficaz. Ele descreve como o macrocenário mundial mudou, as principais dimensões da nova fórmula de sucesso de empresas familiares, apresentando cinco estratégias para implementá-la:

Reoriente e reequipe seus proprietários: Garantir que os proprietários estejam bem equipados para o mundo hiperconectado e em rápida transformação de hoje é cada vez mais importante para o sucesso da empresa familiar.



Prepare-se para mudar de direção: A capacidade de mudar de direção para lidar com ameaças e aproveitar oportunidades é a característica mais marcante das famílias bem-sucedidas.



Acelere sua transformação digital: As sólidas capacidades digitais se traduzem com frequência em um forte desempenho financeiro e as empresas familiares devem se atualizar.



Priorize o impacto social: A abordagem holística do impacto social, seja por meio de atividades comunitárias, filantropia ou investimento sustentável, será essencial para as famílias na próxima década.



Envolva e revitalize sua família: O sucesso requer o compromisso de desenvolver a governança familiar e uma cultura familiar que inclua todas as gerações e tipos de talento.

“No mundo em constante mudança de hoje, o modo como as famílias pensam sobre a administração precisa mudar", disse Dr. John Davis, professor do MIT e presidente do CFEG, que conduziu o estudo. "Em vez de visar apenas em preservar e passar adiante a tradicional empresa familiar, a boa administração atual deve ser compreendida como o crescimento de diversos tipos de valor segundo os valores da família. Isto pode incluir a preservação do negócio tradicional da família, ou não. Cada geração pode, e muitas vezes precisa, aumentar o valor com diferentes ativos e atividades, o que exige que as famílias hoje implementem uma estratégia ágil para o que possuem."

O relatório pode ser baixado aqui.

Sobre o Citi Private Bank e o CFEG:

O Citi Private Bank se dedica a atender pessoas e famílias ricas em todo o mundo, ao oferecer serviços bancários privados personalizados além das fronteiras. Com cerca de US$ 500 bilhões em negócios totais de clientes, a franquia atende clientes em 50 cidades em mais de 100 países. O Citi Private Bank ajuda os clientes a crescer e preservar o patrimônio, financiar ativos, fazer o caixa trabalhar mais, proteger ativos, preservar legados e atender às necessidades de famílias e empresas familiares. O banco oferece aos clientes produtos e serviços na área de mercado capital, gestão de ativos e de portfolios, trust e planejamento patrimonial, banking, financiamento de investimentos, financiamento de aeronaves, consultoria e financiamento de arte, e financiamento esportivo.

O Cambridge Family Enterprise Group (CFEG) é uma autoridade mundialmente reconhecida em empresas familiares e patrimônio familiar. Fundado pelo professor John Davis em 1989, o CFEG é uma organização de liderança de pensamento, consultoria, educação e pesquisa dedicada a ajudar famílias proprietárias em todo o mundo a atingir o sucesso multigeracional e navegar em tempos de transformação. O Cambridge Institute for Family Enterprise (CIFE) é sua divisão de pesquisa e educação. Informações adicionais podem ser encontradas em cfeg.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.