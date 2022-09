Citi Private Bank et Cambridge Family Enterprise Group proposent aux entreprises familiales une feuille de route pour traverser les turbulences des années 2020

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Citi Private Bank a publié aujourd'hui L'avenir des entreprises familiales : turbulences and transformations dans les années 2020, un rapport issu d'une étude d'un an en collaboration avec la division de recherche et d'éducation du Cambridge Family Enterprise Group (CFEG). Deux tiers des familles interrogées dans le cadre du rapport se disent modérément ou extrêmement préoccupées par les turbulences à venir, notamment par leur impact sur la nouvelle génération de dirigeants. Ce rapport examine ces principales inquiétudes et fournit les dernières réflexions, stratégies et approches pour l'avenir.

Il est clair que la plupart des entreprises et des secteurs seront perturbés, ou du moins sérieusement affectés, par les turbulences des années 2020. Dans le monde complexe et hyperconnecté d'aujourd'hui, le rythme du changement s'est accéléré, les perturbations sont plus fréquentes et une crise, où qu'elle se produise, peut avoir un effet papillon ayant des ramifications mondiales. Les entreprises familiales et les family offices seront touchés, et ceux qui ne sont pas préparés à faire face aux nouvelles menaces et opportunités seront abandonnés. Les entreprises familiales - et leurs propriétaires - ont besoin d'un ensemble distinct de stratégies pour assurer leur force et leur résilience.

« Chez Citi Private Bank, nous nous engageons à aider les familles mondiales à assurer la continuité de leur succès auprès des générations futures. Cette étude définit un modèle unique, notamment pour les familles entreprenantes, qui leur permet de prospérer malgré les turbulences d'aujourd'hui », déclare Ida Liu, responsable mondiale de Citi Private Bank. « Qu'il s'agisse de conversations difficiles sur la transmission du leadership ou d'investissements dans les nouvelles technologies, ce rapport peut être utile pour susciter d'importantes conversations multigénérationnelles au sein des familles sur la façon de s'adapter de manière proactive aux futurs défis ou opportunités ».

L'étude et les entretiens sur l'avenir des entreprises familiales montrent que les familles entreprenantes s'attendent à des périodes de turbulence et reconnaissent qu'il est impératif de changer - bien qu'elles soient moins sûres de leur capacité à effectuer ce changement comme il se doit pour réussir. Bien qu'habituellement optimistes quant à leur réussite future, elles sont plus confiantes quant à leur capacité à obtenir de bons résultats dans les années 2020 (10 ans) que dans la génération suivante (25 ans).

Le rapport vise à aider les familles à concevoir des stratégies efficaces à court et à long terme leur permettant de relever les défis qui se profilent à l'horizon en expliquant comment les entreprises familiales peuvent changer de cap et définir des stratégies pour entreprendre un parcours efficace. Il décrit comment le macro-paysage mondial a changé, les dimensions clés de la nouvelle formule de réussite des entreprises familiales et présente cinq stratégies pour la mettre en œuvre :

Réorientez et réoutillez vos propriétaires : pour qu'une entreprise familiale réussise, il est de plus en plus important de veiller à ce que ses propriétaires soient bien équipés pour s'adapter à un monde en mutation rapide et hyperconnecté.



Préparez-vous à donner un tournant : la capacité à donner un tournant pour répondre aux menaces et saisir des opportunités est la plus grande caractéristique des familles qui réussissent.



Accélérez votre transformation numérique : de fortes capacités numériques se traduisent souvent par de solides performances financières et les entreprises familiales doivent rattraper leur retard.



Mettez le social au premier plan : une approche holistique de l'impact social, que ce soit par le biais d'activités communautaires, de la philanthropie ou de l'investissement durable, sera essentielle pour les familles au cours de la prochaine décennie.



Engagez et revitalisez votre famille : pour réussir, il est nécessaire de s'engager à développer la gouvernance familiale et une culture familiale comprenant toutes les générations et tous les types de talents.

« Dans le monde d'aujourd'hui en constante évolution, il faut changer la façon dont les familles conçoivent l'intendance », déclare le Dr John Davis, professeur au MIT et président du CFEG , groupe chargé de l'étude. « Au lieu de se concentrer uniquement sur la préservation et la transmission d'une entreprise familiale traditionnelle, une bonne gestion doit aujourd'hui être entendue comme la croissance de plusieurs types de valeurs selon les valeurs de la famille. Cela peut comprendre la préservation de l'entreprise familiale traditionnelle, ou non. Chaque génération peut, et doit souvent, faire croître sa valeur avec des actifs et des activités différents, ce qui oblige les familles d'aujourd'hui à déployer une stratégie agile pour leurs acquits ».

À propos de Citi Private Bank et du CFEG :

Citi Private Bank a pour vocation d'être au service des particuliers et des familles aisées et mondiales, en leur fournissant des services bancaires privés personnalisés transfrontaliers. Avec un total d'environ 500 milliards de dollars de chiffre d'affaire, la franchise est au service de clients dans 50 villes et plus de 100 pays. Citi Private Bank aide ses clients à accroître et à préserver leur patrimoine, à financer leurs actifs, à faire travailler davantage leurs liquidités, à protéger leurs actifs, à préserver leurs héritages et à répondre aux besoins des familles et des entreprises familiales. La société offre à ses clients des produits et services couvrant les marchés de capitaux, les investissements gérés, la gestion de portefeuille, la planification fiduciaire et successorale, le financement des investissements, la banque et le financement aéronautique, le conseil et le financement en matière d'art, et le financement du sport.

Le Cambridge Family Enterprise Group (CFEG) est une autorité mondialement reconnue en matière d'entreprise familiale et de patrimoine familial. Fondé par le professeur John Davis en 1989, le CFEG est un organisme de réflexion, de conseil, d'éducation et de recherche qui a pour mission d'aider les familles propriétaires du monde entier à assurer leur réussite sur plusieurs générations et à s'adapter aux changements. Le Cambridge Institute for Family Enterprise (CIFE) est sa division de recherche et d'éducation. Vous trouverez des informations supplémentaires à l'adresse suivante cfeg.com.

