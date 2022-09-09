花旗私人銀行和劍橋家族企業集團為家族企業渡過動盪的2020年代提供路線圖

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--花旗私人銀行今天發佈《家族企業的未來：2020年代的動盪與轉型》報告。這份報告是花旗私人銀行與劍橋家族企業集團(CFEG)研究和教育部門合作進行的長達一年研究的成果。三分之二接受調查的家庭表示，他們對未來的動盪感到中度甚至極度關切，包括它對於下一代領導人的影響。報告探討了這些主要問題，並為未來提供了最新思路、策略和方法。

很明顯，大多數企業和產業都將被2020年代的動盪徹底改變，或至少受到嚴重影響。在當今這個複雜且高度互聯的世界，變化的步伐已經加快，破壞的發生頻率更高，任何地方的危機都可能產生蝴蝶效應，波及全球。家族企業和家族辦公室將受到影響，那些沒有準備好應付新威脅和新機會的企業將被甩在後面。家族經營的企業和擁有這些企業的家族需要一套獨特的策略來確保它們持續具有實力和韌性。

花旗私人銀行全球負責人Ida Liu表示：「花旗私人銀行致力於幫助全球家族將成功延續到子孫後代。這項研究特別為富有進取精神的家族描繪出獨特的藍圖，幫助他們在當今的起起落落中繁榮發展。報告內容涉及從關於領導權轉移的艱難對話到投資於新科技等方面，可用於在家族內部引發關於如何主動適應即將到來的挑戰和機會的重要代際對話。」

《家族企業的未來》研究和採訪研究顯示，富有進取精神的家族預期未來會出現動盪，並意識到改變的必要性——儘管他們不太確定自己是否有能力以成功所需的方式進行改變。雖然他們對未來的成功普遍持樂觀態度，但相比下一個世代（25年），他們更相信自己能在2020年代（10年）有出色表現。

報告解釋了家族企業改變方向和制定策略以走上高效發展道路的方式，旨在協助家族設計有效的短期和長期策略，從而應付即將到來的挑戰。報告還描述了全球總體格局的轉變，新的家族企業成功公式的關鍵層面，並提出實施該公式的五大策略：

重新定位並調整企業所有者構成：確保所有者為當今瞬息萬變、高度互聯的世界做好充分準備，這對於家族企業的成功越來越重要。



做好轉向準備：轉向以應付威脅和掌握機會的能力是成功家族最顯著的特徵。



加速數位轉型：強大的數位能力往往能轉化為強大的財務業績，家族企業必須迎頭趕上。



社會影響力為優先事項：無論是透過社區活動、慈善事業還是永續投資，全面運用社會影響力在未來十年對家族而言十分重要。



調動家人並讓其加入家族企業：家族企業的成功需要發展家族治理和包含各代人和各類人才的家族文化。

領導這項研究的麻省理工學院教授、劍橋家族企業集團董事長John Davis博士表示：「在今天這個不斷變化的世界中，家族需要改變思考管理的方式。如今，良好的管理不是只關注保留和傳承傳統的家族業務，而是根據家族的價值觀來增加多種價值。這可能包括保留家族的傳統業務，也可能不保留。每一代人都可以、而且往往需要利用不同的資產和活動來增加價值，這就需要當今的家族為他們所擁有的一切部署靈活敏捷的策略。」

可在此處下載報告。

關於花旗私人銀行和劍橋家族企業集團：

花旗私人銀行致力於為富有的個人和家庭提供客製化的跨境私人銀行服務。該特許經營公司的客戶業務總額約為5,000億美元，在100多個國家的50個城市為客戶提供服務。花旗私人銀行協助客戶賺取和保有財富，為資產融資，更充分地利用資金來理財，保障資產價值，保護傳承，滿足家族和家族業務的需求。公司為客戶提供的產品和服務涵蓋資本市場、投資託管、資產組合管理、信託和財產規劃、投資理財、銀行和飛機融資、藝術諮詢和融資，以及運動融資等。

劍橋家族企業集團(CFEG)是家族企業和家族財富領域全球公認的權威機構，由John Davis教授創立於1989年。CFEG是思想領導、諮詢、教育和研究機構，致力於幫助全球擁有資產的家庭獲致多代成功和應對不斷變化的時代。劍橋家族企業研究所(CIFE)是其研究和教育部門。如欲瞭解更多資訊，請造訪cfeg.com。

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