摩根士丹利選出10家公司參加其多元文化創新實驗室首次推出的全球班

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--摩根士丹利(Morgan Stanley)今天宣佈多元文化創新實驗室(Multicultural Innovation Lab)的第八批學員。這一內部加速器計畫針對處於種子輪之後到A輪融資階段的科技和科技驅動型初創企業，這些企業的創辦人、共同創辦人、科技長或其他首長級高階主管具有多元文化背景或者為女性，他們正在不同領域開發創新的解決方案。該計畫現已進入第六年，迄今為止共有69家公司參加。今年該計畫首次擴大至全球，除美國外，還有歐洲、中東和非洲(EMEA)地區的公司參與。

從2022年9月至2023年2月，這些創辦人（大多為女性和多元族裔人士）及其公司將參加客製化的加速器計畫，旨在促進成長和發展。這些領導人是從2,500多份申請中脫穎而出，將受益於摩根士丹利內部和外部合作夥伴組成的全球生態系統的密切支援，該系統將為參與者提供各種輔導機會和業務成長資源。同時，摩根士丹利也會透過MCIL，對這些處於早期階段的高成長初創企業進行投資。

摩根士丹利董事總經理兼多元文化客戶策略組負責人Selma Bueno表示：「我們欣然歡迎首個全球班成員，它們代表了世界各地由多元文化背景者和婦女領導的商業創新。MCIL發展到這一新階段，代表我們不斷努力為女性和多元族裔者所領導的初創企業創造更公平的投資環境，並確保更多被忽視的創業者及其群體有機會取得成功。」

入選2022年秋季班的公司如下：

Advocat ：法律軟體平臺，旨在簡化創建和運作法律文件的流程。

：法律軟體平臺，旨在簡化創建和運作法律文件的流程。 AMAKA Studio ：數位媒體平臺，致力於連接全球女性群體，分享泛非洲故事。

：數位媒體平臺，致力於連接全球女性群體，分享泛非洲故事。 AuditMate ：軟體即服務(SaaS)驅動的垂直運輸維護和合約管理服務提供者。其解決方案幫助物業經理進行合約分析、維護完成情況報告、法規遵循管理等。

：軟體即服務(SaaS)驅動的垂直運輸維護和合約管理服務提供者。其解決方案幫助物業經理進行合約分析、維護完成情況報告、法規遵循管理等。 Gentreo ：軟體解決方案，提供新一代遺產規劃服務，協助家庭成員和護理人員以負擔得起的方式輕鬆地準備、規劃和保護他們所珍愛的一切。

：軟體解決方案，提供新一代遺產規劃服務，協助家庭成員和護理人員以負擔得起的方式輕鬆地準備、規劃和保護他們所珍愛的一切。 Here Here Market ：線上市集，美食愛好者可在此探索和購買來自「主廚創業者」和小作坊的特色產品。

：線上市集，美食愛好者可在此探索和購買來自「主廚創業者」和小作坊的特色產品。 imagi ：教育科技公司，利用專有的編碼教育工具，協助女孩掌握基本的科技技能，並增強她們的信心。

：教育科技公司，利用專有的編碼教育工具，協助女孩掌握基本的科技技能，並增強她們的信心。 Kami ：由人工智慧驅動的家庭支援平臺，為接觸各類健康顧問提供個人化管道，並提供專業策劃的全面健康指南、文章和提示。

：由人工智慧驅動的家庭支援平臺，為接觸各類健康顧問提供個人化管道，並提供專業策劃的全面健康指南、文章和提示。 Perse ：單一資料科技平臺，利用英國所有電表的能源和碳資料，來報告個人、家庭和企業的能源和碳足跡並促進最佳化。

：單一資料科技平臺，利用英國所有電表的能源和碳資料，來報告個人、家庭和企業的能源和碳足跡並促進最佳化。 Physician 360 ： 幫助社區藥房接入虛擬醫療平臺，將社區藥房轉變為醫療保健診所。

幫助社區藥房接入虛擬醫療平臺，將社區藥房轉變為醫療保健診所。 Wearisma ：全球企業SaaS影響者分析平臺，幫助大型企業促使行銷支出最佳化，以及達成傳播目標。

秋季班將採取混合授課模式，使用線上影音平臺和現場活動相結合的方式來輔助授課、加強聯繫並培養社群。課程結束時，將舉辦第八屆多元文化創新實驗室展示和示範日活動作為結業典禮，屆時10家參與的公司將向潛在投資者、業務夥伴和客戶展示其創想。

過去兩年裡，MCIL被《全球金融雜誌》(Global Finance Magazine)評為「世界最佳創新實驗室」之一。實驗室不斷幫助各類創業者成功獲得更多融資管道，學員參加該計畫後發生的企業收購和追加融資輪即是佐證。一些值得一提的例子包括：

智慧關係平臺Stimulus募得250萬美元種子輪融資，以發展合作夥伴關係，並招募工程、資料科學和銷售人才以擴大團隊規模。

Lillii RNB是針對零售商的人工智慧驅動型詐騙預防和調查SaaS解決方案，從聯合領投人Serena Ventures和Aperture Venture Capital處募得300萬美元種子輪融資，以把握銷售機會和壯大合作夥伴網路。

活動管理軟體平臺Five to Nine募得425萬美元種子輪融資，以擴大工程能力、加速產品開發並促進團隊成長。

關於多元文化創新實驗室

多元文化創新實驗室(MCIL)是為期五個月的高強度內部加速器計畫，旨在幫助初創企業進一步發展和壯大，結束時將對投資者群體舉辦展示和示範日活動。摩根士丹利於2017年推出MCIL，旨在解決多元族裔者和女性領導的初創企業在融資時遭遇的不平等問題。我們的研究顯示，這種不平等導致了相當於超過四兆美元的未實現回報。

團隊由常駐紐約的摩根士丹利董事總經理兼多元文化客戶策略組全球負責人Selma Bueno和常駐倫敦的董事總經理兼多元文化客戶策略組歐洲、中東和非洲地區負責人Sanghamitra Karra領導。她們在投資銀行業務和風險管理領域共擁有超過35年的經驗。

歡迎在您所選擇的平臺上收聽Carla Harris主持的《Access & Opportunity》播客，瞭解在不同的創業者群體、投資者群體和全世界推動變革的創革者。

關於摩根士丹利

摩根士丹利(NYSE: MS)是首屈一指的全球金融服務公司，致力於提供廣泛的投資銀行、證券、財富管理和投資管理服務。借助遍佈41個國家的辦事處，公司的員工為全球客戶提供服務，包括企業、政府、機構和個人。有關摩根士丹利的進一步資訊，請造訪https://www.morganstanley.com/。

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