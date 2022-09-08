摩根士丹利选出10家公司参加其多元文化创新实验室的首个全球班

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--摩根士丹利(Morgan Stanley)今天宣布了多元文化创新实验室(Multicultural Innovation Lab)的第八批学员。这一内部加速器项目面向处于种子轮之后到A轮融资阶段的技术和技术驱动型初创企业，这些企业的创始人、联合创始人、首席技术官或其他C级高管拥有多元文化背景或者为女性，公司正在不同领域开发创新的解决方案。该项目现已进入第六个年头，迄今为止共有69家公司参加。今年该项目首次扩展至全球范围，除美国外，还有欧洲、中东和非洲(EMEA)地区的公司参与。

自2022年9月至2023年2月，这些创始人（大多为女性和多元族裔人士）及其公司将参加一个定制的加速器项目，旨在促进公司的增长和发展。这些领导者从2,500多份申请中脱颖而出，将受益于摩根士丹利由内部和外部合作伙伴组成的全球生态系统的密切支持，该系统将向参与者提供各种辅导机会和业务增长资源。同时，摩根士丹利也会通过MCIL对这些处于早期阶段的高增长初创企业进行投资。

摩根士丹利董事总经理兼多元文化客户策略组负责人Selma Bueno表示：“我们非常高兴地欢迎首个全球班成员，它们代表了世界各地由多元文化背景者和妇女领导的商业创新。MCIL发展到这一新阶段，表明我们不断努力为女性和多元族裔者所领导的初创企业创造一个更公平的投资环境，并确保更多被忽视的创业者及其社区有机会取得成功。”

入选2022年秋季班的公司如下：

Advocat ：一个法律软件平台，旨在简化创建和运作法律文件的过程。

：一个法律软件平台，旨在简化创建和运作法律文件的过程。 AMAKA Studio ：一个数字媒体平台，致力于连接全球女性社区，分享泛非洲故事。

：一个数字媒体平台，致力于连接全球女性社区，分享泛非洲故事。 AuditMate ：一个软件即服务(SaaS)驱动的电梯维护和合同管理服务提供商。其解决方案帮助物业经理进行合同分析、维护完成情况报告、合规管理等。

：一个软件即服务(SaaS)驱动的电梯维护和合同管理服务提供商。其解决方案帮助物业经理进行合同分析、维护完成情况报告、合规管理等。 Gentreo ：一个软件解决方案，通过提供新一代遗产规划服务，帮助家庭成员和护理人员以负担得起的方式轻松地准备、规划和保护他们所珍爱的一切。

：一个软件解决方案，通过提供新一代遗产规划服务，帮助家庭成员和护理人员以负担得起的方式轻松地准备、规划和保护他们所珍爱的一切。 Here Here Market ：一个线上集市，美食爱好者可在此探索和购买来自“主厨创业者”和小作坊的特色产品。

：一个线上集市，美食爱好者可在此探索和购买来自“主厨创业者”和小作坊的特色产品。 imagi ：一家教育科技公司，利用专有的编码教育工具，帮助女孩掌握基本的技术技能，并增强她们的信心。

：一家教育科技公司，利用专有的编码教育工具，帮助女孩掌握基本的技术技能，并增强她们的信心。 Kami ：一个由人工智能驱动的家庭支持平台，根据用户的个性化需求为其匹配各类健康顾问，并提供专业策划的全面健康指南、文章和小贴士。

：一个由人工智能驱动的家庭支持平台，根据用户的个性化需求为其匹配各类健康顾问，并提供专业策划的全面健康指南、文章和小贴士。 Perse ：一个单一数据技术平台，利用英国所有计量表的能源和碳数据，来报告和优化个人、家庭和企业的能源和碳足迹。

：一个单一数据技术平台，利用英国所有计量表的能源和碳数据，来报告和优化个人、家庭和企业的能源和碳足迹。 Physician 360 ： 帮助社区药房接入虚拟医疗平台，将社区药房转变为医疗诊所。

帮助社区药房接入虚拟医疗平台，将社区药房转变为医疗诊所。 Wearisma ：一个全球企业SaaS影响者分析平台，帮助大型企业优化营销支出，以及实现传播目标。

秋季班将采取混合授课模式，使用在线视频平台和现场活动相结合的方式来辅助授课、加强联系并培养社区。课程结束时，将举办第八届多元文化创新实验室展示和演示日活动作为结业典礼，届时10家参与的公司将向潜在投资者、业务伙伴和客户展示其创想。

过去两年里，MCIL被《全球金融杂志》(Global Finance Magazine)评为“世界最佳创新实验室”之一。实验室不断帮助各类创业者成功获得了更多融资渠道，学员参加该计划后发生的企业收购和追加融资轮即是佐证。一些值得一提的例子包括：

智能关系平台Stimulus募得250万美元种子轮融资，以发展合作伙伴关系，并通过招募工程、数据科学和销售人才扩大了团队规模。

Lillii RNB是一个面向零售商的人工智能驱动的欺诈预防和调查SaaS解决方案，从联合领投人Serena Ventures和Aperture Venture Capital处募得300万美元种子轮融资，以把握销售机会和壮大合作伙伴网络。

活动管理软件平台Five to Nine募得425万美元种子轮融资，以拓展工程能力，加速产品开发并壮大团队。

关于多元文化创新实验室

多元文化创新实验室(MCIL)是一项为期五个月的高强度内部加速器计划，旨在帮助初创企业进一步发展和壮大，结束时将举行面向投资者社区的展示和演示日活动。摩根士丹利于2017年推出MCIL，旨在解决多元族裔者和女性领导的初创企业在融资时遭遇的不平等问题。我们的研究显示，这种不平等导致了相当于超过四万亿美元的未实现回报。

团队由常驻纽约的摩根士丹利董事总经理兼多元文化客户战略组全球负责人Selma Bueno和常驻伦敦的董事总经理兼多元文化客户战略组欧洲、中东和非洲地区负责人Sanghamitra Karra领导。她们在投资银行业务和风险管理领域共拥有超过35年的经验。

欢迎在您所选择的平台上收听Carla Harris主持的《Access & Opportunity》播客，了解在不同创业者群体中、投资者社区和世界范围内推动变革的创变者。

关于摩根士丹利

摩根士丹利(NYSE: MS)是领先的全球金融服务公司，致力于提供广泛的投行、证券、财富管理和投资管理服务。借助遍布41个国家的办事处，公司的雇员为全球客户提供服务，包括企业、政府、机构和个人。有关摩根士丹利的进一步信息，请访问https://www.morganstanley.com/。

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