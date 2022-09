Morgan Stanley seleciona 10 empresas para o grupo mundial inaugural do Multicultural Innovation Lab

NOVA YORK--(BUSINESS WIRE)--A Morgan Stanley anunciou hoje o oitavo grupo do Multicultural Innovation Lab. O programa de aceleração interna para tecnologia e startups habilitadas à tecnologia no estágio posterior à rodada de financiamento da série A tem como alvo empresas com fundadoras, cofundadoras, CTOs ou outros membros do conjunto C multiculturais ou mulheres que vêm desenvolvendo soluções inovadoras em todos os setores. Agora em seu sexto ano e com um total de 69 empresas participantes até o momento, o programa está se expandindo a nível mundial pela primeira vez, com empresas participantes nos EUA e na Europa, Oriente Médio e África (EMEA).

De setembro de 2022 a fevereiro de 2023, os fundadores – a maioria mulheres e etnicamente diversos – e suas empresas irão participar de um programa de aceleração personalizado concebido para melhorar seu crescimento e desenvolvimento. Escolhidos entre mais de 2.500 aplicativos, estes líderes terão o benefício do suporte próximo do ecossistema mundial de parcerias internas e externas da Morgan Stanley, que irá proporcionar uma variedade de oportunidades de orientação e recursos de crescimento dos negócios. Através da MCIL, a Morgan Stanley também faz investimentos nestas startups em estágio inicial e de alto crescimento.

"Estamos particularmente empolgados em dar as boas-vindas a nosso primeiro grupo mundial, representando inovação multicultural e liderada por mulheres nos negócios em todo o mundo", disse Selma Bueno, diretora geral e chefe do grupo multicultural de estratégia de clientes. "Este novo estágio no desenvolvimento da MCIL representa nossos esforços contínuos de criar um panorama de investimentos mais equitativo para startups lideradas por mulheres e diversas, bem como garantir que mais empreendedores ignorados, e suas comunidades, tenham a oportunidade de ter sucesso."

As empresas que foram selecionadas para o grupo do outono de 2022 incluem o seguinte:

Advocat é uma plataforma de software jurídico desenvolvida para agilizar o processo de criação e operacionalização de documentos jurídicos.

é uma plataforma de software jurídico desenvolvida para agilizar o processo de criação e operacionalização de documentos jurídicos. AMAKA Studio é uma plataforma de mídia digital que conecta uma comunidade mundial de mulheres compartilhando histórias pan-africanas.

é uma plataforma de mídia digital que conecta uma comunidade mundial de mulheres compartilhando histórias pan-africanas. AuditMate é um provedor de serviços de gestão de contratos e manutenção de transporte vertical orientados por SaaS. A solução ajuda os gerentes de propriedades com análise de contratos, relatórios de conclusão de manutenção, gestão de conformidade e muito mais.

é um provedor de serviços de gestão de contratos e manutenção de transporte vertical orientados por SaaS. A solução ajuda os gerentes de propriedades com análise de contratos, relatórios de conclusão de manutenção, gestão de conformidade e muito mais. Gentreo é uma solução de software que ajuda famílias e cuidadores a preparar, planejar e proteger de modo acessível e fácil tudo o que amam com o planejamento imobiliário da próxima geração.

é uma solução de software que ajuda famílias e cuidadores a preparar, planejar e proteger de modo acessível e fácil tudo o que amam com o planejamento imobiliário da próxima geração. Here Here Market é um mercado online para entusiastas da gastronomia descobrirem e comprarem produtos especiais de 'chef-prenuers' e artesãos de pequenos lotes.

é um mercado online para entusiastas da gastronomia descobrirem e comprarem produtos especiais de 'chef-prenuers' e artesãos de pequenos lotes. imagi é uma empresa de tecnologia educacional que utiliza ferramentas de educação de codificação proprietárias para equipar mulheres com habilidades tecnológicas essenciais e confiança.

é uma empresa de tecnologia educacional que utiliza ferramentas de educação de codificação proprietárias para equipar mulheres com habilidades tecnológicas essenciais e confiança. Kami é uma plataforma de suporte familiar impulsionada por inteligência artificial que fornece acesso personalizado a uma ampla gama de consultores de bem-estar, bem como uma gama abrangente e selecionada por especialistas de guias, artigos e dicas.

é uma plataforma de suporte familiar impulsionada por inteligência artificial que fornece acesso personalizado a uma ampla gama de consultores de bem-estar, bem como uma gama abrangente e selecionada por especialistas de guias, artigos e dicas. Perse é uma plataforma única de tecnologia de dados que aproveita dados de energia e carbono de todos os medidores na Grã-Bretanha para relatar e otimizar a pegada de energia e carbono a indivíduos, residências e empresas.

é uma plataforma única de tecnologia de dados que aproveita dados de energia e carbono de todos os medidores na Grã-Bretanha para relatar e otimizar a pegada de energia e carbono a indivíduos, residências e empresas. Physician 360 transforma farmácias comunitárias em clínicas de saúde, ao capacitar as mesmas com acesso a uma plataforma virtual de atendimento.

transforma farmácias comunitárias em clínicas de saúde, ao capacitar as mesmas com acesso a uma plataforma virtual de atendimento. Wearisma é uma plataforma mundial corporativa de análise de influenciadores SaaS que ajuda empresas de grande porte a otimizar gastos com marketing e atingir objetivos de comunicação.

O grupo de outono irá operar em um ambiente híbrido, usando uma combinação de plataformas de vídeo online e eventos presenciais para facilitar o currículo, aperfeiçoar a conectividade e promover a comunidade. O programa irá culminar no oitavo Multicultural Innovation Lab Showcase e Demo Day, quando as 10 empresas participantes irão apresentar a potenciais investidores, parcerias de negócios e clientes.

Nos últimos dois anos, o MCIL foi nomeado um dos melhores laboratórios de inovação do mundo pela Global Finance Magazine. O Lab continua aumentando com sucesso o acesso ao capital a diversos empreendedores, conforme evidenciado pelas aquisições de empresas resultantes e rodadas de financiamento adicionais após a participação no programa. Alguns exemplos notáveis incluem:

A plataforma de inteligência de relacionamento Stimulus arrecadou uma rodada inicial de US$ 2,5 milhões para aumentar as parcerias e expandir a equipe com talentos de engenharia, ciência de dados e vendas.

Lillii RNB, uma solução SaaS de prevenção e investigação de fraudes com inteligência artificial para varejistas, arrecadou uma rodada inicial de US$ 3 milhões dos colíderes Serena Ventures e Aperture Venture Capital para capitalizar oportunidades de vendas e aumentar sua rede de parcerias.

A plataforma de software de gestão de eventos Five to Nine arrecadou uma rodada inicial de US$ 4,25 milhões para expandir sua capacidade de engenharia, acelerar o desenvolvimento de produtos e aumentar a equipe.

Sobre o Multicultural Innovation Lab

O Multicultural Innovation Lab (MCIL) é um acelerador interno intensivo de cinco meses concebido para ajudar a desenvolver e escalar startups, culminando em uma apresentação de demonstração e Demo Day para a comunidade de investidores. A Morgan Stanley lançou o MCIL em 2017 a fim de abordar as desigualdades no financiamento de startups etnicamente diversas e lideradas por mulheres, que nossa pesquisa mostra que equivale a mais de quatro trilhões de dólares em retornos não realizados.

A equipe é liderada por Selma Bueno, com sede em Nova York, diretora geral e chefe global do Multicultural Client Strategy Group, e Sanghamitra Karra, com sede em Londres, diretora geral e chefe EMEA do Multicultural Client Strategy Group. Juntas, elas têm mais de 35 anos de experiência em banco de investimento e gestão de risco.

Ouça o podcast Acesso e Oportunidade com Carla Harris em sua plataforma de escolha para aprender sobre os atores que impulsionam a mudança entre diversos empreendedores, a comunidade de investidores e o mundo.

Sobre a Morgan Stanley

A Morgan Stanley (NYSE: MS) é uma empresa líder mundial em serviços financeiros que oferece uma ampla gama de serviços bancários de investimento, títulos, gestão de patrimônio e gestão de investimentos. Com escritórios em 41 países, os funcionários da empresa atendem clientes em todo o mundo, incluindo corporações, governos, instituições e pessoas. Para mais informação sobre a Morgan Stanley, acesse https://www.morganstanley.com/.

