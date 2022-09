Morgan Stanley sélectionne les 10 entreprises qui formeront la première cohorte mondiale du Multicultural Innovation Lab

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Morgan Stanley a annoncé aujourd’hui les noms des start-ups qui formeront la huitième cohorte du Multicultural Innovation Lab. Ce programme d’accélération interne pour start-ups axées ou basées sur les technologies – situées, en termes de développement, de la phase post-amorçage à la phase de financement de série A – cible les entreprises dont les fondateurs, cofondateurs, directeurs techniques et autres membres de la haute direction sont principalement des femmes et issus d’ethnies variées qui développent des solutions innovantes dans tous les secteurs. Le programme, qui en est maintenant à sa sixième édition et compte au total 69 entreprises participantes à ce jour, s’internationalise pour la première fois en accueillant des entreprises participantes basées aux États-Unis et en Europe, et au Moyen-Orient et en Afrique (région EMEA).

De septembre 2022 à février 2023, les fondateurs – issus d’ethnies diverses et dont la majorité sont des femmes – et leurs entreprises participeront à un programme d’accélération personnalisé conçu pour dynamiser leur croissance et leur développement. Choisis parmi plus de 2 500 candidatures, ces dirigeants bénéficieront du soutien actif de l’écosystème mondial de partenaires internes et externes de Morgan Stanley, qui leur offrira un éventail d’opportunités de mentorat et de ressources de croissance des activités. Au travers de MCIL, Morgan Stanley investit également dans ces start-ups en démarrage et à forte croissance.

«Nous sommes très heureux d’accueillir notre première cohorte mondiale, qui reflète l’innovation multiculturelle dirigée par des femmes dans les affaires du monde entier, a déclaré Selma Bueno, directrice générale et responsable du groupe Stratégie client multiculturel. Cette nouvelle étape du développement du MCIL est le résultat de nos efforts persévérants pour créer un paysage d’investissement plus équitable pour les start-ups à management féminin et ethniquement varié et garantir que davantage d’entrepreneurs oubliés – et leurs communautés – aient la possibilité de réussir.»

Les entreprises sélectionnées pour la cohorte de l’automne 2022 sont les suivantes:

Advocat, une plateforme logicielle juridique qui rationalise le processus de création et d'opérationnalisation des documents juridiques

AMAKA Studio, une plateforme de médias numériques qui relie une communauté mondiale de femmes partageant des histoires panafricaines.

AuditMate, un fournisseur de services verticaux SaaS de maintenance des transports et de gestion de contrats. La solution aide les gestionnaires immobiliers à analyser les contrats, à établir les rapports d'achèvement de la maintenance, à gérer la conformité, etc.

Gentreo, une solution logicielle qui aide les familles et les soignants à préparer, planifier et protéger facilement et à moindre coût leurs biens et leurs êtres chers grâce à une planification successorale de nouvelle génération.

Here Here Market, une place de marché en ligne permettant aux passionnés de cuisine de découvrir et d'acheter des produits de spécialité de «chefpreneurs» (chef + entrepreneur) et d'artisans produisant en petites quantités.

imagi, une éduc-tech qui utilise des outils éducatifs de codage exclusifs pour doter les filles de compétences technologiques essentielles et de confiance en elles-mêmes.

Kami, une plateforme de soutien familial basée sur l'IA offrant un accès personnalisé à un large éventail de consultants en mieux-être, ainsi qu'à une gamme complète de guides, articles et conseils organisée par des experts.

Perse, une plateforme technologique unique en son genre qui utilise les données sur l'énergie et le carbone fournies par tous les compteurs de Grande-Bretagne pour établir des rapports et optimiser l'empreinte énergétique et carbone des particuliers, des ménages et des entreprises.

Physician 360 transforme les pharmacies locales en cliniques de santé en leur donnant accès à une plateforme de soins virtuelle.

Wearisma, une plateforme SaaS d'analyse d'influence pour entreprises mondiales, aide les grandes organisations à optimiser leurs dépenses de marketing et à atteindre leurs objectifs de communication.

La cohorte d’automne fonctionnera dans un environnement hybride en utilisant une combinaison de plateformes vidéo en ligne et d’événements en présentiel qui faciliteront le déroulement du programme, amélioreront la connectivité et favoriseront l’engagement de la communauté. Le programme se terminera avec le huitième «Multicultural Innovation Lab Showcase and Demo Day» dans le cadre duquel les 10 entreprises participantes se présenteront à des investisseurs potentiels, des partenaires commerciaux et des clients.

Ces deux dernières années, le MCIL a été nommé l’un des meilleurs laboratoires d’innovation au monde par le Global Finance Magazine. Le MCIL continue avec succès de faciliter l’accès au capital des entrepreneurs de la diversité, comme en témoignent les acquisitions d’entreprises et les cycles de financement supplémentaires constatés à la suite de la participation au programme. Voici quelques exemples notables:

Stimulus, la plateforme d’intelligence relationnelle, a levé un financement de 2,5 millions USD pour former des partenariats et renforcer son équipe en engageant des talents en ingénierie, en science des données et en vente.

Lillii RNB, une solution SaaS d’enquête et de prévention des fraudes basée sur l’IA et destinée aux détaillants, a levé un financement de 3 millions USD auprès des codirigeants de financements Serena Ventures et Aperture Venture Capital, pour tirer profit des opportunités de vente et développer son réseau de partenariats.

Five to Nine, la plateforme logicielle de gestion d’événements, a levé un financement de 4,25 millions USD pour améliorer ses capacités d’ingénierie, accélérer le développement de produits et renforcer son équipe.

À propos du Multicultural Innovation Lab

Le Multicultural Innovation Lab (MCIL) est un programme d’accélération interne intensif d’une durée de cinq mois conçu pour favoriser le développement et l’évolution des start-ups, et dont l’aboutissement est le «Showcase and Demo Day» où les participantes se présentent à la communauté des investisseurs. Morgan Stanley a lancé le MCIL en 2017 afin de remédier aux inégalités de financement qui affectent les start-ups à management féminin et ethniquement varié, ce qui, d’après nos recherches, équivaut à plus de 4 000 milliards USD de rendements non réalisés.

L’équipe du Laboratoire est dirigée par Selma Bueno, basée à New York, directrice générale et responsable mondiale du groupe Stratégie client multiculturel, et par Sanghamitra Karra, basée à Londres, directrice générale et responsable EMEA du groupe Stratégie client multiculturel. Ensemble, elles possèdent plus de 35 ans d’expérience en banque d’investissement et en gestion des risques.

Pour en savoir plus sur les acteurs qui font avancer les entrepreneurs, la communauté des investisseurs et le monde, écoutez le podcast Access & Opportunity with Carla Harris sur la plateforme de votre choix.

À propos de Morgan Stanley

Morgan Stanley (NYSE: MS) est une importante société internationale de services financiers qui propose une large gamme de services bancaires d’investissement, de titres, de gestion de patrimoine et de gestion d’investissements. La Société dispose de bureaux dans 41 pays et ses employés servent des clients dans le monde entier, parmi lesquels des entreprises, des gouvernements, des institutions et des particuliers. Pour plus d’informations sur Morgan Stanley, visiter le site Web https://www.morganstanley.com/.

