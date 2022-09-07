Space Compass與Skyloom簽署合作條款清單，為地球觀測市場提供光學資料中繼服務

東京和加州奧克蘭--(BUSINESS WIRE)----(美國商業資訊)--Skyloom和Space Compass（NTT和SKY Perfect JSAT新成立的合資公司）今天宣布，雙方簽署了一份合作條款清單，旨在推出亞洲上空首個採用地球同步軌道(GEO)的資料中繼服務。該服務將利用Skyloom的尖端通訊和網路系統，為快速成長的地球觀測(EO)市場提供即時、高容量、直接上雲的資料傳輸。兩家公司計畫於2024年在亞洲上空部署首個網路基礎架構節點，預計在2026年前擴大GEO星系，以提供更高的容量和更大的全球覆蓋範圍。

全球EO供應商正在迅速擴大通常位於低地球軌道(LEO)的星系數量，由此產生了大量的資料。Compass-Skyloom系統提供一種具有成本效益的EO資料直接傳輸通道，透過地球同步軌道衛星直接向雲端傳輸EO資料，從而使客戶和終端使用者能夠即時利用轉瞬即逝的資訊。該系統依靠光學/雷射通訊終端裝置，能夠按照業務所需速度實現無光纖光通訊。此次合作融合了SKY Perfect JSAT的太空遺產和營運經驗、NTT在通訊上的強大實力以及Skyloom的尖端創新，將為EO市場帶來聯合架構和綜合服務。

Space Compass共同執行長Koichiro Matsufuji表示：「新團隊利用Skyloom前沿的電信技術和基礎設施解決方案，將支援我們共同向地球觀測客戶提供一流的服務。」

Skyloom Global創辦人兼執行長Marcos Franceschini表示：「Skyloom很高興能與Space Compass攜手。此項合作結合了空間營運和電信領域兩大市場領導者的優勢。我們共同期待為地球觀測市場提供突破性的資料傳輸能力，當前的合作僅是一個開始。」

Space Compass共同執行長Shigehiro Hori補充道：「透過這次合作，我們很高興能夠以非常經濟的方式為客戶提供即時超高速資料中繼服務。這是邁向更大的非陸地網路的第一步。我們認為，光學資料中繼技術是GEO、LEO和地面之間的網路和計算領域進一步創新的基石。」

關於 Space Compass Corporation

Space Compass是日本ICT巨頭NTT和亞洲首屈一指的衛星營運商SKY Perfect JSAT公司合作成立的合資公司。公司將推出空間綜合計算網路，幫助實現永續社會。如需瞭解更多資訊，請造訪公司網站：space-compass.com。

關於Skyloom Global Corporation

Skyloom是一家位於加州奧克蘭的電信創新公司，其使命是開發、部署和經營未來空間通訊基礎建設的基本組成部分，幫助在行星範圍內提供資料傳輸服務。公司利用在空間光通訊領域的深厚知識累積來支援即時資料傳輸，使客戶和決策者能夠充分利用轉瞬即逝的資訊。www.skyloom.co

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