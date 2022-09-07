Space Compass与Skyloom签署合作条款清单，为地球观测市场提供光学数据中继服务

东京和加州奥克兰--(BUSINESS WIRE)----(美国商业资讯)--Skyloom和Space Compass（NTT和SKY Perfect JSAT新成立的合资公司）今天宣布，双方签署了一份合作条款清单，旨在推出亚洲上空首个基于地球同步轨道(GEO)的数据中继服务。该服务将利用Skyloom的尖端通信和网络系统，为快速增长的地球观测(EO)市场提供实时、高容量、直接上云的数据传输。两家公司计划于2024年在亚洲上空部署首个网络基础设施节点，预计在2026年前扩大GEO星座，以提供更高的容量和更大的全球覆盖范围。

全球EO供应商正在迅速扩大通常位于近地轨道(LEO)的星座数量，由此产生了海量的数据。Compass-Skyloom系统提供一种具有成本效益的EO数据直接传输通道，通过地球同步轨道卫星直接向云端传输EO数据，从而使客户和最终用户能够实时利用转瞬即逝的信息。该系统依靠光学/激光通信终端，能够按照业务所需速度实现无光纤光通信。此次合作融合了SKY Perfect JSAT的太空遗产和运营经验、NTT在通信上的强大实力以及Skyloom的尖端创新，将为EO市场带来联合架构和综合服务。

Space Compass联合首席执行官Koichiro Matsufuji表示：“ 新团队利用Skyloom前沿的电信技术和基础设施解决方案，将支持我们共同向地球观测客户提供一流的服务。”

Skyloom Global创始人兼首席执行官Marcos Franceschini表示：“ Skyloom很高兴能与Space Compass携手。此项合作结合了空间运营和电信领域两大市场领导者的优势。我们共同期待为地球观测市场提供突破性的数据传输能力，当前的合作仅是一个开始。”

Space Compass联合首席执行官Shigehiro Hori补充道：“ 通过这次合作，我们很高兴能够以非常经济的方式为客户提供实时超高速数据中继服务。这是迈向更大的非陆地网络的第一步。我们认为，光学数据中继技术是GEO、LEO和地面之间的网络和计算领域进一步创新的基石。”

关于 Space Compass Corporation

Space Compass是日本ICT巨头NTT和亚洲首屈一指的卫星运营商SKY Perfect JSAT公司合作成立的合资公司。公司将推出空间综合计算网络，助力实现可持续社会。如需了解更多信息，请访问公司网站：space-compass.com。

关于Skyloom Global Corporation

Skyloom是一家位于加州奥克兰的电信创新公司，其使命是开发、部署和运营未来空间通信基础设施的基本组成部分，帮助在行星范围内提供数据传输服务。公司利用在空间光通信领域的深厚积淀来支持实时数据传输，使客户和决策者能够充分利用转瞬即逝的信息。www.skyloom.co

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