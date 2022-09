Space Compass et Skyloom conviennent de termes et conditions pour proposer des services de relais de données optique au marché de l'observation de la Terre

TOKYO et OAKLAND, Californie--(BUSINESS WIRE)--Skyloom et Space Compass (une joint-venture récemment établie entre NTT et SKY Perfect JSAT) ont annoncé aujourd'hui avoir signé des termes et conditions qui visent au lancement du premier service de relais de données basé sur des satellites géostationnaires (GEO) en Asie. Ce service tirera parti des systèmes de pointe de communication et de réseau de Skyloom afin de proposer au marché de l'observation de la Terre, en pleine croissance, le transfert de données en temps réel à grande capacité vers le cloud. Les deux entreprises envisagent de déployer le premier nœud d'infrastructure réseau au-dessus de l'Asie en 2024, et d'étendre la constellation de satellites géostationnaires (GEO) d'ici 2026 pour augmenter la capacité et la couverture mondiale.

Les fournisseurs mondiaux de services d'observation de la Terre étendent rapidement leurs constellations, créant ainsi d'immenses volumes de données, généralement en orbite terrestre basse (LEO). Le système Compass-Skyloom assurera un transfert immédiat et rentable de données d'observation de la Terre via un satellite en orbite géostationnaire, directement vers le cloud, de sorte que les clients et utilisateurs finaux puissent exploiter des informations d'intérêt immédiat en temps réel. Le système s'appuiera sur des terminaux de communication optique/laser, garantissant des communications optiques sans fil suivant le rythme des affaires. Ce partenariat associe le patrimoine spatial et l'expérience opérationnelle de SKY Perfect JSAT, le talent de NTT en matière de télécommunications, et l'innovation de pointe de Skyloom, pour proposer une architecture et un service communs au marché de l'observation de la Terre.

« Cette nouvelle équipe, qui tire parti des solutions technologiques et des infrastructures de télécommunications de pointe de Skyloom, nous permettra d'offrir, ensemble, les meilleurs services à nos clients du secteur de l'observation de la Terre », a déclaré Koichiro Matsufuji, co-PDG de Space Compass.

« Skyloom est ravi de joindre ses efforts à ceux de Space Compass, qui puise sa force dans deux leaders du marché des opérations spatiales et des télécommunications. Ensemble, nous sommes impatients de fournir des capacités inédites de transfert de données au marché de l'observation de la Terre, et ce n'est que le début des innovations à venir », a affirmé Marcos Franceschini, fondateur et PDG de Skyloom Global.

« Nous sommes fiers de pouvoir fournir à nos clients, grâce à ce partenariat, un relais de données ultra-haute vitesse en temps réel, de manière particulièrement économique. Ceci constitue la première étape vers un réseau non terrestre plus vaste. Nous sommes persuadés que la technologie de relais de données optique constitue la pierre angulaire de l'innovation dans le domaine des réseaux et de l'informatique, en orbite géostationnaire, basse ou terrestre », a ajouté Shigehiro Hori, co-PDG de Space Compass.

À propos de Space Compass Corporation

Space Compass est une joint-venture établie entre NTT, un géant japonais de l'information et de la communication, et SKY Perfect JSAT Corporation, le plus grand opérateur de satellites d'Asie. Nous lancerons un réseau informatique spatial intégré qui contribuera à l'avènement d'une société durable. Pour de plus amples informations, visitez notre site Web d'entreprise space-compass.com.

À propos de Skyloom Global Corporation

Skyloom est une société d'innovation du domaine des télécommunications, basée à Oakland, en Californie. Sa mission est de développer, de déployer et d'exploiter l'un des éléments essentiels de l'infrastructure de communication spatiale de demain, pour la fourniture de services de transfert de données à l'échelle planétaire. La société tire parti d'un riche héritage dans le domaine des communications spatiales optiques permettant le transfert de données en temps réel, de sorte que les clients et les décideurs puissent exploiter des informations d'intérêt immédiat. www.skyloom.co

