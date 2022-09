L’Impériale poursuit ses projets de diesel renouvelable et attribue un contrat d’hydrogène à Air Products

CALGARY, Alberta & LEHIGH VALLEY, Pa.--(BUSINESS WIRE)--L’Impériale (TSE : IMO, NYSE American : IMO) a annoncé aujourd’hui la conclusion d’un contrat à long terme avec Air Products (NYSE : APD) portant sur la fourniture d’hydrogène à faible teneur en carbone pour le complexe de diesel renouvelable proposé par L’Impériale à sa raffinerie de Strathcona, près d’Edmonton, en Alberta. Air Products fournira l’approvisionnement par pipeline à partir de son usine d’hydrogène en cours de construction à Edmonton.

« Notre entente avec Air Products est une étape importante dans l’avancement de notre projet de construction de la plus grande usine de fabrication de diesel renouvelable au Canada », a déclaré Jon Wetmore, vice-président du secteur aval de L’Impériale. « Ce projet souligne l’engagement de L’Impériale à investir dans un avenir à faible teneur en carbone. Nous poursuivons les discussions avec nos partenaires commerciaux et les gouvernements en vue d’une décision finale d’investissement dans les mois à venir. »

L’Impériale utilisera l’hydrogène à faible teneur en carbone d’Air Products pour produire à Strathcona du diesel renouvelable qui réduira considérablement les émissions de gaz à effet de serre par rapport à la production classique. L’hydrogène et les charges d’alimentation d’origine biologique seront combinés avec un catalyseur exclusif pour produire un carburant diesel à faible teneur en carbone.

Air Products augmente l’investissement global dans son usine d’hydrogène d’Edmonton à 1,6 milliard de dollars canadiens pour soutenir le contrat avec L’Impériale. L’investissement supplémentaire d’Air Products servira à faciliter l’intégration avec le projet proposé par l’Impériale, qui devrait permettre de nouvelles réductions importantes des émissions dans l’ensemble du complexe d’Air Products. Air Products fournira à Strathcona environ 50 % de la production d’hydrogène à faible teneur en carbone du complexe de production d’hydrogène de 165 millions de pieds cubes standard par jour.

« Il existe une demande importante d’hydrogène à faible teneur en carbone et, en tant que pionnier, Air Products est prêt à répondre à cette demande à partir de son Alberta Blue Hydrogen Hub », a déclaré le Dr Samir J. Serhan, directeur de l’exploitation chez Air Products. « Le Canada met rapidement en œuvre une transition énergétique qui met l’accent sur l’utilisation d’hydrogène à faible teneur en carbone, et Air Products démontre que les installations d’hydrogène à l’échelle mondiale peuvent être carboneutres. Nous continuons à préparer le terrain pour un réseau d’hydrogène compétitif à faible teneur en carbone, ce qui inclut l’augmentation de la capacité de production d’hydrogène liquide sur notre site à 35 tonnes métriques par jour, afin de fournir de l’hydrogène propre pour les marchés industriels et de mobilité en pleine croissance à l’échelle du Canada. »

Le complexe de diesel renouvelable devrait produire plus d’un milliard de litres par an de diesel renouvelable à partir de charges d’alimentation obtenues de sources locales. Annoncé pour la première fois en août 2021, le projet devrait permettre de réduire les émissions d’environ 3 millions de tonnes par an dans le secteur canadien des transports, ce qui équivaudrait à retirer plus de 650 000 véhicules de la circulation chaque année. Le projet devrait créer environ 600 emplois directs dans le secteur de la construction, ainsi que des centaines d’autres grâce aux investissements de nos partenaires commerciaux.

Des études indépendantes ont montré que le diesel renouvelable provenant de diverses charges d’alimentation non pétrolières peut permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble du cycle de vie d’environ 40 à 80 % par rapport au diesel à base de pétrole.

À propos de la Compagnie Pétrolière Impériale Limitée

Après plus d’un siècle d’activité, L’Impériale continue d’être un chef de file du secteur en mettant la technologie et l’innovation au service du développement responsable des ressources énergétiques canadiennes. En tant que premier raffineur de pétrole au Canada, producteur de pétrole brut et de produits pétrochimiques de premier plan et principal distributeur de carburants à l’échelle nationale, notre entreprise s’engage à maintenir des normes élevées dans tous ses domaines d’activité.

À propos de Air Products

Air Products (NYSE : APD) est un leader mondial des gaz industriels, en activité depuis plus de 80 ans. Axée sur l’énergie, l’environnement et les marchés émergents, l’entreprise fournit des gaz industriels essentiels, des équipements connexes et une expertise en matière d’applications à des clients issus de dizaines d’industries, notamment le raffinage, la chimie, les métaux, l’électronique, la fabrication, l’alimentation et les boissons. Air Products est également le leader mondial de la fourniture de technologies et d’équipements de traitement du gaz naturel liquéfié. L’entreprise développe, conçoit, construit, possède et exploite certains des plus grands projets de gaz industriels au monde, notamment des projets de gazéification qui convertissent de manière durable des ressources naturelles abondantes en gaz de synthèse pour la production d’énergie, de carburants et de produits chimiques de grande valeur; des projets de capture du carbone; et des projets d’hydrogène à faible et à zéro émission de carbone à l’échelle mondiale pour soutenir le transport mondial et la transition énergétique.

La société a réalisé un chiffre d’affaires de 10,3 milliards de dollars au cours de l’exercice 2021, grâce à ses activités dans plus de 50 pays, et sa capitalisation boursière actuelle est supérieure à 55 milliards de dollars. Plus de 20 000 employés passionnés, talentueux, engagés et issus d’horizons divers, sont motivés par l’objectif ultime d’Air Products : développer des solutions innovantes bénéfiques pour l’environnement, améliorer la durabilité et aider les clients, les communautés et le monde à relever les défis auxquels ils sont confrontés. Pour en savoir plus, visitez le https://www.airproducts.ca/fr-ca/company#/ ou suivez-nous sur LinkedIn, Twitter, Facebook ou Instagram.

Mise en garde de la Compagnie Pétrolière Impériale Limitée

Mise en garde : Les énoncés contenus dans le présent rapport qui sont liés à des situations ou des événements futurs, y compris les prévisions, les objectifs, les attentes, les estimations et les plans d’affaires sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l’emploi de tournures utilisant certains mots, notamment : croit, anticipe, entend, propose, planifie, projette, présage, cible, évalue, prévoit, compte, futur, peut, doit, aspire et autres références semblables à des périodes futures. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent rapport comprennent, sans s’y limiter, des références au complexe de diesel renouvelable proposé par l’Impériale dans sa raffinerie de Strathcona, y compris le moment de la décision finale d’investissement, le démarrage et la production prévus, les réductions potentielles d’émissions et la création d’emplois; l’engagement de L’Impériale envers la transition énergétique et l’investissement dans un avenir à faible teneur en carbone; la construction de l’usine d’hydrogène d’Air Products et l’utilisation d’hydrogène pour produire du diesel renouvelable dans le complexe de diesel renouvelable de L’Impériale; la réduction des émissions de gaz à effet de serre par rapport à la production classique; l’investissement supplémentaire d’Air Products lié au contrat d’hydrogène, y compris les émissions nettes négatives dans l’ensemble de son complexe et les quantités estimées de production et d’approvisionnement; la capacité d’Air Products à exploiter un réseau d’hydrogène concurrentiel à faible teneur en carbone; et les études de tiers concernant les réductions des émissions de gaz à effet de serre sur le cycle de vie des matières premières non pétrolières.

Les déclarations prospectives sont fondées sur les prévisions actuelles de la compagnie, ses estimations, ses projections et ses hypothèses émises au moment de la déclaration. Les résultats financiers et d’exploitation futurs réels, y compris les attentes et les hypothèses concernant l’avenir de la demande énergétique et des sources d’approvisionnement énergétique; les prix des marchandises, les taux de change et les conditions générales du marché; les plans, le calendrier, les coûts, les évaluations techniques et les capacités des projets, ainsi que la capacité de la compagnie à exécuter efficacement ces plans et à exploiter la raffinerie et l’unité de cogénération, ainsi que le complexe d’hydrogène; le taux de production, sa croissance et sa composition à l’égard des différents actifs; la disponibilité des charges d’alimentation obtenues et cultivées localement; l’adoption et l’incidence de nouvelles installations ou technologies, notamment à l’égard de l’efficacité du capital et de la production et de la réduction de l’intensité des gaz à effet de serre, y compris le complexe de diesel renouvelable de Strathcona et l’usine d’hydrogène d’Air Products à Edmonton; la quantité d’émissions et le calendrier des réductions; le soutien concret des autorités et des autres parties prenantes à l’endroit de diverses nouvelles technologies; les lois qui sont applicables et les politiques gouvernementales, notamment en matière de fiscalité et de restrictions imposées en réponse à la COVID-19 et en relation avec les changements climatiques et les réductions de l’intensité des émissions de gaz à effet de serre; la réception des approbations réglementaires; la disponibilité et le rendement des fournisseurs de service indépendants; les dépenses reliées aux immobilisations et à l’environnement; et l’évolution de la COVID-19 et ses répercussions sur la capacité de L’Impériale à exploiter ses actifs pourraient varier considérablement selon un certain nombre de facteurs.

Ces facteurs comprennent les variations mondiales, régionales et locales de l’offre et de la demande de pétrole, de gaz naturel et de produits pétroliers et pétrochimiques, les matières premières et les conditions du marché ou économiques, ainsi que leurs effets sur la demande, les prix, l’écart et la marge; les résultats des programmes de recherche et des nouvelles technologies, y compris en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, la capacité de déployer de nouvelles technologies à une échelle commerciale à un coût concurrentiel, et la compétitivité de l’énergie de remplacement et autres technologies de réduction des émissions; l’obtention, en temps opportun, de l’approbation des organismes tiers et de réglementation; la gestion et les calendriers des projets et leur achèvement dans les délais prévus; la disponibilité et la répartition de capitaux; l’échec ou le retard des politiques de soutien et du développement du marché pour les technologies énergétiques émergentes à faibles émissions; la réglementation environnementale, y compris la réglementation sur les changements climatiques et les gaz à effet de serre et les modifications apportées à cette réglementation; les risques environnementaux inhérents aux activités d’exploration et de production pétrolières et gazières; la disponibilité et le rendement des fournisseurs de service indépendants, notamment à la lumière des restrictions imposées par la COVID-19; les événements politiques ou l’évolution de la réglementation, y compris les changements apportés à la législation ou aux politiques gouvernementales; les taux de redevance applicables, les lois fiscales et les mesures prises en réponse à la COVID-19; l’opposition de tiers aux opérations, projets et infrastructures de l’entreprise et du fournisseur de services; les développements technologiques imprévus; les difficultés techniques ou opérationnelles imprévues; l’efficacité de la gestion et la préparation aux catastrophes, y compris les plans de continuité des activités en réponse à la COVID-19; les conditions économiques générales, y compris l’occurrence et la durée des récessions économiques; et d’autres facteurs analysés sous l’élément 1A « Facteurs de risques » et l’élément 7 « Rapport de gestion » du rapport annuel le plus récent de la compagnie sur le formulaire 10-K et des rapports périodiques subséquents.

Les énoncés prospectifs ne garantissent pas le rendement futur et comportent un certain nombre de risques et d’incertitudes, dont certains sont similaires à ceux d’autres entreprises pétrolières, gazières et énergétiques, et d’autres sont exclusifs à la Compagnie Pétrolière Impériale Limitée et à Air Products. Les résultats réels des entreprises peuvent être sensiblement différents des résultats implicites ou explicites selon les énoncés prospectifs, et les lecteurs sont priés de ne pas s’y fier aveuglément. Les entreprises ne s’engagent aucunement à publier une mise à jour des énoncés prospectifs contenus aux présentes, sauf si la loi l’exige.

Déclaration prospective d’Air Products

Mise en garde concernant les déclarations prospectives : Le présent communiqué contient des « déclarations prospectives » sous réserve des règles d’exonération de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations prospectives sont fondées sur les attentes et les hypothèses de la direction à la date du présent communiqué et ne constituent pas des garanties de rendement futur. Bien que les déclarations prospectives soient faites de bonne foi et fondées sur des hypothèses, des attentes et des projections que la direction estime raisonnables sur la base des informations actuellement disponibles, le rendement et les résultats financiers réels peuvent différer sensiblement des projections et des estimations exprimées dans les déclarations prospectives en raison de nombreux facteurs, notamment les facteurs de risque décrits dans notre rapport annuel sur le formulaire 10-K pour l’exercice clos le 30 septembre 2021. Sauf si la loi l’exige, nous déclinons toute obligation ou tout engagement de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives contenues dans le présent document pour refléter tout changement dans les hypothèses, les convictions ou les attentes ou tout changement dans les événements, les conditions ou les circonstances sur lesquels ces déclarations prospectives sont fondées.