LEVI’S DÉVOILE UN NOUVEL ESPACE BOUTIQUE HAUT DE GAMME AU MAGASIN LA BAIE D’HUDSON DE VANCOUVER

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Aujourd’hui, La Baie d’Hudson et Levi’s annoncent l’ouverture, au magasin La Baie d’Hudson du centre-ville de Vancouver, d’un espace boutique Levi’s haut de gamme où l’on pourra vivre une expérience inoubliable célébrant l’héritage unique de la marque, sa durabilité et son esthétisme moderne. Cet espace boutique sera plus qu’une simple destination où trouver les produits emblématiques de la marque, comme les jeans 501 et les vestes camionneur. D’une superficie d’un peu plus de 600 mètres carrés, il permettra de vivre une expérience immersive qui proposera les services de stylistes, des services de retouches et de personnalisation des articles, des cabines d’essayage dotées de technologies, et un plus vaste assortiment des articles les plus populaires de la marque.

« Face au changement d’habitudes des consommateurs dans un monde où le commerce de détail est en constante évolution, Levi’s continue d’accorder la priorité à la manière dont elle propose ses produits emblématiques et de privilégier une expérience hors du commun », mentionne Nicolas Versloot, directeur général de Levi’s Canada. « Notre objectif est de proposer un espace haut de gamme dans un secteur convoité et très achalandé, parfait pour accueillir les amoureux de Levi’s qui souhaitent mieux connaître la marque, vivre une belle expérience de magasinage et trouver la paire de jeans Levi’s de leurs rêves.»

«Levi’s est une marque qui a transcendé les diverses modes et qui, depuis des années, est encore un incontournable de la garde-robe de notre clientèle », précise Laura Janney, marchande en chef à La Baie. « Cet espace boutique est le reflet de l’innovation continue, de la qualité et des nouveautés mode de Levi’s dans un environnement qui inspire les acheteurs lorsqu’ils découvrent une marque emblématique et souhaitent mieux la connaître .»

Comme nous le savons tous, une taille unique ne convient pas, et ne devrait pas convenir, à tous. C’est la raison pour laquelle les stylistes de Levi’s ont été spécialement formés pour conseiller les clients et les aider à trouver la coupe et le modèle parfaits, quelle que soit l’occasion. De plus, Levi’s a repensé ses cabines d’essayage et les a dotées de technologies numériques afin d’offrir une expérience interactive inégalée qui permettra d’interagir avec les stylistes du rayon pour demander un autre modèle ou une autre coupe, des chaussures à talon haut ou une ceinture afin de trouver de l’inspiration et de mieux visualiser la tenue complète. Et tout ça pourra se faire en appuyant simplement sur un bouton!

Au cœur de l’expérience se trouve l’atelier Levi’s, où les clients pourront obtenir l’aide d’un tailleur Levi’s qualifié qui s’assurera que le jean est parfaitement ajusté, en raccourcissant un ourlet, en amincissant une jambe ou encore en ajustant la taille. Qu’il s’agisse de rivets ou de boutons à tige colorée, d’écussons, de doublures de poche, de points de chaînette ou de broderies, l’atelier Levi’s offre une gamme complète d’options permettant de personnaliser un jean pour s’assurer qu’il sera unique en son genre.

Le nouvel espace boutique Levi’s, où il est facile de circuler, est l’endroit idéal pour trouver le jean de ses rêves et mieux connaître la marque. En plus d’y trouver les coupes tendance, on peut apprécier son esthétisme moderne, qui comprend des étalages numériques, des présentoirs au fini noir émaillé et une passerelle éclairée. Venez nous visiter aujourd’hui ou au cours de la fin de semaine pour assister à l’inauguration officielle de l’espace boutique au magasin La Baie d’Hudson du centre-ville de Vancouver ou parcourez l’assortiment d’articles Levi’s offert à labaie.com.

À PROPOS DE LEVI’S

La marque Levi’s incarne le style classique américain naturellement tendance. Depuis sa création par Levi Strauss & Co en 1873, le jean Levi’s est devenu le vêtement-culte de nombreuses générations partout dans le monde. Aujourd’hui, le portefeuille de marques Levi’s continue d’évoluer grâce à un esprit avant-gardiste et novateur constant, inégalable dans l’industrie du vêtement. Sa gamme de vêtements et d’accessoires de premier choix en denim est offerte dans plus de 110 pays, donnant aux personnes du monde entier la possibilité d’exprimer leur style personnel. Pour plus d’information sur la marque, les produits et les magasins Levi’s, visitez le site www.levi.com.

À PROPOS DE LA BAIE

Grâce à une approche axée sur le numérique et sur des objectifs précis, La Baie aide les Canadiens à profiter pleinement de leur style de vie. La Baie exploite labaie.com et son Marché, l’une des plus importantes plateformes style de vie haut de gamme numériques au pays, qui entretient des liens homogènes avec un réseau de 85 magasins La Baie d’Hudson. La Baie s’est bâti une réputation de qualité et de style grâce à un assortiment incomparable de vêtements, de mode maison, de produits de beauté, de concepts de restauration et bien plus. Suivez-nous sur les médias sociaux : Instagram, Facebook, Twitter et TikTok.

La Baie et La Baie d’Hudson font partie du portefeuille de marques de HBC. Constituée en 1670, HBC est la plus ancienne société commerciale en Amérique du Nord. Les rayures emblématiques sont une marque déposée de HBC.