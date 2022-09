AMA et moziware révolutionnent la collaboration à distance en équipant les lunettes connectées cimo de la solution XpertEye On & Live

RENNES, France--(BUSINESS WIRE)--AMA (ISIN GB00BNKGC5 - mnémonique ALAMA), pionnier des solutions de Réalité Assistée, et moziware, fournisseur de wearables de pointe du métavers industriel, annoncent un partenariat stratégique mondial pour transformer la collaboration à distance avec la toute nouvelle solution de téléassistance XpertEye On & Live d’AMA et les lunettes connectées cimo dernière génération de moziware.

Avec la solution XpertEye On & Live d’AMA, un simple clic sur cimo permet de lancer la collaboration avec des vidéos full HD, une résolution d’image de 1080 p, une balance des blancs extrêmement précise et la suppression du bruit en milieu industriel. Équipés de la solution de téléassistance en réalité assistée d’AMA et des lunettes connectées légères et ultra-compactes cimo, les acteurs de l’industrie, de l’audit, des télécommunications, des soins de santé et d’autres secteurs pourront collaborer à distance, effectuer des tâches complexes et résoudre les problèmes plus intelligemment, plus rapidement et en toute sécurité.

"moziware est honoré d'avoir AMA comme partenaire stratégique. Grâce à un travail d'équipe assidu, nous disposons de la dernière solution XpertEye intégrée de manière transparente sur cimo avec de nouvelles fonctionnalités prometteuses telles que le On & Live. Nous sommes convaincus que la solution proposée révolutionnera la façon dont les professionnels de terrain collaborent et opèrent à l'ère de l'industrie 4.0", déclare Dr Li Bo, CEO de moziware.

« AMA est fière de travailler avec moziware depuis 2021 à la mise au point d’une nouvelle solution innovante de téléassistance mains libres à commande vocale. Cette solution facile à utiliser sera commercialisée avec un prix agressif pour améliorer la sécurité, l’efficacité et la productivité des professionnels de terrain à l’échelle mondiale », déclare Christian Guillemot, co-fondateur et CEO d’AMA.

À propos d’AMA

Forte de huit ans d’expérience dans les solutions de téléassistance, AMA aide les acteurs de l’industrie et les établissements médicaux de toutes tailles à accélérer leur transformation digitale. Déployée dans plus de 100 pays, la plateforme de réalité assistée d’AMA, XpertEye, répond à un large éventail de cas d’usage tels que les diagnostics à distance, l’inspection, la planification et la gestion des flux de travail. Ces solutions innovantes de collaboration interactive à distance permettent à nos clients d’augmenter leur productivité, d’optimiser les temps de résolution et de maximiser les temps de fonctionnement.

Présente en Europe, aux États-Unis et dans la région APAC, AMA peut proposer ses services à tous ses clients, dans tous les fuseaux horaires.

AMA est cotée sur le marché Euronext Growth Paris (GB00BNKGZC51 - ALAMA).

Pour en savoir plus, consultez le site Internet https://www.amaxperteye.com

À propos de moziware

moziware est un pionnier de l’accélération de la transformation digitale grâce à des technologies et des solutions wearables de pointe pour le secteur industriel, entre autres.

Elle s’est donnée pour mission de créer un écosystème de solutions associant Réalité Augmentée (RA), Intelligence Artificielle (IA) et Internet des Objets (IdO) pour permettre aux superviseurs et aux opérateurs de prendre des décisions plus éclairées, plus sûres et plus rapides, et, par conséquent, d’augmenter la productivité, de renforcer la sécurité, d’optimiser les flux de travail et de réduire les coûts.

Pour plus d’informations, consultez le site https://moziware.io