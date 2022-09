Hoffmann Green signe un contrat de fourniture de ciment de 3 ans avec le promoteur immobilier P2i

CHAILLÉ-SOUS-LES-ORMEAUX, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (Paris:ALHGR) (« Hoffmann Green Cement » ou la « Société »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce avoir signé un contrat avec engagements de volume pour une durée de trois ans avec le promoteur immobilier P2i.

P2i, promoteur immobilier indépendant fondé en 1994, a déjà livré plus de 3 000 logements et 32 000 m2 de tertiaire. La société s’engage aujourd’hui concrètement pour la réduction de l’impact environnemental du secteur de la construction. Dès 2022, et pour les trois prochaines années, Hoffmann Green fournira ses ciments décarbonés 0% clinker H-UKR et H-IONA en vue de la construction de logements collectifs et individuels, bureaux et locaux d’activités dans la région du Grand Ouest.

Julien BLANCHARD et David HOFFMANN, Co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies, déclarent : « Nous sommes ravis de la signature de ce contrat avec P2i qui nous permet de poursuivre notre solide dynamique commerciale. Cet accord illustre l’intérêt des professionnels du secteur pour nos solutions décarbonées et la prise de conscience croissante des promoteurs en faveur d’une construction davantage respectueuse de l’environnement. Il s’agit du 4ème promoteur immobilier avec lequel Hoffmann va collaborer, alimentant la croissance de la Société. »

Gilles MADRE, Président de P2i précise : « Conscients des enjeux environnementaux, sociaux et sociétaux de notre activité, nous œuvrons sans cesse, en étroite collaboration avec les collectivités, pour trouver de nouvelles solutions qui rendront la ville plus durable, plus vertueuse, plus éthique. La signature de ce partenariat commercial pour l’utilisation de ciments Hoffmann Green jusqu’en 2025 traduit cette volonté d’allier construction, durabilité et innovation pour le bénéfice de nos clients. »

À PROPOS DE HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES

Fondé en 2014 et basé à Bournezeau en Vendée, Hoffmann Green Cement Technologies conçoit, produit et commercialise des ciments innovants fortement décarbonés, avec une empreinte carbone divisée par 6 par rapport à des ciments traditionnels, qui présentent, à dosage équivalent et sans aucune modification du processus de fabrication du béton, des performances supérieures au ciment traditionnel. Doté d’un site de production 4.0 et bientôt de deux supplémentaires, le groupe a industrialisé une véritable rupture technologique fondée sur la modification de la composition du ciment et la création d’un processus de fabrication à froid et propre, sans clinker, qui font de lui un acteur leader et unique sur le marché du ciment qui n’a pas évolué depuis 200 ans Dans un contexte d’urgence climatique, Hoffmann Green Cement participe donc activement à la transition énergétique en œuvrant pour des constructions éco-responsables et en favorisant l’économie circulaire et la préservation des ressources naturelles. Grâce à son savoir-faire technologique sans équivalent et en évolution permanente, porté par des équipes performantes, Hoffmann Green Cement Technologies s’adresse à l’ensemble des marchés du secteur de la construction aussi bien en France qu’à l’international. Pour plus d’informations : www.ciments-hoffmann.fr

À PROPOS DE P2i

P2i : une vision unique de la promotion et de l’investissement immobiliers, pour construire ensemble l'immobilier de demain. Basée à Angers, P2i rayonne sur le Grand-Ouest, de Toulouse à Paris et la région Rhône-Alpes-Auvergne, avec 95 collaborateurs et 13 agences ancrées durablement dans leurs territoires. Véritable partenaire de la Ville, P2i casse les codes traditionnels et développe une approche singulière des métiers de l’immobilier, pour s’adapter au plus près des particularités de chaque emplacement. Logements collectifs, individuels, terrains à bâtir, résidences services, bureaux, locaux d’activités, aménagement urbain, sites industriels, réhabilitation de bâtiments d’exception, hôtellerie et foncière : avec chacun de ses projets, P2i apporte une réponse sur-mesure au besoin immobilier.