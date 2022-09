Slingshot Biosciences, Inc. bundelt krachten met BIOKÉ voor de distributie van synthetische cellen in de hele Benelux (Nederland, België en Luxemburg)

EMERYVILLE, Californië--(BUSINESS WIRE)--SLINGSHOT BIOSCIENCES, INC., de makers van synthetische controlecellen voor celanalysetoepassingen, zoals flowcytometrie, die nauwkeurige, betrouwbare en herhaalbare resultaten mogelijk maakt, heeft vandaag bekendgemaakt dat het bedrijf haar distributiekanaal heeft uitgebreid door middel van een nieuwe overeenkomst met BIOKÉ, een bedrijf met veel ervaring en expertise uit Nederland dat innovatieve producten van de hoogste kwaliteit levert voor de biowetenschappensector in Europa.

De overeenkomst geeft BIOKÉ met ingang van 14 juli 2022 het recht om het volledige productportfolio van Slingshot Bio in de Benelux te distribueren en te verkopen. Via het klantennetwerk van BIOKÉ kan Slingshot Bio de aanwezigheid van het bedrijf op de Benelux-markt verstevigen met de gevestigde aanwezigheid en expertise van BIOKÉ, dat al vele jaren actief is op de markt voor flowcytometrie.

“Het netwerk van BIOKÉ voorziet ons van de marktpenetratie die nodig is om ons volledige verkooppotentieel te realiseren. Slingshot Biosciences heeft diverse distributiepartners overwogen. We zijn ervan overtuigd dat de uitgebreide veldkennis, de prominente aanwezigheid en het grote klantenbestand van BIOKÉ ons zullen helpen onze positie binnen de flowcytometriemarkt te versterken,” aldus Jeffrey Kim, CEO en oprichter.

De synthetische cellulaire controles van Slingshot Bio bieden consistente en nauwkeurige controles voor onderzoeksgebruikers in de flowcytometrie door bloedeigenschappen na te bootsen zoals gedetecteerd door flowcytometrie. De mogelijkheid om consistente controles voor flowcytometrie te produceren ontbreekt al tientallen jaren en is nu aanwezig met het unieke productieplatform van Slingshot Bio. “De synthetische celcontroles van Slingshot Bio vormen een geweldige aanvulling op ons celanalyseportfolio. We zijn verheugd om deze controles naar onze klanten in de Benelux te brengen,” aldus Robert Hovingh, Sales Manager van BIOKÉ.“We zijn ervan overtuigd dat deze ideale celcontroles zorgen voor gestroomlijnde eenvoud en nauwkeurigheid in de complexe wereld van celanalyse.”

Over BIOKÉ

BIOKÉ, opgericht in 2004, is een bedrijf met veel ervaring en expertise dat innovatieve producten van de hoogste kwaliteit levert voor de biowetenschappensector in Europa. BIOKÉ levert unieke, hoogwaardige producten voor genomica, eiwitanalyse en celbiologie. In juli 2009 werd BIOKÉ BV overgenomen door Cell Signaling Technology, Inc. (CST) en werd BIOKÉ een business unit van CST Europe. CST Europe en BIOKÉ hebben een kantoor in Leiden, Nederland. Zie voor meer informatie de website www.bioke.com.

Over Slingshot Biosciences, Inc.

Slingshot Biosciences, opgericht in 2012, is een snelgroeiend biowetenschappenbedrijf met platformtechnologie en een revolutionaire missie om synthetische cellen de gouden standaard te maken voor alle celgebaseerde toepassingen, waaronder diagnostiek, ontwikkeling van adoptieve celtherapie en kalibratie van instrumenten. Meer informatie: www.slingshotbio.com

Wereldwijd hoofdkantoor – Slingshot Biosciences Inc. – 1250 45thSt Suite 330 – Emeryville, CA 94608 – www.slingshotbio.com

