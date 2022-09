GlobalTrade Corporation fournira à Alstom une solution visant à centraliser la gestion des cautions bancaires et parentales, des garanties et des soutiens

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--GlobalTrade Corporation (GTC) a annoncé aujourd'hui qu'Alstom, l'acteur mondial le plus innovant en matière de mobilité durable et intelligente, a choisi la plateforme @GlobalTradeTM pour remplacer son système interne et améliorer l'efficacité et les contrôles de ses opérations de financement commercial. Alstom profitera de la plateforme pour réduire ses coûts d'exploitation en perfectionnant ses capacités de reporting et de contrôle de gestion.

Pendant de nombreuses années, Alstom a géré les cautions à l'aide de son propre système interne. Bien qu'il s'agisse d'un outil très robuste et complet, Alstom a décidé de rechercher une solution agile offrant davantage de flexibilité, de fonctionnalités et de prise en charge des meilleures pratiques du marché. Alstom souhaitait également travailler avec un partenaire technologique expérimenté qui puisse l'aider à rationaliser et à numériser ses processus de communication commerciale et bancaire, notamment l'intégration avec les API des systèmes existants.

Christine Dross, directrice des obligations et cautionnements chez Alstom, a déclaré : « Avec la plateforme @GlobalTradeTM, Alstom optimisera le cycle et les délais d'exécution des transactions et obtiendra sans effort une connectivité multicanal conforme à la norme SWIFT, avec son réseau mondial d'institutions financières. La plateforme deviendra une solution unique pour l'enregistrement, le suivi et la visualisation des instruments de cautionnement et des modifications de leur cycle de vie. Elle simplifiera la communication et réduira considérablement le risque de manque de cohérence des données avec les institutions financières. Une approche qui a fait ses preuves pour la migration des données des transactions existantes et une intégration étroite avec les autres systèmes d'Alstom sont d'autres facteurs qui ont été déterminants dans notre décision de mettre en œuvre la solution de GTC ».

Stephen Andersen, COO de GTC, a déclaré : « Nous sommes fiers de fournir à Alstom @GlobalTrade™, notre solution d'émission de cautionnements. Les capacités d'intégration de notre solution avec ses applications en aval et en amont et les systèmes ERP d'Alstom vont grandement améliorer l'efficacité, réduire les coûts et permettre d'atteindre ses objectifs commerciaux ».

About GlobalTrade Corporation:

GlobalTrade Corporation (GTC) a été la première à créer des solutions de financement commercial multibancaire pour les entreprises. L'entreprise reste à la pointe du secteur en développant des écosystèmes visant à numériser toutes les étapes d'une transaction de financement commercial et à mettre en contact toutes les parties de la transaction. La dernière version de la solution cloud de l'entreprise comprend des fonctions permettant d'établir et de gérer les relations avec les banques et les compagnies d'assurance, la tarification des instruments de financement commercial, leur émission, le consulting, les événements suivant l'émission, la gestion de la documentation électronique et la participation aux risques. Consciente que le financement commercial est étroitement lié à d'autres domaines au sein et en dehors d'une entreprise, GTC prend en charge plusieurs interfaces et formats pour le partage des informations avec d'autres systèmes internes de l'entreprise, tels que l'ERP, le reporting financier, la gestion de trésorerie et les paiements, la gestion des utilisateurs, ainsi que des plateformes externes permettant la connexion avec les banques et les fournisseurs de logistique. En s'appuyant sur les connaissances et l'expertise acquises pendant plus de 20 ans au service des multinationales, GTC a créé une version simplifiée de sa plateforme pour les PME, qui offre les principaux avantages de la version entreprise à un coût et un effort de mise en œuvre réduits.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site à l'adresse suivante www.globaltradecorp.com.

