Air Liquide annonce son projet de désengagement de la Russie

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Air Liquide (Paris:AI) confirme sa volonté de se désengager de Russie. Dans le cadre d’une démarche responsable et ordonnée, le Groupe a signé avec l’équipe dirigeante locale une lettre d’intention visant à lui transférer ses activités en Russie sous forme d’un MBO (Management Buy Out1). La réalisation de ce projet demeure notamment soumise à l’approbation des autorités russes. Parallèlement, en raison de l’évolution du contexte géopolitique, les activités du Groupe en Russie ne seront plus consolidées à compter du 1er septembre 2022.

Pour mémoire, Air Liquide emploie en Russie près de 720 personnes et y réalise un chiffre d’affaires inférieur à 1% du chiffre d’affaires du Groupe. Le projet de transfert des activités aux managers locaux a pour objectif de permettre un transfert ordonné, viable et responsable des activités du Groupe en Russie, garantissant notamment la continuité de fourniture d’oxygène aux hôpitaux. Le Groupe a annoncé, dans le cadre de la clôture de ses comptes au 30 juin 2022, une provision exceptionnelle sur les actifs du Groupe en Russie, sans impact sur la trésorerie, de 404 millions d’euros.

Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé. Présent dans 75 pays avec 66 400 collaborateurs, le Groupe sert plus de 3,8 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des petites molécules essentielles à la vie, la matière et l’énergie. Elles incarnent le territoire scientifique d’Air Liquide et sont au cœur du métier du Groupe depuis sa création en 1902.

Agir au présent tout en préparant l’avenir est au cœur de la stratégie d’Air Liquide. Avec son plan stratégique ADVANCE à horizon 2025, Air Liquide se place sur la trajectoire d’une performance globale, alliant dimensions financière et extra financière. Positionné sur des marchés d’avenir, le Groupe bénéficie d’atouts puissants tels que son modèle économique alliant résilience et solidité, sa capacité d’innovation ou encore son expertise technologique. Le Groupe développe des solutions en faveur de la transition climatique et énergétique -avec notamment l’hydrogène - et agit pour le progrès dans les domaines de la santé, du numérique ou encore des hautes technologies.

Le chiffre d’affaires d’Air Liquide s’est élevé à plus de 23 milliards d’euros en 2021. Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A) et appartient aux indices CAC 40, CAC 40 ESG, EURO STOXX 50 et FTSE4Good.

1 Rachat d’une entreprise par ses dirigeants

www.airliquide.com

Suivez-nous sur Twitter @airliquidegroup