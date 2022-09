Moove, la fintech au service de la mobilité, s’associe à Uber UK pour déployer des milliers de véhicules électriques à Londres

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Moove, la première fintech de mobilité au monde et le plus grand partenaire d’approvisionnement en véhicules d'Uber en EMOA, annonce son lancement à Londres dans le cadre de son expansion mondiale.

Londres est le leader mondial des efforts d’électrification d’Uber, comptant plus de 6 000 véhicules électriques (VE) sur la plateforme – le plus grand nombre parmi toutes les villes dans lesquelles Uber exerce ses activités. Le lancement de Moove à Londres permettra à Uber de progresser vers son objectif de devenir une plateforme entièrement électrique dans la capitale d’ici 2025.

Transformer la gig économie par le financement de véhicules

Fondée par les entrepreneurs nigérians d’origine britannique Ladi Delano et Jide Odunsi, Moove a démarré en 2020, à Lagos, Nigeria pour démocratiser l’accès à la possession de véhicules. S’étant maintenant élargie à neuf marchés à l’échelle de l’Afrique subsaharienne et de l’Inde, Moove se positionne en tant que chef de file du « secteur de la fintech au service de la mobilité », une zone inexplorée que Moove a créée et qui relève le défi de l’accès limité au financement automobile pour les 4,5 millions de travailleurs de plateformes dans les secteurs du covoiturage, de la logistique et de la livraison instantanée, rien qu'au Royaume-Uni.

La technologie différenciée de Moove en matière de cote de solvabilité fournit un accès au financement automobile aux clients de travailleurs de plateformes qui ont pu être exclus des services financiers par le passé. Au cours des deux dernières années, Moove a permis non seulement la création d’emplois durables, mais aussi d’une voie vers la possession de biens, et ses clients ont effectué plus de sept millions de trajets dans des véhicules financés par Moove.

À Londres, la stratégie novatrice de Moove axée sur le financement automobile est conçue pour habiliter les clients en leur fournissant un accès à des véhicules neufs à zéro émission par le truchement d’un processus d’inscription simple et sans vérification de solvabilité, ni coûts à l’acquisition, ni cautionnement. Les autres services comprennent l’entretien régulier, les tests MOT, l’assurance automobile, l’assurance santé et une équipe dédiée à la réussite des clients, ce qui se veut une offre de produit inégalée par toute autre société collaborant au plan Air propre d’Uber.

En outre, les clients de Moove conduisant pour Uber peuvent réduire leurs versements hebdomadaires grâce à des fonds recueillis par l’entremise du plan Air propre d’Uber et qui aident à couvrir les frais liés au passage à un VE. Le plan Air propre d’Uber a levé plus de 145 millions GBP, soit approximativement 3 000 GBP par chauffeur. Moove prévoit que les 10 000 VE qu’elle entend financer à Londres d’ici 2025 contribueront à réduire d’environ 63 000 mégatonnes les émissions de dioxyde de carbone annuellement.

Ladi Delano, cofondateur et co-CEO de Moove : « Nous sommes fiers d’avoir bâti une société en Afrique et de pouvoir aujourd’hui étendre notre modèle ici en Europe, ce qu’aucune fintech africaine n’a fait jusqu’à maintenant. Cela marque de surcroît une série de premières pour la société, car nous sommes enthousiastes à l’idée de lancer notre premier parc doté uniquement de VE. Nous sommes ravis d’élargir notre partenariat avec Uber pour honorer nos engagements vers l’électrification de la mobilité. »

Andrew Brem, directeur général d’Uber UK : « L’objectif d’Uber est de devenir une plateforme entièrement électrique à Londres d’ici 2025, et nous comprenons que les chauffeurs nécessitent un accès au financement s’ils souhaitent faire la transition vers un VE. Le modèle de Moove aidera plus de chauffeurs Uber à passer plus rapidement à un véhicule intégralement électrique afin de réduire leurs coûts d’utilisation et de contribuer à assainir l’air londonien. En raison d’une demande des usagers plus forte que jamais, notre association avec Moove profitera autant aux chauffeurs qu’aux usagers. »

Stimuler l’électrification de la mobilité

Moove vise à résoudre plusieurs des points sensibles de ses clients au moment de passer d’un véhicule alimenté à l’essence ou au diesel à une voiture électrique. Moove a lancé la première expérience de recharge de bout en bout et a achevé l’application du réseau de recharge de VE, appelée Moove Charge™, et spécifiquement développée pour les chauffeurs de services de covoiturage. Elle permet aux clients de Moove de repérer et de contrôler la recharge ainsi que d’en acquitter les frais, à l’échelle des plus importants réseaux d’itinérance de Londres qui couvrent plus de 6 600 bornes de recharge lente, rapide et accélérée. Ensemble, elles offrent une expérience supérieure et simplifiée aux chauffeurs comme aux usagers en mettant plus de voitures électriques sur la route et en réduisant les délais d’attente pour la clientèle croissante d’Uber.

À propos de Moove

Moove est une startup africaine d'envergure mondiale, et la première fintech de mobilité au monde qui propose aux entrepreneurs en mobilité un financement automobile et des services financiers fondés sur les revenus. En intégrant sa technologie alternative en matière de cote de solvabilité aux plateformes de covoiturage, de logistique électronique et de livraison instantanée, Moove fait appel à une analyse exclusive de la performance et des gains pour accorder des prêts aux chauffeurs exclus des services financiers par le passé.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.