Vandaag hebben het merk Burger King en McWin een nieuwe masterfranchise en ontwikkelingsovereenkomst aangekondigd om het merk in Polen te laten groeien, met een toezegging om meer dan 200 restaurants te openen. McWin, een particuliere investeringsmaatschappij die gespecialiseerd is in de sectoren foodservice en voedseltechnologie, zal het merk beheren in Polen, dat sinds 2007 in het land aanwezig is, inclusief de bestaande franchisenemers, en 20 winkels gaan exploiteren als gevolg van de overname van BK SEE. Polen SA

“We zijn verheugd om groot nieuws uit Polen te delen, waar we plannen hebben aangekondigd om Burger King in heel Polen uit te breiden met McWin als onze nieuwe Master Franchisenemer”, aldus David Shear, President, Burger King International Markets. “We weten dat gasten hier dol zijn op onze wereldberoemde flame-grilled-smaak en ervaar ons merk op hun manier door gepersonaliseerde digitale innovatie. We zien dit project als een belangrijk onderdeel van een groter plan om uit te breiden in Centraal- en Oost-Europa, waardoor we ons iconische merk met onze geweldige -eten proeven aan meer gasten dan ooit tevoren.”

