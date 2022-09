Burger King® va développer la marque de restaurants emblématique en Pologne avec le nouveau maître franchisé McWin

VARSOVIE, Pologne--(BUSINESS WIRE)--La marque Burger King et McWin ont annoncé aujourd'hui une nouvelle franchise-maîtresse et un nouvel accord de développement pour développer la marque en Pologne, avec l’engagement d’ouvrir plus de 200 restaurants. McWin, une société d'investissement privé spécialisée dans les secteurs de la restauration et des technologies alimentaires, gérera la marque en Pologne, qui est présente dans le pays depuis 2007, incluant ses franchisés existants, et démarrera l’exploitation de 20 commerces suite à son acquisition de BK SEE Poland S.A.

« Nous sommes ravis de partager de grandes nouvelles de Pologne, où nous avons annoncé notre intention d’étendre Burger King dans toute la Pologne. McWin sera notre nouveau maître franchisé », a déclaré David Shear, président de Burger King International Markets. « Nous savons que les clients ici adorent notre arôme de grillé à la flamme célèbre dans le monde entier et font l'expérience de notre marque à leur façon grâce à l’innovation numérique personnalisée. Nous voyons ce projet comme un élément important d’un plan plus vaste visant une extension en Europe centrale et de l’est, qui nous permettra de mettre en avant notre marque emblématique mettant en vedette nos aliments savoureux auprès d’un nombre de clients plus important que jamais. »

Dirigée par Henry McGovern, fondateur d’AmRest Holdings SE, l’une des plus importantes entreprises de restauration en Europe, et Steven K. Winegar, actionnaire et cadre dirigeant du groupe Zena et fondateur de Restauravia Grupo Empresarial, McWin est composée d’une équipe expérimentée de vétérans de l'industrie et du capital-investissement avec une expertise opérationnelle reconnue, un réseau inégalé dans l’industrie agroalimentaire et des capacités de montage d'opérations ; elle est le partenaire de choix des créateurs d'entreprise, des investisseurs et des équipes de direction.

« Il s’agit là du premier investissement de notre McWin Restaurant Fund de 525 millions d’euros, que nous avons clôturé il y a quelques semaines. Nous sommes incroyablement fiers d’étendre la marque Burger King dans toute la Pologne, mettant à profit les synergies dans la plateforme McWin. Nous accorderons une attention particulière à l’amélioration de la numérisation de la marque et aux efforts en matière de durabilité en Pologne », a déclaré Henry McGovern, partenaire fondateur de McWin.

« Nos plus de 150 années d’expérience combinée dans l’exploitation fructueuse et le développement de marques emblématiques dans le secteur de l'hospitalité dans de nombreux pays nous aideront à dégager de la valeur à long terme de manière durable pour nos clients, employés et communautés, et pour l'économie polonaise dans son ensemble. Nous ne pourrions pas être plus enthousiastes. C’est le début d'un chapitre extrêmement important, à la fois pour Burger King et pour McWin », a ajouté Steven K. Winegar, partenaire fondateur de McWin.

En plus de sa délicieuse nourriture, Burger King s’est engagée à offrir aux dîneurs une expérience client hors pair, à la fois dans le restaurant et en ligne. Les nouveaux restaurants Burger King offriront des écrans de commande numériques, la prise de commande par téléphone mobile, le service à table et la livraison, de sorte que les clients puissent commander facilement et profiter de la nourriture BK de la manière qu’ils préfèrent.

À propos d’Henry McGovern, de Steven K. Winegar et de McWin

McWin est une société d'investissement privé fondée par Henry McGovern et Steven K. Winegar, associés à des fondateurs et PDG exceptionnels osant le bouleversement durable, principalement dans les secteurs de la restauration et des technologies alimentaires.

Henry McGovern est le fondateur d’AmRest Holdings SE, l’une des plus importantes entreprises de restauration en Europe qui, sous la direction de M. McGovern, s’est développée jusqu’à atteindre 2 300 restaurants dans 25 pays et compte aujourd'hui plus de 55 000 employés. Steven K. Winegar était actionnaire et cadre dirigeant du groupe Zena et le fondateur de Restauravia Grupo Empresarial, Megafood SL ; il était aussi membre du conseil d’administration de Telepizza. Entre eux, ils ont construit ou exploité plus de 4 200 restaurants à travers l’Europe, les États-Unis et la Chine. Ils ont une vaste expérience de l’investissement dans les technologies alimentaires et plus largement les technologies de rupture. McWin et des fonds conseillés par McWin sont actuellement des investisseurs dans Gail’s, Vapiano, CookUnity et Dean&David ainsi que dans des sociétés de protéines alternatives comme BlueNalu, Perfect Day, The Every Company (anciennement Clara Foods), Impossible Foods et UPSIDE Foods (anciennement Memphis Meats) et des entreprises de technologies alimentaires de premier plan comme Footprint, Oishii et Menu.

À propos de Burger King

Fondée en 1954, la marque Burger King® est une chaîne mondiale de hamburgers de restauration rapide connue pour la qualité et la valeur de sa nourriture, et le seul lieu où les clients peuvent trouver l’emblématique sandwich Whopper® grillé à la flamme. Le système Burger King® exploite plus de 18 700 emplacements dans plus de 100 pays. Près de 100 % des restaurants Burger King® sont détenus et exploités par des franchisés indépendants, dont bon nombre sont des entreprises familiales en activité depuis des décennies. Pour en savoir plus sur la marque Burger King®, visitez le site www.bk.com.

À propos de Restaurant Brands International

Restaurant Brands International Inc. (RBI) est l’une des plus importantes entreprises de restauration rapide au monde avec des ventes annuelles de plus de 35 milliards de dollars dans l'ensemble de ses chaînes et plus de 29 000 restaurants répartis dans plus de 100 pays. RBI possède quatre des marques de restaurants à service rapide les plus importantes et emblématiques au monde : TIM HORTONS®, BURGER KING®, POPEYES® et FIREHOUSE SUBS®. Ces marques exploitées de façon indépendante servent leurs clients, franchisés et communautés respectifs depuis plusieurs décennies. Dans le cadre de son initiative Restaurant Brands for Good, RBI améliore les résultats en matière de durabilité liés à sa nourriture, à la planète, aux personnes et aux communautés.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations et informations prospectives, qui reflètent les convictions et attentes actuelles de la direction concernant les événements, initiatives et performances d’exploitation futurs et ne sont valables qu’à la date des présentes. Ces déclarations prospectives ne constituent pas des garanties de performances futures et impliquent un certain nombre de risques et incertitudes. Ces déclarations prospectives comprennent, sans s’y limiter, des déclarations sur nos attentes concernant la capacité de l’entreprise Burger King en Pologne à ouvrir plus de 200 restaurants dans les années à venir, sa capacité à dégager de la valeur à long terme de manière durable pour les clients, employés et communautés, et pour l'économie polonaise dans son ensemble, à créer une expérience inégalée et la capacité de Burger King à étendre ses activités en Europe centrale et de l’est. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes de RBI sont détaillés dans les documents déposés par RBI auprès de la Commission américaine des opérations de Bourse et auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières au Canada, tels que ses rapports annuels et trimestriels et ses rapports actuels sur formulaire 8-K, et comprennent les risques suivants : le risque lié à notre capacité à réussir la mise en œuvre de la stratégie de croissance nationale et internationale et les risques liés aux opérations internationales ; les risques liés à notre capacité à soutenir la concurrence nationale et internationale dans une industrie extrêmement concurrentielle ; les conditions économiques mondiales ou autres conditions commerciales susceptibles d’affecter le désir ou la capacité de nos clients à acheter nos produits ; notre relation avec, et le succès de nos franchisés et les risques liés à notre modèle commercial entièrement franchisé ; et l’efficacité de nos programmes de marketing et de publicité et le soutien des franchisés à ces programmes. Sauf si cela est requis par les lois applicables, nous n’assumons aucune obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements ou de circonstances ultérieurs, de changements dans les attentes ou pour toute autre raison.

