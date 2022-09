Politecnico di Milano et Groupe NHOA renforcent leur partenariat historique

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Le Groupe NHOA (NHOA.PA, anciennement Engie EPS) (Paris:NHOA) et le Politecnico di Milano ont le plaisir d’annoncer la signature d’un accord portant sur la création d’un Centre commun de recherche (JRC – Joint Research Center) qui aura pour objectif de développer l’innovation, la recherche et la formation dans le secteur de l’énergie afin de favoriser la transition mondiale vers une énergie propre et une mobilité durable.

Cet accord de collaboration scientifique renforce le partenariat de longue date unissant le Groupe NHOA et le Politecnico di Milano et est fruit d’un désir mutuel de mettre en œuvre des actions communes en matière de formation, de recherche et d’innovation. Il portera principalement sur des recherches de pointe dans des secteurs stratégiques, tels que le stockage d’énergie, la mobilité électrique et la production d’énergie décentralisée. Cette collaboration s’articule autour des domaines suivants :

Conception et contrôle des innovants convertisseurs électroniques de puissance dans le but de soutenir les réseaux électriques faibles

Développement de nouvelles technologies dans le cadre de batteries avec un accent particulier sur les batteries de seconde vie des véhicules électriques

Solutions de recharge de pointe pour véhicules électriques avec stockage d’énergie renouvelable

Systèmes de gestion de l’énergie et cloud computing pour exploiter au mieux les ressources énergétiques distribuées

« Durabilité, transition mondiale, énergie propre et mobilité durable ne sont pas des slogans. Ce sont des engagements concrets et des priorités importantes pour la recherche et pour les agendas économiques et politiques. Une obligation pour le Politecnico di Milano, la première université technique d'Italie et l'une des premières institutions d'Europe. La technologie, l'innovation et le partage des connaissances peuvent faire la différence. Dans ce sens, le monde académique a un rôle important à jouer à partir des laboratoires expérimentaux, en passant par les études de tendances jusqu'à la prise en charge et la promotion des talents et des disciplines STEM (Science, Technologie, Ingénierie et Mathématiques). Un défi que le Politecnico est heureux de partager avec les entreprises dans un effort commun. La collaboration avec le Groupe NHOA donne vie à un Joint Research Center qui, non seulement repose sur des bases solides, mais reflète également une vision à long terme et une approche réciproque qui est paradigmatique pour faire face aux scénarios mondiaux complexes et très exigeants », a commenté Ferruccio Resta, recteur du Politecnico di Milano.

« La synergie entre le monde de l’entreprise et le milieu universitaire est au cœur de la R&D du Groupe NHOA, un département gouverné par l’innovation et l’esprit de compétition. Lui-même issu de Politecnico di Milano, en tant que spin-off, le Groupe NHOA a toujours considéré l’école polytechnique de Milan comme un leader dans le développement de technologies capables de favoriser la transition mondiale vers une énergie propre et une mobilité durable », a déclaré Carlalberto Guglielminotti, CEO du Groupe NHOA. « Avec ce partenariat stratégique le Politecnico di Milano et NHOA consolident leurs objectifs communs : mener des recherches avancées et complexes à caractère hautement expérimental et innovant ; mettre en commun différents instruments, laboratoires et infrastructures de recherche afin d’encourager la coopération entre le milieu universitaire et le monde de l’entreprise. Les entreprises technologiques doivent toujours garder à l’esprit que dénicher de jeunes talents et les aider à réussir est ce qui fera progresser le monde grâce à une innovation sans cesse, et c’est pour cela que nous croyons tant en notre partenariat avec le Politecnico di Milano ».

Entre autres initiatives, NHOA Energy, Atlante et Free2move eSolutions, les trois Global Business Lines du Groupe NHOA, investissent beaucoup dans le développement des générations futures en apportant leur soutien à des doctorants et des jeunes chercheurs. NHOA Energy contribue également au programme d’égalité des chances polytechniques (POP – Pari Opportunità Politecniche) avec l’initiative Girls@Polimi, qui offre une bourse d’étude complète afin d’encourager les élèves de terminale à s’orienter vers les disciplines STEM.

« Depuis 2007, la collaboration avec le Politecnico di Milano a été fondamentale pour positionner le Groupe NHOA en tant qu’acteur mondial dans les secteurs du stockage d’énergie, de la mobilité électrique et des infrastructures de recharge rapide pour véhicules électriques. Au fil des années, nous avons mené à bien de nombreux projets ensemble : en collaboration avec le département Énergie, en 2017, nous avons conçu le système exclusif de gestion de l'énergie de NHOA, « PROPHET » ; tandis qu’avec les départements Mécanique et Électronique, nous avons récemment travaillé au développement des innovants convertisseurs et des plateformes de contrôle numérique avancées. En tant que collaborateur historique du Politecnico di Milano, je suis particulièrement fier de voir tant de jeunes doctorants passionnés et extraordinaires rejoindre le Groupe NHOA et participer activement à la construction d’un avenir plus durable pour les générations à venir », a commenté Daniele Rosati, CTO de NHOA Energy et coordinateur du JRC pour le Groupe NHOA.

Les activités JRC du Groupe NHOA incluront 8 nouvelles bourses de doctorat visant à soutenir différentes initiatives de recherche, et la création en 2023 d’un laboratoire JRC dans lequel les étudiants, les chercheurs et les professeurs du Politecnico di Milano ainsi que les ingénieurs R&D du Groupe NHOA travailleront ensemble au développement de nouveaux produits pour NHOA Energy, Atlante et Free2move eSolutions.

POLITECNICO DI MILANO

Le Politecnico di Milano est l'une des universités technologiques les plus prestigieuses au monde, selon le classement QS World University Ranking 2022, qui la classe parmi les 150 meilleures, à la 139e place au monde et à la première en Italie. Dans le QS World University Rankings by Subject 2022, le Politecnico di Milano figure parmi les meilleures universités dans tous les domaines d'expertise : à la 13e place dans la catégorie Ingénierie et technologie, 10e en architecture et 5e en design. Fondé en 1863, c'est la plus grande école d'architecture, de design et d'ingénierie d'Italie, avec trois sièges principaux situés à Milan, des centres territoriaux à Lecco, Crémone, Mantoue, Plaisance et un siège en Chine, à Shanghai. Le Politecnico est organisé en 12 Départements, chargés de planifier les stratégies de recherche, et 4 Ecoles, chargées d'organiser l'enseignement. Grâce à une forte politique d'internationalisation, de nombreux cours se déroulent entièrement en anglais. Cela attire un nombre toujours croissant d'étudiants internationaux de valeur provenant de plus de 100 pays différents : en 2020/2021, 28 % du total des étudiants inscrits en master étaient d'origine internationale. La recherche stratégique est principalement menée dans les domaines de l'énergie, des transports, de la planification, de la gestion, du design, des mathématiques et des sciences naturelles et appliquées, des TIC, de l'environnement bâti, du patrimoine culturel, avec plus de 250 laboratoires.

NHOA

NHOA S.A. (précédemment Engie EPS), acteur mondial dans le stockage d’énergie et la mobilité électrique, actif dans la réalisation de la plus grande infrastructure de recharge rapide et ultra-rapide de l’Europe du Sud, développe des technologies qui permettent la transition vers une énergie propre et une mobilité durable, afin de façonner l’avenir d’une nouvelle génération qui vivra en harmonie avec notre planète.

Cotée à Paris sur Euronext (NHOA.PA), NHOA est représentée dans les indices financiers CAC® Mid & Small et CAC® All-Tradable.

NHOA, avec ses bureaux en France, en Espagne, aux Etats-Unis et en Australie, maintient entièrement en Italie les fonctions recherche, développement et production de ses technologies.

