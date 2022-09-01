Elliptic Labs与小米联手，向印度市场推出红米 11SE智能手机

挪威，奥斯陆--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球Al软件公司、 AI Virtual Smart Sensors™ 的领导者Elliptic Labs (OSE: ELABS)与小米再度携手，在面向印度市场推出的最新款智能手机红米 11SE上搭载 其产品AI Virtual Proximity Sensor™ INNER BEAUTY®。小米作为全球第三大智能手机制造商，自2016年以来一直与Elliptic Labs保持着紧密合作，一直使用ElliElliptic Labs的软件为红米 11SE等多款智能手机提供接近检测功能。此次，红米 11SE由Elliptic Labs的合作伙伴联发科的天玑700芯片组提供驱动。早在去年Elliptic Labs就已公布此次合同细节。

“像小米这样的世界领先智能手机制造商深知，我们的 AI Virtual Smart Sensor Platform™ 一直在持续地打造100%基于软件的创新产品，”Elliptic Labs 首席执行官 Laila Danielsen 说。 “我们的平台在支持OEM设备引入关键功能的同时，可降低成本、消除供应链风险并能提供维护用户安全和隐私的解决方案。 Redmi 11SE 的发布是我们向着让产品更智能、更环保、更人性化这一目标迈进的又一次胜利。”

AI Virtual Proximity Sensor INNER BEAUTY（AI 虚拟接近传感器）

Elliptic Labs的AI Virtual Proximity Sensor可在用户将智能手机举到耳边接听电话时，关闭智能手机的显示，并禁用屏幕的触摸功能。如果没有这种检测距离的能力，用户的耳朵或脸颊可能会在通话过程中意外触发不必要的动作，比如挂断电话或在通话中误拨号。自动关闭屏幕也有助于节省电池寿命。接近检测是当今市场上所有智能手机的核心功能。

Elliptic Labs的AI Virtual Proximity Sensor可以在不需要专用硬件传感器的情况下实现稳定的接近检测功能。通过将硬件传感器替换为软件传感器，AI Virtual Proximity Sensor不仅可以降低设备成本，还可去除采购上的风险。

AI Virtual Smart Sensor、AI Virtual Proximity Sensor 和 AI Virtual Smart Sensor Platform 是 Elliptic Labs 的商标。

所有其他商标或服务市场均由其各自组织负责。

关于Elliptic Labs

Elliptic Labs 是一家面向智能手机、笔记本电脑、物联网和汽车市场的国际企业。公司成立于2006年，衍生自挪威奥斯陆大学(Oslo University)的一家分支研究机构。公司的AI专利软件结合了超声波和传感器融合算法，提供直观的3D无接触手势交互、接近感应和存在检测功能。其可扩展的AI虚拟智能传感器交互平台创造了可持续性的、生态友好的纯软件传感器，并已有上几亿台设备搭载其技术。Elliptic Labs是市场上唯一一家使用AI软件、超声波和传感器融合进行大规模商用的软件公司。 公司在奥斯陆证券交易所（Oslo Børs）上市。

Elliptic Labs公司总部设在挪威, 在美国、中国、韩国、 中国台北和日本均有分支机构。Elliptic Labs的技术和专利在挪威开发，归属公司专有。