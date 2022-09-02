StreamUnlimited和GrAI Matter Labs合作在IFA-2022展會上展示全球第一個即時音樂/媒體來源分離人工智慧平臺

維也納和巴黎--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--超低延遲、高精度腦啟發運算的先驅GrAI Matter Labs (GML)與聯網音訊和物聯網產品的領先開發商StreamUnlimited今天宣布，兩家公司將合作在9月2日至6日舉行的2022年國際電子消費品暨家電展覽會(IFA-2022)上展示多種新型應用，這些針對音樂和消費音訊領域的應用均採用了Life-Ready AI技術。

此次合作結合了兩家公司在互聯音訊、物聯網和人工智慧等方面的消費產品開發專長。StreamUnlimited和GML將開發採用人工智慧的參考平臺，為可攜式揚聲器、音響設備、電視等產品提供令人興奮的語音、音樂和多媒體新體驗。使用者現在即可以輕鬆使用這些平臺的聲音轉換介面，用來建立音訊備忘錄、唱卡拉OK、無伴奏合唱、作為專業DJ進行混音等等，從而實現個人化音訊消費。此外，使用者還可以在家中、車上或工作中輕鬆與設備進行互動，透過增強處理去除背景雜音，獲得水晶般清晰的聲音，還可將個人化聲音應用至特定的虛擬人物。

幫助實現音樂、多媒體、語音等高傳真度即時音源分離只是數十億消費設備（如可攜式揚聲器、音響、電視、配件、汽車等）大量新使用案例和應用的一個例子。利用GML的GrAI VIP、參考應用和StreamUnlimited的嵌入式平臺，未來將有可能在家裡、車中和旅途中實現一種全新類別的革命性娛樂和通訊應用。

GrAI Matter Labs業務發展副總裁Mahesh Makhijani表示：「我們的 Life-Ready AI將利用終端設備在低延遲和高傳真領域的領先地位，徹底改變整個邊緣市場的音訊消費設備。我們很高興宣布與StreamUnlimited達成合作夥伴關係，並期待在未來幾年共同為可攜式揚聲器、音響設備、電視、配件等平臺帶來個人化的體驗。」

StreamUnlimited產品經理Mark Needham表示：「採用StreamSDK的解決方案與GrAI VIP相結合，將為我們的客戶提供運用人工智慧改善聆聽體驗的靈活性，甚至能塑造全新的使用案例和音訊產品類別。在展會上展示的『對話增強應用程式』(Dialog Enhancement Application)即是一個絕佳的例子，該應用程式利用卓越的人工智慧技術，在多媒體輸入資料中實現了低延遲、高傳真的來源分離，為我們的產品帶來了革命性的體驗。」

關於IFA-2022

IFA：全球首屈一指的技術市場

柏林IFA致力於在歐洲最重要的區域市場中心展示尖端產品和創新。IFA提供無與倫比的全面國際市場概況，每年都吸引來自130多個國家的國際貿易參展廠商和訪客。IFA是針對主要零售商、買家、產業專家以及媒體的重要展會。

關於GrAI Matter Labs

GrAI Matter Labs致力於發展Life-Ready AI，旨在讓人工智慧盡可能接近人類自然行為，實現有生命的人工智慧。我們提供行為模式與人類相似的腦啟發晶片，以及能輔助人類行為並即時做出反應的人工智慧技術。我們的技術可幫助實現高傳真性，最佳化能源，最大化效率，節約時間、金錢和重要的自然資源。歡迎來到人工智慧就緒的未來，這裡有各種消費類設備、機器人、無人機、自動駕駛汽車、擴增實境設備、監控攝影機等，讓我們的工作和生活更有效率。我們致力於實現一個更加美好的未來。

關於StreamUnlimited

StreamUnlimited成立於2005年，是一家為聯網音訊和物聯網產品提供軟體解決方案和硬體模組的供應商，在維也納、布拉提斯拉瓦、雅西、深圳和加州聖克拉拉的辦公地點擁有120多名員工。作為一家可提供自有IP和工程服務的全球系統整合商，StreamUnlimited的開發合作夥伴包括消費電子和物聯網通路的所有大型半導體公司和技術供應商。StreamUnlimited與全球高階音訊、CEDIA通路、高階和主流消費電子和智慧家庭製造商合作。

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