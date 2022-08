L’Impériale conclut la vente de ses participations dans les zones d’exploitation de Montney et de Duvernay

CALGARY, Alberta--(BUSINESS WIRE)--L’Impériale (TSE : IMO, NYSE American : IMO) a annoncé aujourd’hui que, conjointement avec ExxonMobil Canada, elle a conclu la vente précédemment annoncée de XTO Energy Canada à Whitecap Resources Inc. pour une contrepartie totale en espèces de 1,9 milliard de dollars (la part de L’Impériale étant de 940 millions de dollars). Cette transaction permet à L’Impériale de générer, au cours du troisième trimestre 2022, un bénéfice après impôt d’environ 200 millions de dollars.

La vente est conforme à la stratégie de L’Impériale, qui consiste à concentrer ses ressources en amont sur les principales zones d’exploitation liées aux sables pétrolifères et à son engagement à apporter une valeur à long terme pour les actionnaires. Les zones d’exploitation comprennent 567 000 acres nettes dans le schiste de Montney, 72 000 acres nettes dans le schiste de Duvernay, et des superficies supplémentaires dans d’autres régions de l’Alberta. La production nette de ces zones d’exploitation est d’environ 140 millions de pieds cubes de gaz naturel par jour et d’environ 9 000 barils par jour de pétrole brut, de condensats et de liquides du gaz naturel.

Après plus d’un siècle d’activité, L’Impériale continue de dominer son secteur en mettant la technologie et l’innovation au service du développement responsable des ressources énergétiques canadiennes. En tant que premier raffineur de pétrole au Canada, producteur de pétrole brut et de produits pétrochimiques de premier plan et principal distributeur de carburants à l’échelle nationale, notre entreprise s’engage à maintenir des normes élevées dans tous ses domaines d’activité.

Mise en garde : Les énoncés contenus dans le présent communiqué de presse qui sont liés à des situations ou des événements futurs, y compris les prévisions, les objectifs, les attentes, les estimations et les plans d’affaires sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué comprennent des références à un bénéfice après impôt au troisième trimestre 2022, à la stratégie de l’entreprise qui consiste à concentrer ses ressources en amont sur les principales zones d’exploitation liées aux sables pétrolifères et à son engagement à apporter une valeur à long terme pour les actionnaires.

Les déclarations prospectives sont fondées sur les prévisions actuelles de la compagnie, ses estimations, ses projections et ses hypothèses émises au moment de la déclaration. Les résultats financiers et d’exploitation réels qui seront obtenus, notamment les attentes et les hypothèses portant sur la croissance de la demande et la combinaison des sources d’énergie, de l’offre et de la demande; les conditions générales du marché; le prix des marchandises; les dépenses liées aux immobilisations et à l’environnement; et l’adoption et l’incidence de nouvelles installations ou technologies sur la mise en valeur des zones d’exploitation non conventionnelles peuvent différer considérablement en fonction d’un certain nombre de facteurs. Ces facteurs comprennent les variations mondiales, régionales et locales de l’offre et de la demande de pétrole, de gaz naturel et de produits pétroliers ainsi que leurs effets sur les prix, l’écart et la marge; les conditions générales de l’économie; l’obtention, en temps opportun, de l’approbation des organismes tiers et de réglementation; les risques environnementaux inhérents aux activités d’exploration et de production pétrolières et gazières; les dangers et les risques opérationnels; les difficultés techniques ou opérationnelles imprévues; la disponibilité et la répartition de capitaux; les événements politiques ou l’évolution de la réglementation, y compris les changements apportés à la législation ou à la politique gouvernementale; le rendement des gisements; la réglementation environnementale, y compris la réglementation sur les changements climatiques et les gaz à effet de serre et les modifications apportées à cette réglementation; les développements technologiques imprévus; et d’autres facteurs analysés sous l’élément 1A « Facteurs de risques » et l’élément 7 « Rapport de gestion » du rapport annuel le plus récent de L’Impériale sur le formulaire 10-K et des rapports périodiques subséquents sur le formulaire 10-Q.

Les énoncés prospectifs ne garantissent pas le rendement futur et comportent un certain nombre de risques et d’incertitudes, dont certains sont similaires à ceux d’autres sociétés pétrolières et gazières et d’autres sont exclusifs à la Compagnie Pétrolière Impériale Limitée. Les résultats réels de L’Impériale peuvent être sensiblement différents des résultats implicites ou explicites selon les énoncés prospectifs, et les lecteurs sont priés de ne pas s’y fier aveuglément. L’Impériale ne s’engage aucunement à publier une mise à jour des énoncés prospectifs contenus aux présentes, sauf si la loi l’exige.

Source: Imperial