Groupe OKwind, le spécialiste de l’autoconsommation d’énergie renouvelable annonce un partenariat avec Sofiprotéol pour accélérer son développement

Groupe OKwind (FR0013439627 – ALOKW) (Paris:ALOKW), spécialisé dans la conception, la fabrication et la vente de systèmes intelligents de génération d’énergie dédiés à l’autoconsommation, s’associe à Sofiprotéol, société de financement de la filière des huiles et des protéines végétales, pour accélérer son développement via l’émission d’obligations convertibles en actions d’un montant de 3 millions d’euros.

Depuis sa création, Groupe OKwind apporte une réponse immédiate à l’urgence énergétique et environnementale en limitant le recours aux énergies fossiles malgré des besoins croissants. Groupe OKwind propose une solution décarbonée à base d’énergie solaire, permettant à ses clients (exploitations agricoles, collectivités territoriales, industriels et particuliers) de produire et consommer leur propre énergie renouvelable.

Cette solution intègre la combinaison de deux savoir-faire complémentaires : la génération d’énergie solaire, grâce à des trackers photovoltaïques connectés et performants et le management de l’énergie qui assure une production et une consommation d’énergie optimisées. De plus, le modèle de production destinée à l’autoconsommation garantit une stabilité du coût de l’électricité pendant 30 ans, soit une véritable valeur ajoutée dans le contexte inflationniste actuel.

Acteur de référence dans l’autoconsommation d’énergie renouvelable, Groupe OKwind bénéficie d’une croissance soutenue grâce à la qualité de ses solutions, à un potentiel de marché exponentiel et à des innovations de rupture (trackers solaires bi-axes et bi-faces, solutions de management de l’énergie, algorithmes d’intelligence artificielle, …).

Fort de ces atouts, Groupe OKwind entend désormais accélérer le déploiement de ses solutions en France comme à l’international. Pour accompagner cette nouvelle phase de croissance, la conclusion de ce partenariat avec Sofiprotéol vient renforcer une levée de fonds de 20,5 millions d’euros réalisée dans le cadre de l’introduction en Bourse de Groupe OKwind sur Euronext Growth en juillet 2022.

Grâce à cet accord et aux ressources financières complémentaires apportées par Sofiprotéol, Groupe OKwind va accélérer le déploiement d’une source d’énergie bas carbone et compétitive, notamment au sein des exploitations agricoles, renforçant ainsi son action en faveur de la transition énergétique et son accompagnement du monde agricole, en lien avec la Raison d’Être de son partenaire, « Servir la Terre ».

Luc OZANNE, Directeur d’Investissements chez Sofiprotéol, déclare : « Le développement, le positionnement et la stratégie du Groupe OKwind au bénéfice d’une source d’énergie renouvelable en support notamment de l’autonomie énergétique, de l’amélioration de la durabilité et de la performance économique des exploitations agricoles retiennent toute notre attention. Ainsi, le projet du Groupe OKwind s’inscrit en parfaite cohérence avec notre Raison d’Etre « Servir la Terre » et notre implication dans le développement de solutions et de services à destination des agriculteurs, notamment des éleveurs. »

Louis MAURICE, Président Directeur Général de Groupe OKwind, ajoute : « Face à la flambée du prix de l’électricité à court et à moyen termes, l’autoconsommation combinée au management de l’énergie s’impose comme la solution de référence, déployable immédiatement pour permettre à nos clients de reconquérir des marges de manœuvre en termes de compétitivité économique tout en décarbonant leur activité. Cette nouvelle donne objective la pertinence de la stratégie de développement du Groupe OKWind. Le partenariat avec Sofiprotéol vise à accélérer le déploiement de nos solutions auprès des exploitations agricoles, notre principal marché et de contribuer ainsi à l’irrigation des territoires diffus en énergie verte produite localement. »

***

Modalités de l’opération

Groupe OKwind a émis ce jour 30 obligations convertibles en actions (les « OCA ») d’une valeur nominale unitaire de 100.000 euros, intégralement souscrites pour un prix égal à leur valeur nominale par Sofiprotéol.

Les OCA ne feront pas l’objet d’une demande d’admission aux négociations sur Euronext Growth Paris, et ne seront par conséquent pas cotées. Ces OCA ne sont assorties d’aucune valeur mobilière, et notamment d’aucun bons de souscription d’actions.

Montant de l’emprunt obligataire convertible en actions 3,0 M€ Durée de l’emprunt obligataire convertible en actions 4 ans Taux d’intérêt Intérêts servis : 5,0% l’an Prime de non-conversion : 3,0% l’an Critères d’ajustement du taux d’intérêt +/- 0,50% l’an en fonction de l’atteinte par Groupe OKwind des objectifs RSE suivants : - réduction du taux de gravité des accidents du travail de 10% par an ; - réduction des émissions de gaz à effet de serre (scopes 1 et 2) du groupe de 10% par an ; - représentativité équilibrée au sein du conseil d’administration de Groupe OKwind

(a minima 30% de représentants de chaque sexe objectif d’atteindre une représentation paritaire) Prix de conversion 13,5125 €, soit une prime de +25% par rapport au prix de l’introduction en bourse, soit un nombre maximum d’actions nouvelles

susceptibles d’être émises de 222.017 Sofiprotéol aura la possibilité d’exercer son droit de conversion, à sa discrétion, à tout moment à compter de la date d’émission des OCA 2022. En cas de conversion, la participation d’un actionnaire qui détiendrait 1,0% du capital social de la société avant la conversion serait ramenée à 0,974%. Cas de défaut Usuels Transfert des OCA Les OCA seront incessibles sauf exceptions usuelles notamment au profit de tout affilié du Porteur. Actions nouvelles Les actions nouvelles émises sur conversion des OCA porteront jouissance courante et auront les mêmes droits que ceux

attachés aux actions ordinaires existantes de Groupe OKwind. Elles feront l’objet d’une demande d’admission sur Euronext Growth Paris

sur la même ligne de cotation que les actions existantes.

Intervenants de l’opération

Groupe OKwind :

- Louis MAURICE

Sofiprotéol :

- Luc OZANNE

- Antoine DAULTON

- Gaspard d'AUVIGNY

- Anne-Sophie DUBOURG

- Florence GRENIER

Conseil M&A :

- TP ICAP : Alice AYME et Charles-Henri BERBAIN

À propos de Sofiprotéol

Créée en 1983 à l’initiative du monde agricole, Sofiprotéol, société de financement et de développement, filiale du groupe Avril, s’engage auprès des entreprises du monde agro-industriel et agroalimentaire.

Partenaire durable, Sofiprotéol accompagne sur le long terme les entreprises de la filière et, plus largement, celles de l’agro-industrie française afin notamment de consolider leurs fonds propres lors d’opérations de développement ou d’investissements visant à accroître leur compétitivité. Du crédit aux fonds propres, les solutions de financement proposées par Sofiprotéol sont fondées sur une approche industrielle et entrepreneuriale, et accompagnent le développement et l’innovation à tous les stades des filières agro-industrielles et agroalimentaires : de l’amont des productions agricoles (semences, génétique, agrofournitures, etc.) à l’aval (secteurs agro-industriel et agroalimentaire) en passant par les organismes collecteurs et la première transformation.

Pour en savoir plus : www.sofiproteol.com

À propos de Groupe OKwind

Fondé en 2009 par Louis Maurice, Président Directeur Général, Groupe OKwind développe des solutions de production et de consommation d’énergie verte en circuit court. Son approche globale, combinant génération et management de l’énergie, vise à renforcer l’autonomie énergétique et ainsi accélérer la transition écologique. Grâce à son écosystème technologique unique, Groupe OKwind permet à l’autoconsommation de s’affirmer comme une nouvelle voie pour l’énergie. Une solution qui est déployable rapidement, pilotable en temps réel et à un tarif compétitif, sans subvention. Chaque jour, Groupe Okwind œuvre ainsi au déploiement d’une énergie locale, bas carbone, à coût fixe au service des professionnels et des particuliers. En 2021, Groupe OKwind a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 25 M€ et compte aujourd’hui 150 employés, avec plus de 2 000 installations sur l’ensemble du territoire français.

Pour plus d’informations : www.okwind.fr