IQM Quantum Computers和QphoX合作開發用於擴展超導量子處理器的光學介面

荷蘭德夫特--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--總部位於荷蘭的量子轉導新創公司QphoX和芬蘭量子電腦製造商IQM Quantum Computers宣布了一項新合作，共同開發用於擴展量子電腦的下一代介面。

IQM是歐洲建造量子電腦的領導者，為超級計算資料中心和研究實驗室提供企業內部量子電腦，並允許使用者完全存取其硬體。IQM以全堆疊式系統整合商的身分提供這些機器，內建採用超導量子位元的自有量子處理器。

QphoX專長於量子技術中的光子波長轉換，目前正致力於打造全球首款量子數據機。該設備可將量子處理器互相連接起來，並催生多種新型應用，如遠距離糾纏量子處理器間的分散式量子計算等，有望解決該產業在擴展方面面臨的巨大挑戰之一。

兩家公司將結合各自在量子資訊處理方面的專長，建立一種可擴展的新介面，透過光互連實現與量子處理器通訊。

為解決現實世界的應用問題，當前的量子處理器需要大幅增加規模。所面臨的主要障礙之一是，微波量子處理器必須在要求嚴苛的低溫環境下運作，並透過微波線路和低溫放大器控制，這種方式會產生大量熱量，同時也限制了處理器的尺寸。隨著製造商不斷向更大的晶片推進，為了最終實現具有數十萬個量子位元的電腦，找到可擴展的方法至關重要。

QphoX共同創辦人兼營運長Frederick Hijazi表示：「利用我們獨特的微波到光學轉換技術，信號可以透過光纖直通低溫箱。因此，低溫箱受到的空間和熱負荷限制都將減少，從而使單一低溫箱內能夠建構更大的處理器。我們對雙方此次新的合作之旅倍感興奮。在過去的幾個月裡，我們一直利用IQM的處理器進行工作，對其品質和性能印象深刻。」

IQM Quantum Computers共同創辦人兼營運長Juha Vartiainen博士表示：「未來的大型量子電腦需要針對光通訊或低溫信號生成的技術，或者兩者都需要。我們認為QphoX的專長和技術方案是一個前景廣闊的新選擇，可利用光纖將量子電腦的控制和讀出信號傳遞給量子位元晶片。透過簡化佈線和新產品創新，這項合作將推動系統中的量子位元超越1,000大關。」

完

關於IQM Quantum Computers：

IQM是建構量子電腦的泛歐領導者。IQM為超級計算資料中心和研究實驗室提供內部量子電腦，並提供對其硬體的全方位存取。對於工業客戶，IQM透過獨特的、針對具體應用的聯合設計方法提供量子優勢。IQM目前與VTT聯手建造芬蘭第一台54量子位元量子電腦。此外，一個由IQM領導的聯盟(Q-Exa)正在德國建造量子電腦，該量子電腦將整合到HPC超級電腦中，為未來的科學研究建立量子加速器。IQM在巴黎、馬德里、慕尼黑和埃斯波設有辦事處，擁有190多名員工。

關於QphoX：

QphoX正在開發全球首款量子數據機(Quantum Modem™)，這是一種突破性設備，將使量子計算產業透過連接和並行化實現擴展，並釋放量子網路的潛力。QphoX還為量子處理器提供光學讀出和控制解決方案，以解決單一低溫箱內的中間擴展挑戰。QphoX總部位於荷蘭德夫特。

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