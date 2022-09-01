IQM Quantum Computers和QphoX合作开发用于扩展超导量子处理器的光学接口

QphoX收到IQM的第一枚量子处理器芯片，开始为超导量子计算机开发新的光互连（照片：美国商业资讯）

QphoX收到IQM的第一枚量子处理器芯片，开始为超导量子计算机开发新的光互连（照片：美国商业资讯）

荷兰代尔夫特--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--总部位于荷兰的量子转导初创公司QphoX和芬兰量子计算机制造商IQM Quantum Computers宣布了一项新合作，共同开发用于扩展量子计算机的下一代接口。

IQM是欧洲建造量子计算机的领导者，为超级计算数据中心和研究实验室提供企业内部量子计算机，并允许用户完全访问其硬件。IQM以全栈式系统集成商的身份提供这些机器，内置采用超导量子比特的自有量子处理器。

QphoX专长于量子技术中的光子波长转换，目前正致力于打造全球首个量子调制解调器。该设备可将量子处理器互相连接起来，并催生多种新型应用，如远距离纠缠量子处理器间的分布式量子计算等，有望解决该行业在扩展方面面临的巨大挑战之一。

两家公司将结合各自在量子信息处理方面的专长，创建一种可扩展的新接口，通过光互连实现与量子处理器通信。

为解决现实世界的应用问题，当前的量子处理器需要大幅增加规模。所面临的主要障碍之一是，微波量子处理器必须在要求严苛的低温环境下运行，并通过微波线路和低温放大器控制，这种方式会产生大量热量，同时也限制了处理器的尺寸。随着制造商不断向更大的芯片推进，为了最终实现具有数十万个量子比特的计算机，找到可扩展的方法至关重要。

QphoX联合创始人兼首席运营官Frederick Hijazi表示：“利用我们独特的微波到光学转换技术，信号可以通过光纤直通低温箱。因此，低温箱受到的空间和热负荷限制都将减少，从而使单个低温箱内能够构建更大的处理器。我们对双方此次新的合作之旅倍感兴奋。在过去的几个月里，我们一直利用IQM的处理器进行工作，对其质量和性能印象深刻。”

IQM Quantum Computers联合创始人兼首席运营官兼Juha Vartiainen博士表示：“面向未来的大型量子计算机需要针对光通信或低温信号生成的技术，或者两者都需要。我们认为QphoX的专长和技术方案是一个前景广阔的新选择，可利用光纤将量子计算机的控制和读出信号传递给量子比特芯片。通过简化布线和新产品创新，这项合作将推动系统中的量子比特超越1,000大关。”

完

关于IQM Quantum Computers：

IQM是构建量子计算机的泛欧品类领导者。IQM为超级计算数据中心和研究实验室提供内部量子计算机，并提供对其硬件的全方位访问。对于工业客户，IQM通过独特的、针对具体应用的联合设计方法提供量子优势。IQM目前与VTT联手建造芬兰第一台54量子位量子计算机。此外，一个由IQM领导的联盟(Q-Exa)正在德国建造量子计算机，该量子计算机将集成到HPC超级计算机中，为未来的科学研究创建量子加速器。IQM在巴黎、马德里、慕尼黑和埃斯波设有办事处，拥有190多名员工。

关于QphoX：

QphoX正在开发全球首个量子调制解调器(Quantum Modem™)，这是一种突破性设备，将使量子计算行业通过连接和并行化实现扩展，并释放量子互联网的潜力。QphoX还为量子处理器提供光学读出和控制解决方案，以解决单个低温箱内的中间扩展挑战。QphoX总部位于荷兰代尔夫特。

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