IQM Quantum Computers e QphoX fazem parceria para desenvolver interface óptica para ampliar processadores quânticos supercondutores

DELFT, Países Baixos--(BUSINESS WIRE)--A startup holandesa de transdução quântica QphoX e a fabricante finlandesa de computadores quânticos IQM Quantum Computers anunciaram uma nova colaboração para desenvolver uma interface de próxima geração para ampliar computadores quânticos.

A IQM é líder europeia na construção de computadores quânticos, fornecendo-os no local para centros de dados com supercomputadores e laboratórios de pesquisa e oferece acesso total ao seu hardware. A IQM fornece essas máquinas como um integrador de sistema full-stack com seus próprios processadores quânticos usando qubits supercondutores.

A QphoX é especializada em conversão de comprimento de onda de fótons para tecnologias quânticas e está trabalhando para criar o primeiro modem quântico do mundo, que permitirá que processadores quânticos sejam conectados por rede. Isso desbloqueará novas aplicações, como computação quântica distribuída entre processadores quânticos remotamente emaranhados, resolvendo um dos maiores desafios de ampliação enfrentados pela indústria.

As empresas combinarão seus respectivos conhecimentos em processamento de informações quânticas para criar uma nova interface escalável para se comunicar com processadores quânticos através de interconexões ópticas.

Os processadores quânticos de hoje precisarão crescer substancialmente em tamanho para enfrentar aplicações do mundo real. Um dos principais obstáculos é que os processadores quânticos de microondas devem operar em um ambiente criogênico exigente enquanto são controlados por linhas de microondas e amplificadores criogênicos que geram calor substancial, limitando assim o tamanho do processador. À medida que os fabricantes avançam na direção de chips maiores, é fundamental encontrar abordagens escaláveis que, em última análise, possibilitarão computadores com centenas de milhares de qubits.

"Ao aproveitar nossa tecnologia de conversão microondas-óptica, os sinais podem, em vez disso, ser roteados através do criostato por fibras ópticas. Como resultado, as restrições de carga espacial e de calor colocadas no criostato serão reduzidas, permitindo que processadores maiores sejam construídos em um único criostato. Estamos muito entusiasmados em embarcar nessa nova parceria. Nos últimos meses, já trabalhamos com os processadores da IQM e ficamos muito impressionados com a qualidade e o desempenho", disse Frederick Hijazi, COO e Co-Fundador da QphoX.

"Os futuros computadores quânticos em larga escala exigem tecnologias para comunicação óptica ou geração de sinais criogênicos, ou ambos. Encontramos os planos de experiência e tecnologia da QphoX como uma alternativa promissora para comunicar o sinal de controle e leitura do computador quântico para o chip qubit usando fibra óptica. Essa colaboração se tornará um facilitador para sistemas além de 1000 qubits através da simplificação do cabeamento e da inovação de novos produtos", disse o Dr. Juha Vartiainen, COO e co-fundador da IQM Quantum Computers.

Sobre a IQM Quantum Computers:

A IQM é a líder pan-europeia na construção de computadores quânticos. A IQM fornece computadores quânticos no local para centros de dados com supercomputadores e laboratórios de pesquisa e oferece acesso total ao seu hardware. Para clientes industriais, o IQM oferece uma vantagem quântica através de uma abordagem exclusiva de co-design específica de aplicativos. A IQM está construindo o primeiro computador quântico de 54 qubits da Finlândia com VTT, e um consórcio liderado pela IQM (Q-Exa) também está construindo um computador quântico na Alemanha. Este computador será integrado a um supercomputador HPC para criar um acelerador quântico para futuras pesquisas científicas. A IQM tem mais de 190 funcionários com escritórios em Paris, Madri, Munique e Espoo.

Sobre a QphoX:

A QphoX está desenvolvendo o primeiro Modem Quântico™ do mundo, um dispositivo inovador que permitirá que a indústria de computação quântica se amplie através da conectividade e da paralelização e desbloqueie o potencial da Internet Quântica. A QphoX também fornece soluções ópticas de leitura e controle para processadores quânticos para enfrentar desafios intermediários de ampliação dentro de criostatos únicos. A QphoX está sediada em Delft, nos Países Baixos.

