CHINT ottiene la certificazione HVAC a prova di esplosione AK dal TÜV Rheinland

Il 30 agosto 2022, CHINT ha ottenuto la certificazione HVAC Explosion-Proof AK da TÜV Rheinland, un'autorità di certificazione indipendente leader a livello mondiale, che segna la nuova pietra miliare di CHINT nella localizzazione ESG e l'aggiornamento dei prodotti dell'azienda in risposta al refrigerante nel settore del riscaldamento, della ventilazione e del condizionamento dell'aria (HVAC). La certificazione accredita i 12 prodotti a bassa tensione di CHINT in 3 serie, tra cui il contattore e l'avviatore, che possono essere applicati a diversi scenari applicativi e alle future tendenze del settore HVAC.

Con la crescente consapevolezza della tutela dell'ambiente in tutto il mondo, l'Europa si sta orientando con decisione verso soluzioni di raffreddamento rispettose del clima e sta accelerando l'applicazione di refrigeranti ecocompatibili; maggiore attenzione è stata rivolta alle industrie HVAC, petrolifere e petrolchimiche, del carbone e dell'energia. In qualità di fornitore globale di soluzioni energetiche intelligenti, CHINT promuove la certificazione internazionale dei prodotti per il riscaldamento, la ventilazione e il condizionamento dell'aria (HVAC), guida efficacemente lo sviluppo dei prodotti energetici verso obiettivi a basse emissioni di carbonio e aiuta i clienti HVAC globali a risparmiare energia e a ridurre le emissioni di carbonio.

Beibei Zheng, vicepresidente di CHINT Global, ha dichiarato: "L'acquisizione da parte di CHINT della prima certificazione HVAC Explosion-Proof AK del TÜV Cina indica che, se da un lato i nostri prodotti e le nostre soluzioni di sistema soddisfano certamente i requisiti internazionali in materia di antideflagrazione, dall'altro abbiamo anche la capacità di perseguire uno sviluppo sostenibile a basse emissioni di carbonio."

Guorong Sun, Vice Presidente | Industrial Services & Cybersecurity Greater China, TÜV Rheinland, ha dichiarato: "Siamo lieti di vedere la continua promozione da parte di CHINT della trasformazione energetica globale e della sostituzione del refrigerante nel settore HVAC".

I contattori in c.a. delle serie NC1 e NC8, certificati dal TÜV Rheinland, sono adatti per l'accensione e lo spegnimento di motori in c.a.. L'avviatore per motori CA della serie NS2 può essere utilizzato per la protezione da sovraccarico del motore. Per verificare la sicurezza delle apparecchiature HVAC collegate in caso di perdite di refrigerante, CHINT ha affidato a TÜV Rheinland la conduzione di test di conformità antideflagranti che simulano l'utilizzo del prodotto in scenari reali.

In termini di localizzazione internazionale, CHINT ha sempre collaborato con partner globali. CHINT ha stabilito una partnership di cooperazione e mantenuto interazioni attive con TÜV Rheinland per più di dieci anni. Attualmente, con un'impronta estesa a Europa, America, Africa e Asia, CHINT rafforza continuamente le proprie capacità di consegna end-to-end nei mercati d'oltremare, promuove la certificazione del marchio localizzato e mette in pratica il proprio concetto di orientamento al cliente con eccellenti servizi preliminari attraverso le proprie filiali, i centri di produzione e i magazzini d'oltreoceano.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.