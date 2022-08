CHINT obtient la certification AK HVAC antidéflagration de TÜV Rheinland

MADRID--(BUSINESS WIRE)--Le 30 août 2022, CHINT a obtenu de TÜV Rheinland, un organisme mondial indépendant de premier plan de certification réalisée par des tiers, la certification AK HVAC pour son équipement antidéflagrant. Cette certification marque une nouvelle étape dans la localisation ESG de CHINT et dans l'amélioration de ses produits en réponse aux réfrigérants dans l'industrie du chauffage, de l'aération et de la climatisation (HVAC). Elle accrédite les 12 produits de basse tension de CHINT, répartis en 3 séries, notamment le contacteur et le démarreur du moteur. La certification représente divers scénarios d'application potentiels et tendances futures dans l'industrie du HVAC.

Le monde étant de plus en plus soucieux de la protection de l'environnement, l'Europe opte avec détermination pour les solutions respectueuses du climat et accélère l'application de réfrigérants respectueux de l'environnement. Ainsi, une plus grande attention a été accordée aux industries HVAC, pétrolière et pétrochimique, et du charbon et de l'électricité. En qualité de fournisseur mondial de solutions énergétiques intelligentes, CHINT promeut la certification internationale des produits HVAC (chauffage, aération et climatisation), oriente efficacement le développement de produits de génération d'électricité pour atteindre les objectifs fixés en termes de réduction des émissions de CO², et aide ses clients HVAC, dans le monde entier, à économiser l'énergie tout en réduisant leurs émissions de carbone.

Beibei Zheng, vice-président de CHINT Global, a déclaré : « L'obtention, par CHINT, de la première certification AK pour ses équipements antidéflagrants, délivrée par TÜV, révèle que, alors que nos solutions produits et systèmes répondent certainement aux exigences internationales en matière de matériel antidéflagrant, nous sommes également en capacité de poursuivre un développement durable à faible intensité de carbone ».

Guorong Sun, vice-président des Services industriels et de la cybersécurité en Grande Chine chez TÜV Rheinland, a affirmé : « Nous sommes très heureux de voir que CHINT promeut continuellement la transformation énergétique et le remplacement du fluide réfrigérant au sein de l'industrie HVAC, dans le monde entier ».

Les contacteurs AC de séries NC1 et NC8 certifiés par TÜV Rheinland conviennent pour le démarrage et l'extinction des moteurs AC. Le démarreur de moteur AC de série NS2 peut être utilisé pour assurer une protection contre la surcharge du moteur. Afin de tester la sécurité de l'équipement HVAC connexe en cas de fuite de réfrigérant, CHINT a confié à TÜV Rheinland la réalisation de tests de conformité antidéflagration qui simulent l'utilisation de ces produits en situation réelle.

En termes de localisation internationale, CHINT a toujours coopéré avec des partenaires mondiaux. L'entreprise a conclu un partenariat de coopération avec TÜV Rheinland et maintient des interactions actives avec la société depuis plus de dix ans. Maintenant que sa présence s'est élargie à l'Europe, l'Amérique, l'Afrique et l'Asie, CHINT renforce continuellement l'ensemble de ses capacités de livraison sur les marchés étrangers, promeut la certification localisée de la marque et pratique un concept exclusif axé sur le client, en offrant d'excellents pré-services par l'intermédiaire de ses filiales, centres de fabrication et entrepôts étrangers.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.