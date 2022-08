Banco Santander anuncia o lançamento da Trovata para automatizar a gestão de previsão de caixa e liquidez para clientes corporativos

LONDON--(BUSINESS WIRE)--a Trovata , fintech líder em automação de fluxos de trabalho de caixa por meio de agregação de dados de API multibanco para equipes de finanças corporativas e tesouraria, anunciou hoje um acordo de distribuição global com o Santander. Por meio da parceria, o Santander será porta-voz da plataforma de gerenciamento de caixa da Trovata para seus clientes corporativos e de banco de investimento, para modernizar os fluxos de trabalho de tesouraria por meio de automação orientada por dados.

Com a plataforma de última geração da Trovata, o Santander oferece a seus clientes uma maneira de transformar digitalmente seus fluxos de trabalho operacionais de caixa – relatórios de caixa automatizados, insights mais profundos sobre a análise de fluxos de caixa históricos e um mecanismo de rotulagem contemporâneo que usa inteligência artificial para modelar fluxos de caixa futuros em segundos. As empresas planejam colaborar de forma a melhorar continuamente a visibilidade do caixa e os insights de fluxo de caixa, de modo a ajudar os principais clientes corporativos a tomar decisões melhores e mais rápidas.

Segundo Eva Bueno, diretora administrativa e chefe global de gestão de caixa do Banco Santander: “O compromisso do Santander com a inovação atende à necessidade de nossos clientes de desenvolver ferramentas e adaptar processos a um ambiente em constante mudança. Estamos realmente entusiasmados em trazer aos nossos clientes a tecnologia mais avançada do mercado para previsão de caixa e gestão de liquidez. Nosso propósito no Santander é ajudar nossos clientes a crescer com as melhores soluções disponíveis. A Trovata agrega e transforma dados bancários corporativos em larga escala; isso automatiza grande parte do processo de previsão de caixa, o que permitirá que nossos clientes ganhem eficiência.”

Desde fevereiro de 2018 e cunhado como “open banking”, as maiores instituições financeiras do mundo estão liberando APIs para acesso direto. Assim, em vez de arquivos estáticos, os saldos e transações são transmitidos de forma muito mais dinâmica, em tempo real e mais rica em metadados. A Trovata esteve presente em todas as etapas da jornada para ajudar os clientes do banco a se conectarem. Como resultado, nossa empresa tornou-se o maior hub de agregação baseado em API do mundo para dados bancários corporativos, com a plataforma Treasury Cloud™ de última geração.

“Estamos entusiasmados com a parceria com o Santander para expandir fora dos EUA e implantar a Trovata para os clientes do banco nos principais mercados da Europa e da América Latina”, disse Brett Turner, fundador e CEO da Trovata. “A previsão de caixa com maior visibilidade, agilidade, velocidade e precisão não é apenas crítica, mas universal. Com a automação orientada por dados, não queremos apenas tornar isso possível, como também disponível e acessível para todas as empresas em todo o mundo.”

Sobre a Trovata

A Trovata torna mais fácil para as empresas automatizar relatórios de caixa, previsões, análises e movimentação de dinheiro. Ao conciliar as diferenças entre bancos e sistemas de contabilidade, a Trovata ajuda as empresas a obter insights poderosos sobre seus fluxos de caixa, permitindo decisões de negócios melhores e mais rápidas. Como uma plataforma de tecnologia de última geração, a Trovata está ajudando muitas das maiores instituições financeiras do mundo a transformar digitalmente bancos comerciais e corporativos com sua crescente rede de integrações diretas de API. A Trovata está sediada em San Diego, CA.

Para saber mais, acesse www.trovata.io | Twitter: @Trovata_io

Sobre o Banco Santander

O Banco Santander (SAN SM, STD US, BNC LN) é um banco comercial líder, fundado em 1857 e com sede na Espanha. Possui presença significativa em 10 mercados principais nas regiões da Europa, América do Norte e América do Sul, e é um dos maiores bancos do mundo por capitalização de mercado. O Santander pretende ser a melhor plataforma aberta de serviços financeiros para pessoas físicas, PMEs, empresas, instituições financeiras e governos. O objetivo do banco é ajudar pessoas e negócios a prosperarem de forma simples, pessoal e justa. O Santander está construindo um banco mais responsável e assumiu vários compromissos para apoiar esse objetivo, incluindo a captação de mais de € 120 bilhões em investimentos sustentáveis entre 2019 e 2025, além de capacitar financeiramente mais de 10 milhões de pessoas no mesmo período. No final do primeiro trimestre de 2022, o Banco Santander tinha 1,2 trilhão de euros em recursos totais e 155 milhões de clientes, dos quais 26 milhões são consumidores fiéis e 49 milhões são digitais, 9.900 agências e 198.000 funcionários.