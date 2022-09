Grupo Éxito é o primeiro supermercadista na Colômbia a adotar o Self Checkout escalável da Toshiba Global Commerce Solutions

Between the end of 2022 and early 2023, Grupo Éxito’s consumers will find a new Self Checkout experience by Toshiba Global Commerce Solutions at its stores across the company’s banners, including Éxito, Carulla, Surtimax and Super Inter. This is the first grocery implementation of Toshiba’s Self Checkout solution in Colombia.(Photo: Business Wire)

“We are excited to implement the industry-leading Toshiba Self Checkout System 7 solution that is equipped to evolve with the latest retail innovations and developments,” says Camilo Gallego, Grupo Éxito’s Vice President. “The system is flexible and easy to use, offering the added convenience of frictionless technology to simplify the self-checkout experience for our consumers. It offers everything we need in one solution.” (Photo: Business Wire)

RESEARCH TRIANGLE PARK, Carolina do Norte, e MEDELLÍN, Colômbia--(BUSINESS WIRE)--Os consumidores são a causa da mais recente adoção do Grupo Éxito para oferecer uma transformação perfeita da frente de loja de suas unidades. Entre o final de 2022 e o início de 2023, o público poderá ter uma nova experiência com o Self Checkout da Toshiba Global Commerce Solutions nas lojas das bandeiras da empresa, incluindo Éxito, Carulla, Surtimax e Super Inter. Esta é a primeira implementação da solução Self Checkout da Toshiba em supermercados na Colômbia.

“Estamos empolgados em implementar a solução Self Checkout System 7, da Toshiba, que é líder do setor e está equipada para evoluir com as mais recentes inovações e desenvolvimentos do varejo”, afirmou Camilo Gallego, vice-presidente do Grupo Éxito. “O sistema é flexível e fácil de usar, oferecendo a conveniência adicional da tecnologia que remove barreiras entre o físico e o digital, para simplificar a experiência de autoatendimento dos nossos consumidores. Oferece tudo o que precisamos em uma solução.”

A mais recente solução Self Checkout da Toshiba Global Commerce Solutions proporciona aos consumidores uma experiência rápida, simples e moderna, oferecendo ao mesmo tempo confiabilidade e eficiência ao varejista. A implantação de 300 sistemas será feita inicialmente nas lojas de duas bandeiras da empresa: Éxito e Carulla.

“O Grupo Éxito é um cliente muito importante na América do Sul e nos sentimos privilegiados por apoiar a empresa ao longo de sua jornada para atender às mudanças nas preferências dos consumidores com nossas soluções de autoatendimento mais avançadas”, declarou Bill Campbell, vice-presidente sênior de vendas globais da Toshiba Global Commerce Solutions. “Também estamos gratos pelas sólidas relações que mantemos com nossos parceiros de negócios regionais, que são essenciais para levar inovações aos varejistas e implementar nossas soluções nos mercados locais.”

A instalação de 300 sistemas Self Checkout na maior rede de varejo da Colômbia conta com uma estreita colaboração com o parceiro de negócios local da Toshiba Línea Datascan. A Línea Datascan S.A. é uma integradora local na Colômbia e parceira estratégica da Almacenes Éxito e da Toshiba nos últimos 25 anos, oferecendo os avanços tecnológicos mais inovadores em toda a região.

“Ser fornecedor da Éxito IT Solutions e parceiro da Toshiba durante a maior parte da minha carreira tem sido uma experiência muito gratificante, marcada pelo crescimento e pelo aprendizado contínuo. Este projeto de self-checkout é a continuidade de uma jornada que começou há alguns anos, com a constante busca da equipe executiva do Éxito por formas de melhorar as experiências de seus clientes”, apontou Miguel Barreiro, diretor de marketing da Línea Datascan.

Além de uma área de cobertura simplificada, que aumenta a área de venda das lojas, o Self Checkout System 7 da Toshiba Global Commerce Solutions oferece vários benefícios líderes do setor:

Os recursos de segurança personalizáveis do self-checkout são os melhores da categoria

Algoritmos patenteados limitam as intervenções e minimizam as barreiras entre o físico e o digital durante o processo de check-out

O atendimento otimizado proporciona aos clientes liberdade de escolha, privacidade e controle, oferecendo opções adicionais de checkout

A redução dos tempos de fila aumenta a capacidade de check-out sem afetar os custos de pessoal

O uso do sistema possibilita a redistribuição dos funcionários para melhor atendimento ao cliente em outras áreas da loja

A adoção do Self Checkout possibilita à Éxito reforçar o lugar de seus clientes no centro das decisões para melhorar a experiência do consumidor. Em 2020, o Éxito trabalhou com a Toshiba Global Commerce Solutions para criar uma experiência de compra moderna e intuitiva, sem barreiras entre o físico e o digital, com telas sensíveis ao toque e aplicativos semelhantes aos que são usados em smartphones, o que resultou em tempos de checkout mais rápidos e formas mais flexíveis para os clientes pagarem, permitindo, ao mesmo tempo, que o varejista implemente recursos inovadores em seu próprio ritmo.

Sobre a Toshiba Global Commerce Solutions

A Toshiba Global Commerce Solutions é líder global de participação de mercado em soluções integradas para lojas de varejo e a primeira escolha do varejo para soluções de comércio unificado. Juntamente com uma equipe global de parceiros comerciais exclusivos, promovemos o futuro do varejo com soluções de comércio inovadoras que aprimoram o envolvimento dos clientes, transformam a experiência na loja e aceleram a transformação digital. Para saber mais, acesse commerce.toshiba.com e siga-nos no Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram e YouTube.

Sobre o Grupo Éxito

O Grupo Éxito é um dos maiores varejistas da América Latina. O grupo opera mais de 700 lojas entre Colômbia, Argentina e Uruguai, sob as marcas Éxito, Disco, Devoto e Libertad. Suas lojas vendem uma ampla variedade de produtos alimentícios e não alimentícios, que variam de combustível, produtos eletrônicos e móveis e têm vários formatos, de hipermercados a lojas de conveniência. O Grupo Éxito é o varejista líder na Colômbia, com mais de 6.000 pontos de venda instalados, operando com mais de 500 lojas, sendo um dos varejistas mais avançados por sua inovação, transformação digital, pelas experiências que oferece e pela sustentabilidade.

Sobre a Línea Datascan S.A.

A Línea Datascan S.A. é uma empresa com mais de 30 anos de experiência, que integra soluções tecnológicas que abrangem processos de negócios, de fabricação, armazenamento e transporte a marketing e contato com clientes, por meio dos diferentes canais comerciais do mundo de hoje.

