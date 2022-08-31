 Allegro DVT與SiMa.ai攜手最佳化嵌入式邊緣應用的能效

法國格勒諾勃--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--視訊壓縮和解壓縮半導體IP解決方案的領導廠商Allegro DVT今天宣布，支援在嵌入式邊緣進行輕鬆部署的機器學習公司SiMa.ai™已在其機器學習單晶片系統(MLSoC)平臺中整合了Allegro的高效能視訊編碼和解碼IP。

SiMa.ai的專用軟體和硬體MLSoC平臺現已針對客戶推出，旨在滿足任何電腦視覺應用的需求，同時提供方便易用的一鍵式操作體驗，可實現高達10倍的每瓦效能提升。對於邊緣電腦視覺應用而言，無縫順暢的功耗最佳化至關重要。憑藉Allegro DVT的編碼器和解碼器IP，SiMa.ai的客戶能夠以較低的功耗實現很高的效能，同時不會影響智慧視覺、機器人、工業4.0、醫療保健、政府等領域中應用的效率或易用性。

SiMa.ai硬體工程副總裁Srivi Dhruvanarayan表示：「在開發MLSoC平臺時，我們希望合作夥伴擁有可滿足客戶機器學習需求的技術。我們需要高效能的數位視訊技術，之所以選擇Allegro DVT，是因為該公司可提供頂級品質的數位視訊壓縮解決方案，能夠以極低功耗實現終極效能。雙方將合作提供全面的文件和套裝軟體，協助客戶在邊緣進行更輕鬆的整合。」

Allegro DVT營運長Nathalie Brault補充道：「這是業界一次重要的合作，結合了我們視訊IP中的兩大尖端平臺和SiMa.ai的MLSoC平臺，可將頂尖的機器學習處理能力帶入邊緣。我們期待與SiMa.ai合作，共同革新嵌入式邊緣市場，為客戶提供觸手可及的具有至高能效的解決方案。」

關於Allegro DVT

Allegro DVT總部位於法國格勒諾勃，是全球領先的數位視訊技術解決方案供應商，其解決方案包括針對H.264HEVC、H.265/HEVC、AVS2、AVS3、VP9、AV1和VVC等標準的合規串流和視訊轉碼器半導體IP。

關於SiMa.ai

SiMa.ai是一家機器學習公司，提供業界首個以軟體為中心的專用MLSoC平臺。憑藉方便易用的一鍵式操作體驗，我們使客戶能夠解決任何電腦視覺問題，同時以極低功耗達成10倍效能提升，從而在嵌入式邊緣輕鬆實現機器學習的部署和擴充。SiMa.ai從成立之初即專注於電腦視覺應用，公司領導階層均為技術專家和商界資深人士，得到眾多頂級投資人的支援，致力於幫助客戶將機器學習技術引進其平臺。

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