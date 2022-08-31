Allegro DVT与SiMa.ai携手优化嵌入式边缘应用的能效

法国格勒诺布尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--视频压缩和解压缩半导体IP解决方案的领先供应商Allegro DVT今天宣布，支持在嵌入式边缘进行轻松部署的机器学习公司SiMa.ai™已在其机器学习片上系统(MLSoC)平台中集成了Allegro的高性能视频编码和解码IP。

SiMa.ai的专用软件和硬件MLSoC平台现已面向客户推出，旨在满足任何计算机视觉应用的需求，同时提供方便易用的一键式操作体验，可实现高达10倍的每瓦性能提升。对于边缘计算机视觉应用而言，无缝顺畅的功耗优化至关重要。凭借Allegro DVT的编码器和解码器IP，SiMa.ai的客户能够以较低的功耗实现很高的性能，同时不会影响智能视觉、机器人、工业4.0、医疗保健、政府等领域中应用的效率或易用性。

SiMa.ai硬件工程副总裁Srivi Dhruvanarayan表示：“在开发MLSoC平台时，我们希望合作伙伴拥有可满足客户机器学习需求的技术。我们需要高性能的数字视频技术，之所以选择Allegro DVT，是因为该公司可提供顶级质量的数字视频压缩解决方案，能够以极低功耗实现终极性能。双方将合作提供全面的文档和软件包，助力客户在边缘进行更轻松的集成。”

Allegro DVT首席运营官Nathalie Brault补充道：“这是业界一次重要的合作，结合了我们视频IP中的两大尖端平台和SiMa.ai的MLSoC平台，可将顶尖的机器学习处理能力带入边缘。我们期待与SiMa.ai合作，共同革新嵌入式边缘市场，为客户提供触手可及的具有至高能效的解决方案。”

关于Allegro DVT

Allegro DVT总部位于法国格勒诺布尔，是全球领先的数字视频技术解决方案提供商，其解决方案包括针对H.264HEVC、H.265/HEVC、AVS2、AVS3、VP9、AV1和VVC等标准的合规流和视频编解码器半导体IP。

关于SiMa.ai

SiMa.ai是一家机器学习公司，提供业界首个以软件为中心的专用MLSoC平台。凭借方便易用的一键式操作体验，我们使客户能够解决任何计算机视觉问题，同时以极低功耗达成10倍性能提升，从而在嵌入式边缘轻松实现机器学习的部署和扩展。SiMa.ai从成立之初即专注于计算机视觉应用，公司领导层均为技术专家和商界资深人士，得到众多顶级投资者的支持，致力于帮助客户将机器学习技术引入其平台。

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