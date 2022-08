GRENOBLE, Frankrijk--(BUSINESS WIRE)--Allegro DVT, de toonaangevende leverancier van videocompressie- en decompressiehalfgeleider IP-oplossingen, heeft vandaag aangekondigd dat SiMa.ai™, het machine learning-bedrijf dat een moeiteloze implementatie aan de embedded edge mogelijk maakt, Allegro’s hoogwaardige video heeft geïntegreerd coderen en decoderen van IP’s in het Machine Learning System on a Chip (MLSoC) platform.

SiMa.ai’s speciaal gebouwde software en hardware MLSoC Platform, dat nu beschikbaar is voor klanten, is ontworpen om elke computer vision-toepassing aan te pakken en tegelijkertijd 10x betere prestaties per watt te leveren met een drukknop ervaring. Naadloze stroomoptimalisatie is van cruciaal belang voor computer vision-toepassingen aan de rand. Met Allegro DVT’s Encoder en Decoder IP’s kunnen SiMa.ai’s klanten hoge prestaties bereiken met een laag stroomverbruik zonder afbreuk te doen aan efficiëntie of gebruiksgemak in markten zoals smart vision, robotica, industrie 4.0, gezondheidszorg, overheid en andere.

