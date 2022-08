Tata Steel devrait économiser des millions en coûts de production grâce à Gurobi

BEAVERTON, Oregon--(BUSINESS WIRE)--Gurobi Optimization, LLC, créateur du solveur d’optimisation mathématique le plus rapide au monde, étend sa liste de clients à un autre géant de l’industrie : Tata Steel, l’un des principaux producteurs d’acier au monde. Pour faire face aux imposantes complexités du mélange de charbon et rationaliser la production, Tata Steel a créé son propre modèle d’optimisation du mélange de charbon (Coal Blending Optimization Model, ou CBOM). Avec l’aide de Gurobi, ce modèle devrait lui permettre de réduire ses coûts de plusieurs millions à long terme.

« Les outils que nous avons développés avec Gurobi font maintenant partie de nos opérations courantes et resteront en place jusqu’à nouvel ordre, déclare Paul Dickinson, directeur technique de la cokerie chez Tata Steel. Ce modèle d’optimisation, la technologie et les leçons apprises lors de son développement ont servi de référence pour d’autres modèles, ce qui se traduit par des avantages supplémentaires et de nouvelles possibilités de trouver et d’offrir de la valeur. »

Chaque matériau utilisé dans le processus de mélange du charbon est disponible dans une large gamme de quantités et de prix, et peut affecter la qualité du produit final de différentes manières. En raison de ces variables et d’un certain nombre de contraintes supplémentaires, il est pratiquement impossible d’étudier toutes les combinaisons potentielles et de sélectionner la meilleure sans solution informatique.

Mais avec le Gurobi Compute Server, Tata Steel peut désormais évaluer toutes les options de mélange disponibles et identifier en quelques secondes la combinaison qui utilise les matières premières les plus rentables sans sacrifier la qualité. Cela a permis à la société d’améliorer ses liquidités et de réduire ses coûts par brame produite.

« Après avoir étudié les alternatives, nous avons opté pour le moteur Gurobi, leader mondial, et avons développé l’application dans Visual Studio avec des WinForms C# », explique Christopher Melvin, spécialiste des processus.

Le CBOM de Tata Steel permet aux utilisateurs de spécifier diverses contraintes, notamment :

le nombre total de matériaux qui peuvent être utilisés dans chaque mélange

le pourcentage et le poids souhaités de charbons spécifiques dans chaque mélange

la qualité, le produit, la disponibilité du matériel et les conditions d’utilisation pertinents

Le modèle permet également aux clients d’ajuster ces contraintes au besoin.

Avant d’utiliser Gurobi Compute Server, Tata Steel créait ses modèles d’optimisation dans Excel. Depuis le déploiement de Gurobi, cependant, son CBOM a identifié des mélanges qui n’avaient jamais été envisagés, ce qui lui a permis d’élaborer des stratégies nouvelles et améliorées. Après une série de tests, la société a constaté que ces nouveaux mélanges étaient bel et bien meilleurs que ses compositions précédentes.

Tata Steel indique également que la possibilité d’identifier les mélanges de grande valeur en quelques secondes lui a permis de réduire le nombre de charbons utilisés dans sa production d’acier. Cette amélioration s’aligne sur son objectif de minimisation des stocks et de maintien des liquidités dans l’entreprise.

« Bien que la courbe d’apprentissage ait été raide, Gurobi nous a très bien soutenus, déclare James Watson, spécialiste de l’optimisation chez Tata Steel. L’application publiée est désormais un outil de mélange intuitif, astucieux et ciblé qui offre les meilleures performances de solveur de sa catégorie et peut effectuer toutes les tâches requises. De plus, il nous permet d’étudier d’autres pistes pour créer de la valeur ajoutée. »

Pour en savoir plus sur la façon dont Gurobi a aidé Tata Steel à optimiser son processus de mélange de charbon, consultez la version complète de l’étude de cas de Gurobi.

