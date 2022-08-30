史密斯探測公司為橫濱海關提供貨物檢查系統

東京--(BUSINESS WIRE)--威脅檢測和安全檢查技術的全球領導者史密斯探測公司宣布，它已獲得一份合同，為橫濱海關當局提供兩個貨物檢查系統 (CIS)。

史密斯探測公司的CIS系統將部署在本牧和仙台檢測中心的兩個地點。它將用於檢查貨運卡車是否有毒品和其他違禁物品。 CIS系統配備了尖端軟件，可區分材料，減少非法物質和禁運貨物的流動，同時有助於保持貿易的持續進行。

CIS系統將配備輸送機技術，這將提高性能並增加吞吐量。兩個站點的系統將於2023年5月安裝。

史密斯探測公司的南北亞區董事總經理Aurelien Guilbert表示：“能被日本第二大城市的海關當局選擇來加強其港口的安全， 我們感到自豪。我們的貨物檢查系統旨在優化安全檢查，以保持車輛和貨物的穩定流動，輸送機系統進一步提高效率。我們期待與日本各地海關當局進一步開展潛在合作。”

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關於史密斯探測

史密斯探測(Smiths Detection)隸屬於史密斯集團(Smiths Group)，是面向航空運輸、港口和邊境、軍隊和城市安全等市場的檢查和檢測技術的全球領導者。憑藉在該領域逾40年的豐富經驗，我們能夠提供必要的解決方案，以保護公眾免受爆炸物、違禁武器、違禁品、有毒化學藥劑和麻醉品的威脅。

如需了解更多信息，請訪問http://www.smithsdetection.com/。