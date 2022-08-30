史密斯探测公司为横滨海关提供货物检查系统

东京--(BUSINESS WIRE)--威胁检测和安全检查技术的全球领导者史密斯探测公司宣布，它已获得一份合同，为横滨海关当局提供两个货物检查系统 (CIS)。

史密斯探测公司的CIS系统将部署在本牧和仙台检测中心的两个地点。它将用于检查货运卡车是否有毒品和其他违禁物品。CIS系统配备了尖端软件，可区分材料，减少非法物质和禁运货物的流动，同时有助于保持贸易的持续进行。

CIS系统将配备输送机技术，这将提高性能并增加吞吐量。两个站点的系统将于2023年5月安装。

史密斯探测公司的南北亚区董事总经理Aurelien Guilbert表示：“能被日本第二大城市的海关当局选择来加强其港口的安全， 我们感到自豪。我们的货物检查系统旨在优化安全检查，以保持车辆和货物的稳定流动，输送机系统进一步提高效率。我们期待与日本各地海关当局进一步开展潜在合作。”

###

关于史密斯探测

史密斯探测(Smiths Detection)隶属于史密斯集团(Smiths Group)，是面向航空运输、港口和边境、军队和城市安全等市场的检查和检测技术的全球领导者。凭借在该领域逾40年的丰富经验，我们能够提供必要的解决方案，以保护公众免受爆炸物、违禁武器、违禁品、有毒化学药剂和麻醉品的威胁。

如需了解更多信息，请访问http://www.smithsdetection.com/。