Moove與三菱日聯金融集團和鈴木簽訂協定，向非洲運輸業臨時工司機推廣普惠金融

突尼斯, 突尼斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--世界首家運輸金融科技公司Moove今天宣佈，公司與全球一流的金融集團三菱日聯金融集團(MUFG)和全球一流的運輸業車輛供應商之一鈴木簽署諒解備忘錄。Moove致力於為運輸領域的創業者提供收益回報型融資。透過該備忘錄，Moove的目標是在該領域推廣普惠金融、創造就業機會以及提供技能培訓機會。

這份三方協議於第八屆東京非洲發展國際會議(TICAD)期間簽訂，是首批非洲金融科技公司參與簽訂的協定之一，強調了利用科技改善新興市場數百萬人生計的機會。受益於MUFG的金融服務實力和鈴木在提供耐用、節能的高性能汽車方面的專長，Moove的另類信用評分技術將讓運輸領域的創業者有機會獲得汽車融資貸款。

Moove於2020年創立於奈及利亞拉哥斯，是以使命為導向的公司，透過提供汽車融資和其他金融服務，致力於為運輸領域的創業者賦能，幫助創業者提高生產力並取得成功。自成立以來，Moove的業務已經擴展到撒哈拉以南非洲地區的七個市場，以及中東和北非地區、亞洲及歐洲的六個市場，其客戶使用Moove融資的車輛完成了超過700萬次出行。

該備忘錄為各方密切合作提供架構，旨在解決運輸業的其他挑戰，包括為更多女性客戶提供融資管道、改善道路安全以及為運輸領域的創業者提供培訓支援。

如欲瞭解有關Moove及其使命——「讓所有非洲人都能擁有屬於自己的車輛」的更多資訊，請造訪：https://www.moove.io/

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關於Moove

Moove是誕生於非洲的全球初創企業，也是世界運輸金融科技公司，致力於為運輸領域的創業者提供收益回報型融資和金融服務。Moove將其另類信用評分技術嵌入即時叫車、電子物流和即時配送平臺，利用專有的績效和收入分析方法，為可能曾被排除在金融服務之外的司機提供貸款。在一些世界一流投資者的支持下，Moove迄今已募得超過2億美元的融資，其客戶使用Moove融資的車輛完成了超過700萬次出行。Moove是以使命為導向的公司，將社會影響置於其成長的核心，承諾確保其車隊中至少60%的車輛為混合動力車和電動車，女性客戶比例不低於50%。Moove最近榮獲國際金融公司的年度企業獎，被評為20個最具影響力和變革性的專案之一，為解決全球問題提供了可擴充的創新型解決方案。

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