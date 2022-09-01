Moove与三菱日联金融集团和铃木签订协议，向非洲出行行业临时工司机推广普惠金融

突尼斯, 突尼斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--世界首家出行金融科技公司Moove今天宣布，公司与全球领先的金融集团三菱日联金融集团(MUFG)和全球领先的出行行业车辆供应商之一铃木签署谅解备忘录。Moove致力于为出行领域的创业者提供基于收入的融资。通过该备忘录，Moove旨在在行业内推广普惠金融、创造就业机会以及提供技能培训机会。

这份三方协议签订于第八届东京非洲发展国际会议(TICAD)期间，是首批非洲金融科技公司参与签订的协议之一，强调了利用科技改善新兴市场数百万人生计的机会。得益于MUFG的金融服务实力和铃木在提供耐用、节能的高性能汽车方面的专长，Moove的另类信用评分技术将让出行领域的创业者有机会获得汽车融资贷款。

Moove于2020年创立于尼日利亚拉各斯，是一家以使命为导向的公司，通过提供汽车融资和其他金融服务，致力于为出行领域的创业者赋能，帮助创业者提高生产力并取得成功。自成立以来，Moove的业务已经扩展到撒哈拉以南非洲地区的7个市场，以及中东和北非地区、亚洲及欧洲的6个市场，其客户使用Moove融资的车辆完成了超过700万次出行。

该备忘录为各方密切合作提供了一个框架，旨在解决出行行业的其他挑战，包括为更多女性客户提供融资渠道、改善道路安全以及为出行领域的创业者提供培训支持。

如需了解有关Moove及其使命——“让所有非洲人都能拥有属于自己的车辆”的更多信息，请访问：https://www.moove.io/

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关于Moove

Moove是一家诞生于非洲的全球初创企业，也是世界出行金融科技公司，致力于为出行领域的创业者提供基于收入的融资和金融服务。通过将其另类信用评分技术嵌入网约车、电子物流和即时配送平台，Moove利用专有的绩效和收入分析方法，为可能曾被排除在金融服务之外的司机提供贷款。在一些世界领先投资者的支持下，Moove迄今已募得超过2亿美元的融资，其客户使用Moove融资的车辆完成了超过700万次出行。作为一家以使命为导向的公司，Moove将社会影响置于其增长的核心，承诺确保其车队中至少60%的车辆为混合动力和电动汽车，女性客户比例不低于50%。Moove最近荣获了国际金融公司的年度企业奖，其项目被评为20个最具影响力和变革性的项目之一，为解决全球问题提供了可扩展的创新型解决方案。

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