Moove signe un accord avec MUFG et Suzuki pour promouvoir l'inclusion financière des acteurs de la mobilité dans toute l'Afrique

TUNIS, Tunisie--(BUSINESS WIRE)--Moove, la première fintech au monde consacrée à la mobilité, annonce aujourd'hui la signature d'un protocole d'accord avec MUFG, un des principaux groupes financiers à l'échelle mondiale, et Suzuki, un des chefs de file mondiaux des véhicules destinés aux activités de mobilité. Par l'entremise de ce protocole d'accord, Moove, qui fournit aux entrepreneurs de la mobilité des financements basés sur leurs revenus, ambitionne de promouvoir l'inclusion financière, la création d'emplois et des opportunités de renforcement des compétences dans le secteur.

Signé à l'occasion de la huitième Tokyo International Conference on African Development [TICAD], l'accord tripartite est un des premiers à inclure une fintech africaine, et crée l'opportunité de s'appuyer sur la technologie pour améliorer les moyens de subsistance de millions de personnes dans les marchés émergents. La technologie alternative d'évaluation des crédits de Moove offrira l'accès au financement de véhicules pour les entrepreneurs de la mobilité, avec le soutien des capacités de services financiers de MUFG et l'expertise de Suzuki dans la fourniture de véhicules durables, à haute performance et écoefficients.

Créé en 2020 à Lagos, au Nigeria, Moove est une entreprise à mission qui s'engage à donner aux entrepreneurs de la mobilité les moyens pour devenir productifs et prospérer en fournissant un accès au financement de véhicules et à d'autres services financiers. Moove s'est depuis étendu à sept marchés dans toute l'Afrique subsaharienne et à six marchés dans les régions MENA, Asie et Europe, et ses clients ont effectué plus de sept millions de trajets dans des véhicules financés par Moove.

Le protocole d'accord crée un cadre de travail permettant aux parties de travailler en étroite collaboration afin de relever d'autres défis liés à la mobilité, notamment l'accès au financement pour un plus grand nombre de clientes, l'amélioration de la sécurité routière et l'assistance à la formation des entrepreneurs de la mobilité.

Pour en savoir plus à propos de Moove et sa mission de démocratiser l'acquisition de véhicules dans toute l'Afrique, rendez-vous sur: https://www.moove.io/

À propos de Moove

Moove est une startup mondiale née en Afrique. Première fintech de la mobilité au monde, elle offre aux entrepreneurs de la mobilité des services financiers et des prêts basés sur les revenus pour financer leur véhicule. En intégrant sa technologie alternative d’évaluation des crédits aux plateformes de VTC, de logistique électronique et de livraison instantanée, Moove peut s’appuyer sur des analyses exclusives en matière de performances et de revenus pour ensuite accorder des prêts aux conducteurs qui n’avaient auparavant pas accès aux services financiers. Soutenue par certains des plus grands investisseurs mondiaux, Moove a levé plus de 200 millions de dollars à ce jour et ses clients ont effectué plus de sept millions de trajets dans des véhicules financés par Moove. En s’engageant à ce qu’au moins 60 % de sa flotte soit composée de véhicules hybrides et électriques et que 50% de sa clientèle soit constituée de femmes, Moove est une entreprise guidée par sa mission et qui donne à l’impact positif une place prépondérante dans sa croissance. Moove a récemment décroché l'Annual Corporate Award d'IFC en tant qu'un des 20 projets les plus pertinents et transformationnels, avec l'application d'une solution innovante et évolutive à un problème mondial.

