Le développeur d’avions électriques haut de gamme VRCO signe un protocole d’accord avec la société espagnole CITD

DERBY,Angleterre & MADRID--(BUSINESS WIRE)--Le développeur d’avions électriques haut de gamme VRCO a choisi la société espagnole CITD en tant qu’unique partenaire de conception et d’ingénierie pour le XP4 et le XPC et a conclu un accord portant sur le soutien à la fabrication, les essais en vol et la représentation régionale pour la formation e-VTOL.

Les deux Sociétés ont convenu d’un programme de conception et d’ingénierie pour la variante XP4 Electric Air Vehicle et XPC Cargo de VRCO, qui inclura également le déploiement de matériel informatique de formation – ce qui est essentiel en raison du caractère unique du poste de pilotage du Xcraft XP4 – et un programme de formation e-VTOL.

CITD cherche à maximiser les opportunités offertes par l’émergence du nouveau segment des avions électriques.

«Nous entrons dans "l’ère de l’Airvolution™" et, dans un avenir proche, apprendre à voler sera accessible et abordable et offrira des opportunités de carrière valorisante», a déclaré Michael Smith, fondateur et PDG de VRCO.

À propos de CITD

CITD est une société de conception, d’ingénierie et de fabrication du secteur de l’aéronautique, de l’espace et de la défense forte de 20 années d’expérience, notamment en matière de structures aérospatiales, de systèmes électriques et de fabrication additive. La Société réalise également des projets dans le domaine des émissions ZERO (Aviation tout électrique et à hydrogène et carburant durable d’aviation).

Pour plus d'informations sur CITD, rendez-vous sur www.citd.eu

À propos de VRCO

VRCO Limited est une société aérospatiale basée à Derby (Royaume-Uni), qui développe l’avion NeoXcraft e-VTOL et les services de soutien associés. VRCO a été fondée par Michael Smith dans le but de développer une nouvelle plateforme de décollage et d’atterrissage vertical entièrement électrique, appelée Xcraft. Les premières études de faisabilité et d’optimisation de la puissance de Xcraft sont en cours de réalisation par l’Institute for Innovation in Sustainable Engineering (IISE). La Société construit actuellement un prototype grandeur nature tout en aidant des clients comme ESR à se préparer et à diriger l’Airvolution.

Pour plus d'informations sur VRCO, rendez-vous sur www.vrco.co.uk

