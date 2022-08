UniqCast, partenaire de longue date de Verimatrix, amorce sa transition vers le Cloud en s’intégrant à la solution Streamkeeper

AIX-EN-PROVENCE, France & SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Verimatrix, (Euronext Paris : VMX), fournisseur leader de solutions de sécurité au service des utilisateurs pour un monde connecté plus sûr, annonce ce jour que la société UniqCast, basée en Croatie et partenaire existant de Verimatrix, a finalisé son intégration au sein de la plateforme multi-DRM StreamkeeperSM de Verimatrix, basée sur le cloud.

Ayant pour mission d’aider les opérateurs de télécommunications, les fournisseurs de services Internet, les diffuseurs, les opérateurs OTT, de téléphonie mobile et DVB à mettre en place des solutions multi-écrans IPTV/OTT/DVB clés en main, UniqCast agit à la fois en tant que fournisseur et intégrateur de systèmes, prenant l'entière responsabilité de la solution de bout en bout, notamment de la conception du système, de sa mise en service et de toute intégration complexe. Depuis plusieurs années, UniqCast travaille en partenariat avec Verimatrix. Cette nouvelle intégration marque une transition notable entre les options de déploiement traditionnelles vers le modèle Streamkeeper de Verimatrix, basé sur le cloud, permettant de procéder à des déploiements de services vidéo rapides et hautement sécurisés.

La collaboration de longue date entre UniqCast et Verimatrix a donné lieu à plusieurs intégrations clients majeures, dont Cable & Wireless Seychelles Ltd, Mawarid Electronics Limited en Arabie Saoudite, HT Mostar en Bosnie-Herzégovine et Dhiraagu aux Maldives, pour ne citer que quelques noms.

Verimatrix Streamkeeper Multi-DRM offre les meilleures solutions de protection de contenu approuvées par les studios, tout en veillant à garantir une expérience de qualité supérieure aux spectateurs. Véritable outil de cybersécurité évolutif allant au-delà de la gestion des droits numériques (DRM), Streamkeeper permet aux fournisseurs de services vidéo de gérer les risques de pertes de revenus dans un monde où les techniques de piratage sont en constante évolution.

"La coopération entre Verimatrix et UniqCast s’est avérée à la fois excellente et très efficace dès le premier jour", a déclaré Darko Robič, CEO de UniqCast. "UniqCast offre aux opérateurs des solutions clé en main, évolutives, flexibles et rentables, que ce soit sur le cloud ou sur site, pour l'IPTV/OTT, domaines dans lesquelles la protection intégrée du contenu de qualité studio est un élément très important. Nous sommes impatients de voir UniqCast et Verimatrix travailler ensemble sur de nouveaux projets passionnants et ce, partout dans le monde."

"Verimatrix est heureux d'annoncer sa dernière intégration Streamkeeper avec UniqCast, car il s'agit d'un partenaire avec lequel nous travaillons avec succès depuis de nombreuses années pour fournir des solutions de sécurité de contenu de premier rang et des expériences utilisateur exceptionnelles", a déclaré Sebastian Braun, senior director of product management chez Verimatrix. "Les déploiements rapides et sécurisés de vidéo en streaming sont désormais possibles au sein de la Verimatrix Secure Delivery Platform et ce, grâce aux pré-intégrations avec des partenaires comme UniqCast."

A propos de UniqCast

UniqCast aide les opérateurs Telcos, ISPs, Broadcasters, OTT, mobiles et DVB à construire des solutions multi-écrans IPTV/OTT/DVB clé en main et rentables, offrant une expérience TV de qualité aux utilisateurs de ces services. Nous fournissons un point de contact unique et une gestion intégrale de bout en bout, afin de minimiser les risques pour l'opérateur et de garantir un lancement réussi du service de télévision. Chaque système TV est unique, nous vous aidons simplement à le mettre en place. Pour plus d'informations, visitez le site www.uniqcast.com ou rencontrez-nous à l'IBC (stand 5.D61) afin de découvrir comment UniqCast a gagné la confiance de projets IPTV/OTT/DVB sur 4 continents à travers le monde.

A propos de Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris : VMX) contribue à rendre plus sûr le monde connecté d’aujourd’hui en offrant des solutions de sécurité pensées pour l'utilisateur. Verimatrix protège les contenus, les applications et les objets connectés en offrant une sécurité intuitive, sans contraintes et entièrement tournée vers l'utilisateur. Les plus grands acteurs du marché font confiance à Verimatrix pour assurer la protection de leurs contenus, tels que les films premium, le sport en streaming, les données financières et médicales sensibles ou encore les applications mobiles indispensables à leur activité. Verimatrix rend possible les relations de confiance dont dépendent ses clients pour offrir un contenu et un service de qualité à des millions de consommateurs dans le monde entier. Verimatrix accompagne ses partenaires pour leur permettre un accès plus rapide au marché, faciliter leur développement, protéger leurs revenus et conquérir de nouveaux clients. Pour en savoir plus, visitez le site www.verimatrix.com.