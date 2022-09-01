NetApp與VMware和AWS合作，幫助客戶實現雲端企業工作負載的現代化和擴充

加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--以雲端為主導、以資料為中心的跨國軟體公司NetApp® (NASDAQ: NTAP)今天宣布，該公司與VMware, Inc.和Amazon Web Services(AWS)攜手打造的Amazon FSx for NetApp ONTAP（搭配VMware Cloud on AWS）全面上市，這是首個也是唯一獲得認證的原生AWS雲端儲存服務，支援作為VMware Cloud on AWS的補充資料儲存。

透過這款新推出的資料儲存解決方案，企業可快速、輕鬆、經濟實惠地將高資料需求企業級工作負載移轉至VMware Cloud on AWS，從而使企業能夠獨立於雲端運算擴充雲端儲存設備以最佳化成本，憑藉雲端運算的速度和擴充性來部署新的現代應用程式，並使其現有IT投資的價值最大化。此外，企業還可獲得ONTAP豐富的資料管理、安全保護和效率優勢，目前有近2萬家VMware客戶採用了企業內部執行的ONTAP。

NetApp解決方案與聯盟副總裁Phil Brotherton表示：「該產品象徵著我們與VMware和AWS的牢固關係、深度整合和聯合創新達到了另一個里程碑，有助於企業更加輕鬆有效地將工作負載轉移到雲端。在內部NetApp或非NetApp儲存上執行VMware的客戶，現在可獲得ONTAP提供的企業級公有雲儲存服務和功能（所有這些都在AWS上執行）。該服務是首個獲得認證的同類服務，並支援作為VMware Cloud on AWS的補充資料儲存。」

VMware雲端解決方案副總裁Narayan Bharadwaj表示：「如今大多數企業都在VMware平臺上執行工作負載。無論是部署在企業內部還是在VMware Cloud on AWS上，他們都希望能夠利用一致的操作和架構。AWS、NetApp和VMware正在攜手合作，使客戶能夠靈活地購買和設定不受計算限制的雲端儲存設備，以滿足各種企業應用程式的需求。三方的共同創新將幫助那些把企業工作負載移轉至雲端的客戶最佳化成本，並有效擴充執行環境。」

這款獲得認證和支援的產品所帶來的新優勢包括以下方面的改進：

速度： 利用NetApp或非NetApp儲存，將以企業內部vSphere為基礎的高資料需求工作負載移轉到VMware Cloud on AWS，並降低複雜性。該過程能夠充分利用VMware到VMware工作負載移轉的一致性，以及ONTAP的速度、效能和簡單性（透過Amazon FSx for NetApp ONTAP實現）。

利用NetApp或非NetApp儲存，將以企業內部vSphere為基礎的高資料需求工作負載移轉到VMware Cloud on AWS，並降低複雜性。該過程能夠充分利用VMware到VMware工作負載移轉的一致性，以及ONTAP的速度、效能和簡單性（透過Amazon FSx for NetApp ONTAP實現）。 成本控制： 獨立於雲端儲存設備擴充VMware Cloud運算，大規模最佳化高要求工作負載的成本，結合ONTAP豐富的資料效率功能來控制規模成本，包括重複資料刪除、壓縮和資源隨需配置。

獨立於雲端儲存設備擴充VMware Cloud運算，大規模最佳化高要求工作負載的成本，結合ONTAP豐富的資料效率功能來控制規模成本，包括重複資料刪除、壓縮和資源隨需配置。 效率：充分利用以VMware為中心的現有資源投入（包括來自企業內部和雲端的人員、流程和技術），實現營運一致性。

此外，NetApp、VMware和AWS的合作夥伴也可從這一創新中受惠，以多種方式擴充其目前圍繞VMware Cloud開發的產品：

透過適當調整雲端運算和雲端儲設備的規模，打破企業工作負載移轉的成本壁壘，為混合式和雲端原生工作負載 創造新的業務機會 。

。 擴大現有雲端服務 ，幫助客戶規劃、設計、部署和最佳化企業混合式和雲端原生解決方案，以滿足高資料需求工作負載的要求。

，幫助客戶規劃、設計、部署和最佳化企業混合式和雲端原生解決方案，以滿足高資料需求工作負載的要求。 透過NetApp和VMware受支援的綜合雲端解決方案，幫助客戶充滿自信地將企業工作負載移轉到雲端，並擴充或保護這些工作負載，降低客戶面臨的風險。

CDW數位基礎架構團隊負責人Troy Brick-Margelofsky表示：「作為一家領先的多品牌全堆疊IT解決方案供應商，我們的客戶信賴我們提供的解決方案和服務，並以此管理他們的極高資料需求工作負載。憑藉VMware Cloud獲得認證和支援的資料儲存服務Amazon FSx for NetApp ONTAP，我們現在可幫助客戶快速有效地將工作負載移轉至雲端，為客戶節約時間、資金和資源，還為他們帶來了與NetApp完整產品組合整合的額外優勢。」

Amazon FSx for NetApp ONTAP在AWS上提供完全託管的共用儲存服務，並具有廣受歡迎的ONTAP資料存取和管理功能。該解決方案使企業能夠輕鬆移轉應用程式並在AWS上執行它們，同時獲得ONTAP的企業級儲存工作流程和資料管理功能，而無需考慮其內部儲存設備供應商。

可作為VMware Cloud on AWS補充資料儲存的Amazon FSx for NetApp ONTAP已於即日起上市。

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關於NetApp

NetApp是一家以雲端為主導、以資料為中心的跨國軟體企業，在日益加速的數位化轉型時代，傾力幫助企業利用資料保持領先優勢。無論企業是在雲端執行開發，將應用程式移轉到雲端，還是在內部自行打造類雲體驗，NetApp都能提供適用的系統、軟體和雲端服務，協助企業從資料中心到雲端以最佳化的方式執行應用程式。此外，NetApp還提供跨不同環境執行的解決方案，幫助企業建置自己的網路架構，隨時隨地安全地為合適的人員提供正確的資料、服務和應用程式。如需瞭解更多資訊，請造訪www.netapp.com或在Twitter、LinkedIn、Facebook和Instagram上掌握我們的最新動態。

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