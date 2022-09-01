NetApp与VMware和AWS合作，帮助客户实现云端企业工作负载的现代化和扩展

加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--以云为主导、以数据为中心的跨国软件公司NetApp® (NASDAQ: NTAP)今天宣布，该公司与VMware, Inc.和亚马逊网络服务(Amazon Web Services, AWS)携手打造的Amazon FSx for NetApp ONTAP（搭配VMware Cloud on AWS）全面上市，这是首个也是唯一获得认证的原生AWS云存储服务，支持作为VMware Cloud on AWS的补充数据存储。

通过这款新推出的数据存储解决方案，企业可快速、轻松、经济实惠地将高数据需求企业级工作负载迁移至VMware Cloud on AWS，从而使企业能够独立于云计算扩展云存储以优化成本，依托云计算的速度和可扩展性来部署新的现代应用，并使其现有IT投资的价值最大化。此外，企业还可获得ONTAP丰富的数据管理、安全保护和效率优势，目前有近2万家VMware客户采用了企业内部运行的ONTAP。

NetApp解决方案与联盟副总裁Phil Brotherton表示：“该产品标志着我们与VMware和AWS的牢固关系、深度整合和联合创新达到了另一个里程碑，有助于企业更加轻松高效地将工作负载转移到云端。在内部NetApp或非NetApp存储上运行VMware的客户，现在可获得ONTAP提供的企业级公共云存储服务和功能（所有这些都运行于AWS）。该服务是首个获得认证的同类服务，并支持作为VMware Cloud on AWS的补充数据存储。”

VMware云解决方案副总裁Narayan Bharadwaj表示：“如今大多数企业都在VMware平台上运行工作负载。无论是部署在企业内部还是在VMware Cloud on AWS上，他们都希望能够利用一致的操作和架构。AWS、NetApp和VMware正在携手合作，使客户能够灵活地购买和配置不受计算限制的云存储，以满足各种企业应用的需求。三方的共同创新将帮助那些把企业工作负载迁移至云端的客户优化成本，并更好地扩展运行环境。”

这一获得认证和支持的产品所带来的新优势包括以下方面的改进：

速度： 利用NetApp或非NetApp存储，将基于企业内部vSphere的高数据需求工作负载迁移到VMware Cloud on AWS，并降低复杂性。该过程能够充分利用VMware到VMware工作负载迁移的一致性，以及ONTAP的速度、性能和简单性（通过Amazon FSx for NetApp ONTAP实现）。

利用NetApp或非NetApp存储，将基于企业内部vSphere的高数据需求工作负载迁移到VMware Cloud on AWS，并降低复杂性。该过程能够充分利用VMware到VMware工作负载迁移的一致性，以及ONTAP的速度、性能和简单性（通过Amazon FSx for NetApp ONTAP实现）。 成本控制： 独立于云存储扩展VMware 云计算，大规模优化高要求工作负载的成本，结合ONTAP丰富的数据效率功能来控制规模成本，包括重复数据删除、压缩和配置精简。

独立于云存储扩展VMware 云计算，大规模优化高要求工作负载的成本，结合ONTAP丰富的数据效率功能来控制规模成本，包括重复数据删除、压缩和配置精简。 效率：充分利用以VMware为中心的现有资源投入（包括来自企业内部和云端的人员、流程和技术），实现运营一致性。

此外，NetApp、VMware和AWS的合作伙伴也可从这一创新中获益，以多种方式扩展其目前围绕VMware Cloud开发的产品：

通过适当调整云计算和云存储的规模，打破企业工作负载迁移的成本壁垒，为混合式和云原生工作负载 创造新的业务机会 。

。 扩大现有云服务 ，帮助客户规划、设计、部署和优化企业混合式和云原生解决方案，以满足高数据需求工作负载的要求。

，帮助客户规划、设计、部署和优化企业混合式和云原生解决方案，以满足高数据需求工作负载的要求。 通过NetApp和VMware受支持的综合云解决方案，帮助客户充满自信地将企业工作负载迁移到云端，并扩展或保护这些工作负载，降低客户面临的风险。

CDW数字基础设施团队负责人Troy Brick-Margelofsky表示：“作为一家领先的多品牌全栈IT解决方案提供商，我们的客户信赖我们提供的解决方案和服务，并以此管理他们的极高数据需求工作负载。依托VMware Cloud获得认证和支持的数据存储服务Amazon FSx for NetApp ONTAP，我们现在可帮助客户快速高效地将工作负载迁移至云端，为客户节约时间、资金和资源，还为他们带来了与NetApp完整产品组合整合的额外优势。”

Amazon FSx for NetApp ONTAP在AWS上提供完全托管的共享存储服务，并具有广受欢迎的ONTAP数据获取和管理功能。该解决方案使企业能够轻松迁移应用并在AWS上运行它们，同时获得ONTAP的企业级存储工作流程和数据管理功能，而无需考虑其内部存储提供商。

可作为VMware Cloud on AWS补充数据存储的Amazon FSx for NetApp ONTAP已于即日起上市。

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关于NetApp

NetApp是一家以云为主导、以数据为中心的跨国软件企业，在日益加速的数字化转型时代，倾力帮助企业利用数据保持领先优势。无论企业是在云端执行开发，将应用程序迁移到云端，还是在内部自行打造类云体验，NetApp都能提供适用的系统、软件和云服务，助力企业从数据中心到云端以最优化的方式运行应用程序。此外，NetApp还提供跨不同环境运行的解决方案，帮助企业构建自己的数据网络结构，随时随地安全地为合适的人员提供正确的数据、服务和应用程序。如需了解更多信息，请访问www.netapp.com或在Twitter、LinkedIn、Facebook和Instagram上关注我们。

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